Ste za obveznice ali vas mikajo bolj tvegane delnice?

Po tem, ko presodite, kakšne so vaše preference glede vlaganja denarja, kaj bi radi dosegli in v kolikšnem času, boste s strokovnim bančnim svetovalcem lahko ugotovili, kakšni naložbeni produkti so za vas najprimernejši. Pomembno je, da se pred izbiro svojega »naložbenega miksa« produktov seznanite z vsemi prednostmi in slabostmi ter tveganji, ki so s tem povezana. Na pravo odločitev vplivajo tudi različni naložbeni trendi in geopolitične razmere v svetu, ki jih ne smete prezreti.

Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice FOTO: Črt Piksi

»Razvit kapitalski trg ima pomembno vlogo pri prepoznavnosti države na mednarodnih finančnih trgih, saj lahko podjetjem omogoča dostop do virov financiranja za njihovo rast in razvoj ter tako prispeva k njihovi konkurenčnosti, malim vlagateljem pa ponuja priložnosti za plemenitenje njihovih prihrankov, ki jih lahko optimalno angažira za razvojne podvige gospodarstva,« pravi Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice. BKS Bank je mednarodna bančna skupina s sedežem v Avstriji, ki že 20 let deluje tudi na slovenskem trgu. Strankam ponujajo širok nabor investicijskih storitev, kot so investicijsko svetovanje in upravljanje premoženja. Banka omogoča dostop do domačih in mednarodnih finančnih trgov ter s tem povečuje likvidnost in raznolikost naložbenih priložnosti v Sloveniji. Poleg tega BKS Bank sodeluje z drugimi finančnimi institucijami in podjetji pri izdaji vrednostnih papirjev ter pri financiranju projektov, kar prav tako podpira razvoj slovenskega kapitalskega trga.

Uspešne naložbe temeljijo na kombinaciji znanja, strateškega načrtovanja in razumevanja tržnih razmer. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vložiti v delnice, obveznice ali sklade ETF? Naložbe v delnice, obveznice in investicijske sklade ETF se med seboj razlikujejo po različnih stopnjah tveganja, donosnosti in likvidnosti. Z nakupom delnic postanete solastnik podjetja, kar prinaša visoko stopnjo tveganja, saj se vrednost delnic lahko močno spreminja glede na uspešnost podjetja in tržne razmere. Po drugi strani pa delnice ponujajo potencialno visoke donose. Obveznice so dolžniški vrednostni papirji, pri čemer vlagatelj posodi denar izdajatelju (npr. državi ali podjetju) v zameno za obresti in glavnico ob zapadlosti. Tveganje pri obveznicah je praviloma nižje kot pri delnicah, donos pa je običajno stabilen, vendar nižji. Investicijski skladi ETF (Exchange-Traded Funds) pa so košarice različnih vrednostnih papirjev, ki sledijo določenemu indeksu, trgu ali sektorju. ETF-ji omogočajo razpršitev tveganja, zato sta tako tveganje kot donos bolj uravnotežena v primerjavi z naložbami v delnice. ETF-ji so likvidni, saj se z njimi trguje na borzi, kar omogoča enostavno nakupovanje in prodajo, podobno kot pri delnicah.

Katere osnovne vrste naložb BKS Bank ponuja svojim strankam?

Strokovni svetovalci BKS Bank strankam pomagajo pri izbiri najprimernejših naložbenih strategij, prilagojenih njihovim potrebam in pričakovanjem FOTO: Črt Piksi

BKS Bank svojim strankam ponuja širok nabor naložbenih produktov, v katere lahko stranke vlagajo s storitvijo investicijskega svetovanja in upravljanja premoženja. Med pomembnejšimi naložbami lahko izpostavim delnice, obveznice, investicijske sklade ETF ter lastne BKS Varčevalne produkte, med katerimi lahko stranka izbira glede na svoje naložbene cilje in odnos do tveganja. Zadnjih imamo v BKS Bank na voljo pestro paleto in pokrivajo različne panoge, regije oziroma področja in tako ustrezajo različnim naložbenim preferencam posameznih vlagateljev. Pred izbiro posameznega naložbenega produkta vsako stranko obravnavamo individualno in ji na podlagi preteklih izkušenj, znanj, finančnih ciljev, trajnostnih preferenc in predvsem odnosa do tveganja pomagamo pri izbiri ustreznega produkta.

