Kako začeti mesečni varčevalni načrt brez večjih prihrankov

Vzajemni skladi na splošno ponujajo številne prednosti za vlagatelje. Kot nam je v intervjuju povedal Damir Mrkulić, višji skrbnik prodaje pri Triglav Skladih, omogočajo razpršitev naložb, kar zmanjšuje tveganje v primerjavi z vlaganjem v posamezne investicijske produkte. »Pri Triglav Skladih investiramo odgovorno, kar pomeni, da pri odločitvah o tem, kam vložiti denar, upoštevamo ne le potencial za dobiček, temveč tudi vidike naložbe, ki vplivajo na družbo in okolje. Skladi, ki upoštevajo trajnostne dejavnike, vlagateljem ponujajo priložnost sodelovanja pri ustvarjanju človeku prijaznejše prihodnosti, obenem pa se jim ni treba odpovedati finančnim donosom,« je še dodal in zagotovil, da sredstva upravljajo izkušeni finančni strokovnjaki, ki aktivno skrbijo za izbiro in upravljanje naložb, kar povečuje možnosti za boljše donose.

Poleg tega so vzajemni skladi likvidni, kar pomeni, da so sredstva vlagateljem vedno na voljo, če jih potrebujejo. Kot še eno prednost vlaganja v vzajemne sklade pa je navedel dejstvo, da vlaganje v vzajemne sklade pomaga zaščititi premoženje pred inflacijo. S temi prednostmi vzajemni skladi vlagateljem ponujajo uravnoteženo kombinacijo varnosti, donosnosti in družbene odgovornosti, kar prispeva k dolgoročnemu finančnemu uspehu in trajnostni prihodnosti.

Kako deluje koncept rednega mesečnega vlaganja v sklade?

Vlaganje v vzajemne sklade je izjemno prilagodljivo in zato primerno za vse vrste vlagateljev, ne glede na njihove izkušnje ali trenutne prihranke. Ena izmed priljubljenih oblik je redno mesečno vlaganje oziroma varčevalni načrt, ki omogoča, da vlagatelj z manjšimi, rednimi mesečnimi vplačili postopoma privarčuje večjo vsoto denarja. To pomeni, da za začetek investiranja ni treba imeti že prihranjene večje vsote denarja, kar je še posebej koristno za tiste, ki se prvič srečujejo z vlaganjem. Varčevalni načrt je primeren tudi za vlagatelje, ki že vlagajo v enkratnih zneskih, saj jim omogoča, da vzporedno mesečno varčujejo. Takšna kombinacija omogoča redno investiranje in zmanjšuje tveganja, povezana s kratkoročnimi nihanji na trgih.

