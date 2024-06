Skladi zasebnega dolga v vzponu

Skladi zasebnega dolga so pomembna alternativa bančnim posojilom, saj omogočajo hitro in prilagodljivo financiranje podjetij.

Nov kamen v mozaiku finančnih institucij krovne družbe PRVA Finance Na kapitalskih trgih srednje in jugovzhodne Evrope že več kot 20 let deluje družba PRVA Finance. V njenem okrilju deluje družba PRVA Skladi, ki upravlja sklad zasebnega dolga PRVA Private Debt.

Za perspektivne poslovne ideje

Zaradi omejitev tradicionalnih posojilodajalcev in strožje zakonodaje v zadnjem desetletju je nastala vrzel v financiranju, ki jo vse aktivneje zapolnjuje zasebni dolg. Družba PRVA Skladi je ustanovila sklad zasebnega dolga PRVA Private Debt, ki se osredotoča na zapolnjevanje te vrzeli. Sklad zagotavlja prilagodljivo in hitro financiranje za mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah članicah EU ter tudi državah zunaj EU, kar jim omogoča rast in razvoj.

Postopek odobritve financiranja na skladu PRVA Private Debt se prične s prejetim povpraševanjem podjetja, ki mu sledi temeljit pregled finančnih izkazov, poslovnih načrtov in projekcij ter oblikovanje strukture posojila. Odobritvi posojila s strani naložbenega odbora sklada sledi izplačilo sredstev.

Kako skladi zasebnega dolga krepijo vlogo

V finančnem sistemu imajo vedno večjo vlogo nemonetarne finančne institucije, kamor poleg skladov zasebnega dolga spadajo še zavarovalnice, pokojninski skladi, vzajemni in investicijski skladi ter finančne družbe in lizinška podjetja. Zagotavljajo alternativne in dopolnilne vire financiranja ter nenazadnje naložbene priložnosti, ki prispevajo k stabilnosti in raznolikosti finančnega trga. Nemonetarne finančne institucije so med leti 1999 in 2021 glede na poročila Evropske centralne banke povečale delež sredstev v obtoku relativno bolj kot monetarne finančne institucije (npr. poslovne banke).

Krepitev vloge nemonetarnih finančnih institucij lahko pripišemo tudi razvoju skladov zasebnega dolga, ki so postali splošno sprejeti po svetovni finančni krizi 2008, ko so se tradicionalni posojilodajalci, kot so banke, umaknili iz nekaterih svojih posojilnih dejavnosti.

Med razlogi, zakaj se podjetje odloči za alternativno financiranje namesto bančnega financiranja, so prilagodljivost, hitrost in dostopnost.

Prilagodljivost glede strukture posojil : skladi zasebnega dolga običajno ponujajo večjo prilagodljivost pri oblikovanju strukture posojil, kar omogoča prilagoditev pogojev in zneskov specifičnim potrebam podjetja. Banke pogosto uporabljajo standardizirane pogoje, ki niso vedno primerni za vsa podjetja.

: skladi zasebnega dolga običajno ponujajo večjo prilagodljivost pri oblikovanju strukture posojil, kar omogoča prilagoditev pogojev in zneskov specifičnim potrebam podjetja. Banke pogosto uporabljajo standardizirane pogoje, ki niso vedno primerni za vsa podjetja. Inovativnost : skladi zasebnega dolga lahko ponudijo inovativne finančne rešitve, kot so prilagodljive obrestne mere, podaljšani roki odplačevanja ali posebni pogoji, ki so bolje prilagojeni naravi posla.

: skladi zasebnega dolga lahko ponudijo inovativne finančne rešitve, kot so prilagodljive obrestne mere, podaljšani roki odplačevanja ali posebni pogoji, ki so bolje prilagojeni naravi posla. Hitrost odobritve : postopki odobritve posojil pri skladih zasebnega dolga so običajno hitrejši kot pri bankah. To je še posebej pomembno za podjetja, ki potrebujejo hiter dostop do kapitala za izkoriščanje poslovnih priložnosti ali reševanje likvidnostnih težav.

