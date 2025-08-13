Ob Čeferinu tudi Tala in Mohamed iz Gaze: Prenehajte ubijati otroke!

Na večeru za evropski nogometni superpokal v Vidmu bo prišlo do odmevnega dogodka tudi po tekmi PSG in Tottenhama, navzočnost begunskih otrok bo namreč prinesla posebno noto solidarnosti in upanja. Uefina fundacija za otroke je na podelitev kolajn ob predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu povabila dva otroka-begunca iz Gaze.

Dvanajstletna Tala je mlado palestinsko dekle s krhkim zdravjem, ki so jo prepeljali v Milano na ustrezno zdravstveno oskrbo, saj je po začetku vojne v Gazi primanjkovalo ustrezne opreme. Tali se bo na odru pridružil devetletni Mohamed, ki je med vojno izgubil starše in bil hudo ranjen v letalskem napadu. Zaradi resnosti njegovega stanja in njegove mladosti sta lahko skupaj z babico zapustila Gazo in bila sprejeta v Milanu, kjer Mohamed trenutno prejema zdravljenje.

Sodelovalo bo skoraj sto otrok

V uvodni slovesnosti bo sodelovalo devet otrok, beguncev v Italiji – prihajajo iz različnih konfliktnih območij (Afganistan, Irak, Nigerija, Palestina in Ukrajina) – ki bodo ob postavitvi enajsteric PSG in Tottenhama razgrnili transparent z napisom »STOP KILLING CHILDREN – STOP KILLING CIVILIANS« (prenehajte ubijati otroke – prenehajte ubijati civiliste).

Deveterica je vključena v program enega od partnerjev Uefine fundacije za otroke, Inter Campus, projekta, ki je med drugim dejaven na področju družbene integracije med različnimi etničnimi skupinami in kulturami.

Poleg tega bo 22 otroških spremljevalcev igralcev, 20 nosilcev velike zastave na sredini igrišča in še 40 lokalnih otrok – socialno prikrajšanih ali bolnih, iz prikrajšanih območij v okolici Vidma – smelo ekipe ob njihovem prihodu na štadion tudi pozdraviti, nato pa si skupaj ogledati tekmo. Te otroke podpirajo prek socialnih projektov videmskega kluba Udinese.