Glavne prednosti rednega mesečnega vlaganja z varčevalnim načrtom v primerjavi z enkratnimi večjimi vložki Zmanjšanje tveganja: S tem, ko vlagatelji redno vlagajo manjše zneske, se izognejo morebitnemu tveganju, da bi vložili ob manj ugodnem času. Mesečno vlaganje omogoča nakup VEP-ov (vrednosti enot premoženja) po različnih cenah, kar zmanjšuje vpliv kratkoročnih nihanj na trgih. Kupovanje po metodi povprečnega stroška – DCA Dollar-cost averaging: Redno vlaganje omogoča vlagateljem, da se izognejo nakupu po najvišji ceni. Ko so cene enot visoke, kupijo manj enot, ko so cene nizke, pa več. To dolgoročno znižuje povprečno stroškovno ceno na enoto naložbe. Finančna disciplina in doslednost: Redno mesečno vlaganje spodbuja finančno disciplino, saj omogoča avtomatska vplačila preko SEPA DB, na primer vsak mesec na določen datum, kar zagotavlja doslednost pri varčevanju in vlaganju. Tako se ustvarja varčevalna navada, ki prispeva k dolgoročnemu povečevanju premoženja. Brez tovrstnega načrta bi lahko izgubili doslednost in disciplino, ki sta potrebni za redno varčevanje. Manjši psihološki stres: Redno mesečno vlaganje zmanjšuje psihološki stres, saj se vlagatelji izognejo enkratnim velikim vložkom, kar zmanjšuje skrbi glede nihanj vrednosti naložb. Tak pristop omogoča bolj uravnotežen in miren odnos do investiranja. Prilagodljivost in dostopnost: Mesečno vlaganje omogoča postopno vlaganje manjših zneskov, kar je idealno za tiste, ki nimajo večjih prihrankov. Ena glavnih prednosti je, da ni potrebe po velikem začetnem kapitalu, saj lahko z rednimi mesečnimi vplačili postopoma zgradite premoženje. To naredi investiranje dostopno širšemu krogu ljudi in lahko zmanjša potrebo po bančnih kreditih v prihodnosti. Moč obrestnoobrestnega računa: Z rednim mesečnim vlaganjem vlagatelji hitreje začnejo kopičiti obresti na svoje naložbe, kar lahko zaradi obrestnoobrestnega učinka na dolgi rok prinese višje donose. Kot je rekel Einstein: »Obrestnoobrestni račun je najmočnejša sila v vesolju.« Fleksibilnost naložbe: Z varčevalnim načrtom se lahko nabrana sredstva izplačujejo mesečno po obrokih, na primer kot dodatek k pokojnini ali žepnina za otroka, medtem ko se preostala sredstva še naprej plemenitijo. Vlagatelj lahko med varčevanjem prilagaja znesek mesečnega vplačila glede na svoje finančne zmožnosti in ima možnost začasno ustaviti mesečna vplačila ter jih pozneje znova vzpostaviti. Nižji vstopni stroški z varčevalnim načrtom pri Triglav Skladih: Varčevalni načrt pri Triglav Skladih vlagateljem omogoča nižje vstopne stroške (–50 %) ne samo pri prvem, temveč tudi pri vseh nadaljnjih vplačilih. S takšnim pristopom vlagatelji ne le zmanjšajo začetne stroške, temveč tudi postopoma gradijo svojo naložbo, kar je privlačna možnost za tiste, ki želijo dolgoročno načrtovati in varčevati. Redno mesečno vlaganje v vzajemne sklade ponuja številne prednosti v primerjavi z enkratnimi večjimi vložki. Zmanjšuje tveganje tržnih nihanj, izboljšuje finančno disciplino, omogoča boljšo kontrolo nad proračunom in zmanjšuje psihološki stres. Poleg tega omogoča prilagodljivost, kar je ključnega pomena v današnjem hitro spreminjajočem se svetu. Za večino vlagateljev, še posebej za tiste, ki šele začenjajo, je ta strategija dolgoročno najbolj smiselna in učinkovita.

Kako redno mesečno vlaganje pomaga vlagateljem pri premagovanju tržnih nihanj?

Tržna nihanja so normalen pojav in del vsakodnevnega delovanja finančnih trgov. Cene finančnih instrumentov, delnic in obveznic se nenehno spreminjajo zaradi številnih dejavnikov, kot so gospodarske napovedi, politični dogodki in spremembe v ponudbi in povpraševanju. Vlagatelji, ki poskušajo časovno uskladiti svoje naložbe s trgom, se pogosto soočajo z velikim tveganjem napačnih odločitev, saj je napovedovanje kratkoročnih gibanj na trgu izjemno težko. Tu nastopi prednost rednega mesečnega vlaganja v vzajemne sklade, ki omogoča vlagateljem, da premagajo tržna nihanja s strateškim pristopom. To je mogoče s pomočjo kupovanja po metodi povprečnega stroška (DCA), ki omogoča, da se vlagatelji z rednim vlaganjem izognejo nakupu po najvišji ceni. Ko so cene enot visoke, kupijo manj enot, ko so cene nizke, pa več. To dolgoročno znižuje povprečno stroškovno ceno na enoto naložbe.

Damir Mrkulić: »Čas padcev je priložnost za nakup po 'znižanih' cenah, ki lahko dolgoročno poveča vrednost portfelja.«

Kako pomembno je za vlagatelje, da ostanejo disciplinirani in nadaljujejo vlaganje tudi v času tržnih padcev?