: postopki odobritve posojil pri skladih zasebnega dolga so običajno hitrejši kot pri bankah. To je še posebej pomembno za podjetja, ki potrebujejo hiter dostop do kapitala za izkoriščanje poslovnih priložnosti ali reševanje likvidnostnih težav. Manj birokracije : skladi zasebnega dolga pogosto zahtevajo manj birokracije in bolj poenostavljene postopke, kar pomeni manjšo administrativno obremenitev za podjetja, vendar ne za ceno slabšega skrbnega pregleda podjetja, ki povprašuje po financiranju.

: skladi zasebnega dolga pogosto zahtevajo manj birokracije in bolj poenostavljene postopke, kar pomeni manjšo administrativno obremenitev za podjetja, vendar ne za ceno slabšega skrbnega pregleda podjetja, ki povprašuje po financiranju. Podpora rasti in razvoja: skladi zasebnega dolga pogosto bolje razumejo specifične potrebe hitro rastočih ali razvojno usmerjenih podjetij in so pripravljeni ponuditi financiranje, ki podpira dolgoročne strateške cilje.

skladi zasebnega dolga pogosto bolje razumejo specifične potrebe hitro rastočih ali razvojno usmerjenih podjetij in so pripravljeni ponuditi financiranje, ki podpira dolgoročne strateške cilje. Dostopnost: Podjetja, ki imajo težave pri pridobivanju bančnih posojil zaradi strožjih pogojev, lahko lažje pridobijo financiranje pri skladih zasebnega dolga. To vključuje podjetja s kratko zgodovino poslovanja, slabšim kreditnim ratingom ali specifičnimi poslovnimi modeli.

Podjetja, ki imajo težave pri pridobivanju bančnih posojil zaradi strožjih pogojev, lahko lažje pridobijo financiranje pri skladih zasebnega dolga. To vključuje podjetja s kratko zgodovino poslovanja, slabšim kreditnim ratingom ali specifičnimi poslovnimi modeli. Financiranje v posebnih okoliščinah: skladi zasebnega dolga so pogosto pripravljeni financirati projekte ali podjetja, ki jih banke morda ne bi podprle zaradi visoke stopnje tveganja ali nestandardnih okoliščin.

skladi zasebnega dolga so pogosto pripravljeni financirati projekte ali podjetja, ki jih banke morda ne bi podprle zaradi visoke stopnje tveganja ali nestandardnih okoliščin. Podpora in svetovanje : skladi zasebnega dolga pogosto ponujajo dodatno podporo in svetovanje ter pomagajo podjetjem pri strateškem razvoju in optimizaciji poslovanja, kar ni pogosto pri tradicionalnih bankah.

: skladi zasebnega dolga pogosto ponujajo dodatno podporo in svetovanje ter pomagajo podjetjem pri strateškem razvoju in optimizaciji poslovanja, kar ni pogosto pri tradicionalnih bankah. Mreženje in povezave: skladi zasebnega dolga imajo običajno bogato mrežo poslovnih stikov in partnerjev, kar lahko podjetjem prinese dodatne koristi.

Ne glede na zapisano, je sklad PRVA Private Debt večkrat komplementaren bančnemu financiranju. Posojilo PRVA Private Debt pogosto refinancirajo banke, ali pa se določeno posojilo financira skupaj z bankami (bodisi pod enakovrednimi pogoji ali v podrejenem položaju glede na banko).

Sklad PRVA Private Debt je v dveh letih in pol posodil za več kot 35 milijonov evrov sredstev več kot 30 različnim podjetjem, in s tem podprl številne uspešne zgodbe. Med drugim financira hitro rastoča tehnološka podjetja, omogoča prestrukturiranje in rast proizvodnih podjetij ter podpira inovativne projekte v sektorjih, kot so gradbeništvo, turizem, kar dokazuje njegovo pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarskega razvoja in inovacij.