Za kakšne vlagatelje so primerne vaše naložbe?

Kapitalski trg ponuja številne priložnosti za plemenitenje prihrankov, a zahteva premišljeno izbiro naložb. FOTO: Črt Piksi

Naložbeni produkti BKS Bank so načeloma primerni za vse tipe vlagateljev – od tistih, ki iščejo varne in stabilne naložbe z nizkim tveganjem, do tistih, ki so pripravljeni prevzeti večje tveganje v zameno za potencialno višje donose. Vsak vlagatelj ima svoje edinstvene potrebe, zato se v BKS Bank trudimo strankam predstaviti vse naložbene možnosti oz. njihovo kombinacijo, ki bodo ustrezale strankinim naložbenim ciljem in njenim odnosom do tveganja.

Natančna analiza tržnih gibanj je ključna za sprejemanje informiranih naložbenih odločitev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kakšen je vaš nasvet za nekoga, ki želi začeti z naložbami v BKS Bank?

Novim vlagateljem pri BKS Bank priporočamo, da se najprej dogovorijo za brezplačen posvet z našimi strokovnjaki, ki jim bodo pomagali pri izbiri najprimernejših produktov glede na njihove želje in potrebe, še preden sklenejo pogodbo. Ključno je, da stranka dobro razume svoje finančne cilje, stopnjo tveganja, ki jo je pripravljena sprejeti, in časovni okvir, ki ga ima na voljo. BKS Bank ponuja prilagojeno investicijsko svetovanje, ki posameznikom pomaga oblikovati portfelj, optimalno prilagojen njihovim potrebam. Prvi korak k uspehu je vedno temeljita informiranost in skrbno načrtovanje.

Kako BKS Bank pristopa k svetovanju strankam o naložbah?

BKS Bank se pri naložbenem svetovanju zavzema za strokoven in individualiziran pristop. Naši izkušeni svetovalci, ki se odlikujejo po poglobljenem znanju o finančnih trgih, naložbah in produktih ter namenjajo posebno pozornost potrebam in ciljem vsake stranke. Svetovalni proces je prilagojen posameznikovim osebnim ciljem, finančnemu stanju in stopnji tveganja, ki jo je stranka pripravljena sprejeti. Prizadevamo si vzpostaviti dolgoročne in pozitivne odnose s strankami, zato redno spremljamo in prilagajamo naložbene možnosti v skladu s tržnimi spremembami. Poleg tega strankam jasno predstavimo vse možnosti, stroške in morebitna tveganja, povezana z naložbenimi produkti, da zagotovimo transparentnost in zaupanje v procesu odločanja.

Diverzifikacija portfelja je eden najučinkovitejših načinov za obvladovanje naložbenega tveganja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Trenutni trendi na kapitalskih trgih, ki bi jih vlagatelji morali poznati Med ključnimi trendi na kapitalskih trgih, ki so trenutno v ospredju in jih vlagatelji ne smejo prezreti, je Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice, izpostavila: Umetna inteligenca (UI) kot glavni motor rasti. UI in njene aplikacije so v zadnjem času postale vodilna sila na kapitalskih trgih. Podjetja, ki razvijajo ali uporabljajo UI-tehnologije, imajo močno rast. To vključuje tako tehnološke velikane kot manjša inovativna podjetja, ki se ukvarjajo z UI, kar kaže na dolgoročen trend, ki bo verjetno nadaljeval rast​.