Ohranjanje discipline pri vlaganju je ključnega pomena, zlasti v času tržnih padcev. Medtem ko lahko tržne korekcije pri vlagateljih sprožijo strah in negotovost, je pomembno razumeti, da so padci del normalnega cikla finančnih trgov. Za dolgoročne vlagatelje je ključno, da ohranijo mirno glavo in se držijo svoje naložbene strategije, saj prav disciplina in vztrajnost vodita do uspeha na dolgi rok.

Ko se trg spopada s padci, se mnogi vlagatelji odzovejo panično in prodajajo svoje naložbe, da bi preprečili nadaljnje izgube. Vendar pa je prav v teh trenutkih ključno, da ostanemo disciplinirani. Zgodovina finančnih trgov nam kaže, da se trgi po padcih običajno sčasoma obnovijo in pogosto dosežejo boljše donose. Tisti, ki prodajajo svoje naložbe v času padcev, lahko zamudijo priložnosti za okrevanje in rast, kar dolgoročno zmanjša njihove donose.

Eden najbolj znanih vlagateljev na svetu je zagotovo Warren Buffett, ki pogosto poudarja pomen discipline in potrpežljivosti pri vlaganju in pravi: »Ne poskušajte ujeti vrha ali dna trga. Pravi denar se zasluži z vztrajnostjo in potrpežljivostjo, ne s poskusom napovedovanja tržnih gibanj.«

Prav tako je nadaljevanje vlaganja v času padcev lahko zelo koristno zaradi metode povprečnega stroška. Vlagatelji, ki redno vlagajo, tudi ko so trgi nizko, kupujejo enote vzajemnih skladov po nižjih cenah. Ko se trg pozneje dvigne, te nižje cene enot prispevajo k višjim donosom. To pomeni, da je čas padcev priložnost za nakup po »znižanih« cenah, ki lahko dolgoročno poveča vrednost portfelja.

Poleg tega vztrajanje pri rednem vlaganju pomaga preprečiti čustvene odločitve, ki lahko negativno vplivajo na dolgoročno donosnost. Čustveni vlagatelji pogosto sledijo množici in prodajajo, ko cene padajo, ter kupujejo, ko so cene že visoke – to pa lahko vodi do slabih naložbenih odločitev in zmanjšanja premoženja. Ohranjanje discipline pomaga vlagateljem ostati osredotočeni na dolgoročne cilje, kot so varčevanje za pokojnino, izobrazbo otrok ali nakup nepremičnine, in preprečuje, da bi trenutna tržna nihanja vplivala na njihovo strategijo. Tudi v času, ko se zdi, da so tržni padci preveč zastrašujoči, lahko dosledno vlaganje in zaupanje v dolgoročni načrt prineseta največje koristi.

Kako lahko vlagatelji ostanejo motivirani in se izognejo paniki med obdobji tržnih nihanj?

Vlagatelji lahko ostanejo motivirani in se izognejo paniki med obdobji tržnih nihanj tako, da se osredotočijo na svoje dolgoročne finančne cilje in razumejo, da so nihanja naravni del investicijskega cikla. Pomaga, če imajo jasno izdelan načrt vlaganja, ki vključuje razpršitev naložb, kar zmanjšuje tveganje in omogoča večjo stabilnost portfelja. Ohranjanje discipline in vztrajanje pri rednem vlaganju, tudi ko so trgi nestanovitni, lahko pomaga preprečiti impulzivne odločitve, ki temeljijo na čustvih.

Redno izobraževanje o delovanju finančnih trgov ter spremljanje zgodovinskih trendov in podatkov o okrevanju trga lahko vlagateljem pomaga ohraniti mirno glavo. Prav tako je koristno, da vlagatelji vzpostavijo stik s finančnimi strokovnjaki, ki jim lahko ponudijo podporo v težavnih časih. Ohranitev dolgoročne perspektive, zaupanje v strategijo in osredotočenost na dolgoročno rast so ključni za ohranjanje motivacije in izogibanje paniki med tržnimi nihanji. Poleg tega je koristno ohraniti perspektivo in se zavedati, da se trgi zgodovinsko gledano vedno obnavljajo in rastejo.

