Odgovorno investiranje

Andrej Petek, član uprave Triglav Skladov, je svojo predstavitev začel s podobo listine primarne izdaje delnic enega od nizozemskih podjetij iz leta 1602. To je bil čas, ko so trg začimb med Azijo in Evropo obvladovali Portugalci. Več nizozemskih podjetij se je združilo, da bi lahko konkurirala. In uspelo jim je ... Listina je označevala začetek modernega trga kapitala – z osnovnim poslanstvom: čudovita lokacija kapitala, ustvarjanje vrednosti in zavarovanje tveganj.