UI in njene aplikacije so v zadnjem času postale vodilna sila na kapitalskih trgih. Podjetja, ki razvijajo ali uporabljajo UI-tehnologije, imajo močno rast. To vključuje tako tehnološke velikane kot manjša inovativna podjetja, ki se ukvarjajo z UI, kar kaže na dolgoročen trend, ki bo verjetno nadaljeval rast​. Trajnostno investiranje (ESG). Vlagatelji se vse bolj osredotočajo na okoljske, socialne in upravljavske dejavnike (ESG). To postaja standard pri ocenjevanju naložb, saj naj bi podjetja, ki upoštevajo merila ESG, privabljala več kapitala in bila bolj stabilna na dolgi rok.

Vlagatelji se vse bolj osredotočajo na okoljske, socialne in upravljavske dejavnike (ESG). To postaja standard pri ocenjevanju naložb, saj naj bi podjetja, ki upoštevajo merila ESG, privabljala več kapitala in bila bolj stabilna na dolgi rok. Makroekonomske politike in inflacija. Centralne banke po vsem svetu še naprej natančno spremljajo inflacijo in uravnavajo obrestne mere. Vlagatelji morajo spremljati predvsem pričakovanja trga glede odločitev centralnih bank, saj bodo te odločilno vplivale na donosnost obveznic in drugih obrestno občutljivih naložb​.

Centralne banke po vsem svetu še naprej natančno spremljajo inflacijo in uravnavajo obrestne mere. Vlagatelji morajo spremljati predvsem pričakovanja trga glede odločitev centralnih bank, saj bodo te odločilno vplivale na donosnost obveznic in drugih obrestno občutljivih naložb​. Geopolitične napetosti in njihov vpliv na trge. Geopolitična dogajanja, vključno z volitvami v ZDA in regionalnimi konflikti, ustvarjajo nestanovitnost na trgih. Takšne razmere pogosto povzročajo kratkoročna nihanja, vendar lahko tudi odpirajo priložnosti za tiste, ki so pripravljeni sprejeti tveganje in vstopiti na trg v času negativnih korekcij na trgih.

Geopolitična dogajanja, vključno z volitvami v ZDA in regionalnimi konflikti, ustvarjajo nestanovitnost na trgih. Takšne razmere pogosto povzročajo kratkoročna nihanja, vendar lahko tudi odpirajo priložnosti za tiste, ki so pripravljeni sprejeti tveganje in vstopiti na trg v času negativnih korekcij na trgih. Diverzifikacija in dolgoročna strategija. Volatilnost na trgih se bo verjetno nadaljevala, zato je ključna diverzifikacija portfelja. Vlagatelji bi morali usmeriti svojo pozornost na razpršenost naložb v različne panoge in regije ter se izogibati čezmernemu tveganju v posameznih segmentih.

Kakšne inovacije na področju naložb lahko pričakujemo v prihodnosti in kakšne novosti pripravljate pri BKS Bank?

Jana Benčina Henigman: »BKS Bank aktivno prispeva k razvoju slovenskega kapitalskega trga z zagotavljanjem širokega spektra naložbenih možnosti za različne tipe vlagateljev.« FOTO: Črt Piksi

V prihodnosti lahko na področju naložb pričakujemo večje osredotočanje na digitalizacijo, trajnostne naložbe in prilagojene rešitve za stranke. Tehnološke inovacije bodo omogočile boljšo analizo podatkov in personalizacijo naložbenih strategij, kar bo vlagateljem omogočilo bolj informirane in hitrejše odločitve. Pri BKS Bank že razvijamo digitalna orodja, ki bodo strankam omogočala učinkovitejše upravljanje naložb. Prav tako bomo razširili svojo ponudbo trajnostnih naložbenih produktov, saj verjamemo, da so okoljsko in družbeno odgovorne naložbe ključnega pomena za prihodnost. Poleg tega bomo še naprej vlagali v izobraževanje svojih svetovalcev, da bodo lahko strankam zagotavljali najsodobnejše in najustreznejše rešitve glede na njihove specifične potrebe.