Katere vrste skladov ali naložbenih produktov so najprimernejše za redno mesečno vlaganje?

Za redno mesečno vlaganje so najprimernejši delniški in mešani vzajemni skladi. Delniški ponujajo dolgoročni potencial rasti, kar je idealno za vlagatelje z daljšim časovnim horizontom, medtem ko mešani skladi, ki vključujejo delnice in obveznice, omogočajo bolj uravnotežen pristop z manjšim tveganjem. Ti skladi so še posebej primerni za vlagatelje, ki želijo izkoristiti prednosti dolgoročnega vlaganja in zmanjšati vpliv kratkoročnih nihanj na trgu.

Preden pa začnemo varčevati, je pomembno, da si postavimo jasen cilj. Za kaj varčujemo? Morda za šolanje otrok, kot sem to storil jaz, ko sem že dolgo tega začel varčevati za šolanje svojega otroka, in mu zdaj iz teh sredstev izplačujem štipendijo. Morda varčujemo za pokojnino, nakup avtomobila, nepremičnine, potovanja ali zdravje. Cilj varčevanja vpliva tudi na izbiro pravega sklada. Daljše ko je časovno obdobje, bolj smiselno je vlagati v delniške sklade, ki lahko prinesejo višje donose.

Vsekakor je koristno, da se o svojih finančnih ciljih in možnostih pogovorite s finančnim strokovnjakom.

Katere so najpogostejše napake, ki jih vlagatelji naredijo pri rednem mesečnem vlaganju, in kako se jim izogniti?

Vlagatelji se pri rednem mesečnem vlaganju spoprijemajo z nekaterimi pogostimi napakami, ki lahko vplivajo na njihove dolgoročne donose. Ena izmed teh napak je čustven odziv na tržna nihanja. Ko trg pade, številni vlagatelji panično prodajajo svoje naložbe, kar lahko vodi do nepotrebnih izgub. Pomembno je, da v takih trenutkih ohranimo mirno glavo in se držimo dolgoročne naložbene strategije, ne glede na kratkoročna nihanja.

Prav tako se mnogi vlagatelji odločajo za vlaganje brez jasnih ciljev ali strategije. Nepremišljene odločitve so pogosto posledica nejasno določenih finančnih ciljev. Pred začetkom vlaganja je ključno opredeliti, za kaj varčujete in kakšen je vaš časovni horizont. To vam bo pomagalo izbrati prave naložbe in se izogniti nepotrebnim tveganjem.

Pogosto se dogaja tudi, da vlagatelji prekinjajo redna vplačila ob prvih znakih tržnih padcev ali finančnih težav, kar lahko negativno vpliva na dolgoročno uspešnost. Doslednost pri mesečnih vplačilih je ključna, saj vam omogoča, da izkoristite priložnosti za nakup po nižjih cenah in dolgoročno povečujete vrednost naložb.

Da bi se izognili tem napakam, se je dobro ob vsakem koraku vlaganja posvetovati s finančnim strokovnjakom, ki vam lahko pomaga ostati na pravi poti, prilagoditi strategijo vašim potrebam in zagotoviti, da ostanete disciplinirani in osredotočeni na dolgoročne cilje.

Kako lahko vlagatelji določijo ustrezen mesečni znesek za vlaganje glede na svoje finančne cilje in situacijo?

Velikokrat se srečujem z ljudmi, ki pravijo, da zaradi vseh stroškov sploh ne vedo, ali lahko varčujejo. S tem se popolnoma strinjam – stroškov namreč nikoli ne zmanjka. Zato je ključno, da pred določitvijo zneska za vlaganje vzpostavimo nadzor nad svojimi financami in se zavedamo, za kaj porabljamo denar. Nadzor nad osebnimi financami bomo najlažje dosegli, če vodimo evidenco prihodkov in odhodkov. S tem bomo lažje našli priložnosti za prihranek in kakšen evro za varčevanje oz. investiranje.

Ko vzpostavimo nadzor nad financami, je naslednji korak določitev varčevalnih ciljev, ki jih je lahko tudi več. Varčevanje lahko začnemo že z nekaj deset evri na mesec; idealno pa je, da za vlaganje namenimo približno 5 do 10 % mesečnega dohodka.

Pri določitvi primernega mesečnega zneska za varčevanje vam lahko pomaga tudi finančni strokovnjak, ki vam bo glede na vaše finančne cilje in situacijo pomagal izbrati optimalno strategijo, ali si pomagate z naložbenim kalkulatorjem.

Kako strategija DCA deluje pri rednem mesečnem vlaganju?

DCA (Dollar-Cost Averaging) ali metoda povprečnega stroška deluje tako, da vlagatelj redno vlaga enak znesek v izbran naložbeni produkt, ne glede na trenutne tržne razmere. Pri rednem mesečnem vlaganju ta pristop pomeni, da vlagatelj vsak mesec vlaga enak znesek v vzajemne sklade. Ko so cene na trgu visoke, bo z vplačilom kupil manj enot naložbe, ko pa so nizke, bo z istim zneskom kupil več enot. Tako se povprečna cena na enoto naložbe sčasoma izravnava.

Strategija DCA je še posebej koristna v nestanovitnih tržnih razmerah, saj vlagatelju omogoča izravnavanje tržnih nihanj in zmanjša vpliv čustvenih odločitev. Namesto poskusov napovedovanja tržnih vrhov in dolin se vlagatelj osredotoča na dolgoročno gradnjo premoženja. Ta pristop je primeren za vlagatelje, ki želijo zmanjšati tveganje in ohraniti disciplino pri vlaganju, ne glede na trenutno tržno dogajanje.

Kako izdelati naložbeni načrt in za kako dolgo naložbeno obdobje?

Pri varčevanju v vzajemnih skladih ni vnaprej določene dobe, kar pomeni, da je naložbeno obdobje odprto in prilagodljivo. V nasprotju z bančnimi varčevanji ali vezanimi depoziti, pri katerih so sredstva zaklenjena za določen čas, so v vzajemnih skladih ves čas likvidna delno ali v celoti. To vlagatelju omogoča dostop do sredstev kadar koli, brez omejitev. Prav tako fleksibilnost vzajemnih skladov omogoča prilagajanje zneska, ki ga vlagatelj mesečno vlaga – ta znesek lahko kadar koli poveča ali zmanjša glede na svoje finančno stanje.

Namen varčevanja v vzajemnih skladih je sicer dolgoročen. Idealno je varčevati 5, 7, 10 let ali celo več, saj daljše obdobje vlaganja omogoča izravnavanje tržnih nihanj in maksimalno izkoriščanje obrestnoobrestnega učinka. Ta učinek se kaže v tem, da se obresti naložbe spet vlagajo in tako ustvarjajo dodatne donose, kar dolgoročno povečuje vrednost vašega portfelja.

Ko izdelujemo naložbeni načrt, je ključno, da se osredotočimo na svoje finančne cilje in časovni okvir, v katerem jih želimo doseči. Če varčujemo za določen cilj, kot so pokojnina, šolanje otrok ali nakup nepremičnine, je pomembno, da se držimo tega cilja in ne izplačujemo sredstev predčasno. Vendar pa se lahko vsakemu izmed nas zgodi nepričakovana situacija, ko potrebuje dostop do denarja. V takih primerih je dobro imeti poseben fond ali likvidna sredstva za nepričakovane dogodke, da vam ni treba posegati v dolgoročne naložbe. Če pa ni druge možnosti, je sredstva v vzajemnih skladih mogoče kadar koli delno ali v celoti izplačati.

Prav ta fleksibilnost in likvidnost vzajemnih skladov omogočata vlagateljem, da se prilagodijo spremembam v svoji finančni situaciji, ne da bi morali žrtvovati svoje dolgoročne cilje. Zato je dobro, da se pred začetkom vlaganja pogovorite s finančnim strokovnjakom, ki vam bo pomagal oblikovati naložbeni načrt glede na vaše cilje in potrebe ter vam svetoval, kako najbolje izkoristiti prednosti vzajemnih skladov.

Kako lahko vlagatelji spremljajo uspešnost svojih mesečnih naložb in kdaj bi morali prilagoditi svojo strategijo?

Če se malo pošalim, so najbolj sproščeni tisti vlagatelji, ki enkrat določijo svojo naložbeno strategijo na podlagi svojih ciljev in nato naložb ne spremljajo pogosto. Takšni vlagatelji mirno preživijo obdobja rasti in padcev, saj razumejo, da so nihanja običajen del investicijskega procesa, in se pogosto niti ne zavedajo, da se je kaj pomembnega zgodilo.

Večina vlagateljev pa vseeno želi biti dobro obveščena o gibanju svojih naložb. Vlagatelji Triglav Skladov imajo na voljo napredna digitalna orodja, ki omogočajo enostavno in pregledno spremljanje naložb. Svoje naložbe lahko spremljajo z moderno mobilno aplikacijo Triglav Skladi, ki je dostopna za operacijska sistema iOS in Android. Ponuja hiter in jasen vpogled v stanje naložb, pregled gibanja vrednosti skladov in dostop do aktualnih finančnih informacij. Poleg mobilne aplikacije lahko vlagatelji spremljajo svoje naložbe tudi s spletno aplikacijo Moj račun. Spletna platforma omogoča podroben pregled portfelja, zgodovino transakcij, analize donosnosti, kar vlagateljem omogoča natančen pregled njihovih naložb.

Kdaj bi morali prilagoditi svojo strategijo?

Prilagoditev naložbene strategije je smiselna, ko se spremenijo vlagateljevi finančni cilji, časovni horizont ali toleranca do tveganja. Na primer, če se bližate določenemu finančnemu cilju, kot je upokojitev.

Prilagoditev strategije je lahko potrebna tudi ob spremembah v osebnih financah ali življenjskih okoliščinah, kot so nepričakovani izdatki, spremembe v dohodku ali večji življenjski dogodki.

Pomembno je, da se vlagatelji izogibajo impulzivnim odločitvam na podlagi kratkoročnih tržnih nihanj in se osredotočajo na dolgoročne cilje. Pri ocenjevanju uspešnosti naložb in odločanju o morebitnih prilagoditvah se je vedno koristno posvetovati s finančnim strokovnjakom, ki lahko ponudi strokovno mnenje in pomaga optimizirati naložbeno strategijo glede na spremenjene cilje ali okoliščine.

Kakšno bi bilo vaše sporočilo novim vlagateljem, ki se šele spoznavajo z rednim mesečnim vlaganjem?

Sporočilo novim vlagateljem je naslednje: začnite zdaj in vlagajte redno. Redno mesečno vlaganje vam omogoča, da gradite svoje premoženje postopoma, brez potrebe po velikem začetnem vložku. S takšnim pristopom zmanjšate tveganje, se izognete poskusom ugibanja najboljšega časa za vlaganje, izkoristite prednosti obrestnoobrestnega učinka in zaščitite svoje premoženje pred inflacijo. Poleg tega vam pri Triglav Skladih omogočamo vlaganje v sklade, ki pri naboru naložb upoštevajo tudi trajnostne dejavnike in vlagajo v podjetja, ki pozitivno vplivajo na družbo in okolje. Ta način vlaganja spodbuja finančno disciplino, zmanjšuje psihološki stres in je dostopen vsem, ne glede na trenutne prihranke. Z mesečnim varčevalnim načrtom ste na dobri poti do uresničitve dolgoročnih finančnih ciljev in finančne varnosti. Zaupajte v proces, ostanite disciplinirani in pustite, da vaš denar dela za vas.

