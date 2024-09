Ključne strategije za uspešno vlaganje

Ne glede na to, ali imate že privarčevana sredstva ali želite z mesečnimi vplačili zgraditi finančno rezervo, je ključno, da poznate svoje cilje in stopnjo tveganja, ki je za vas sprejemljiva. Pomembno je, da svoja sredstva razpršite med različne vrste naložb, kot so delnice, obveznice, ETF skladi in depoziti, saj kombinacija le teh pripomore k zmanjšanju nihajnosti celotnega portfelja. Z rednim spremljanjem svojih naložb lahko prilagajate naložbeno strategijo, vendar se po mnenju vodje BKS Bank AG, Bančne podružnice, Jane Benčina Henigman ni dobro prehitro odzivati na kratkoročne tržne spremembe. Uspešne naložbe namreč zahtevajo potrpežljivost in znanje, saj so naložbe, predvsem delniške, bolj donosne na daljše časovno obdobje.

Ali je domači predal primerno mesto za prihranke

Če privarčevana sredstva obležijo na osebnem računu ali kar v domačem predalu, zaradi učinka inflacije sčasoma izgubljajo svojo vrednost. Z vlaganjem denarja v različne naložbene možnosti lahko povečamo vrednost svojega premoženja in zaščitimo svojo kupno moč pred inflacijskimi tveganji, hkrati pa lahko dosežemo svoje finančne cilje in izboljšamo finančno stabilnost.

Skrb za prihranke omogoča dolgoročno finančno varnost

Vlagatelji imajo lahko različne cilje, odvisno od osebnih okoliščin in finančnih načrtov. Vsak cilj zahteva prilagojeno strategijo, ki upošteva tveganja, donosnost in časovni horizont naložb. Ne glede na to, kakšne cilje ima posameznik, je smiselno začeti varčevati že na začetku delovne dobe, saj si na ta način lahko lažje zagotovite finančno varnost v starosti.

Začnemo lahko z manjšimi zneski, že z nekaj deset evri na mesec. Na začetku delovne dobe je priporočljivo več vlagati v delniške naložbe, bližje, kot smo upokojitvi, večji del vlagamo v naložbe s fiksnimi donosi.

BKS Bank ima v svoji ponudbi produkte, s kombinacijo katerih lahko dosežete optimalni portfelj.

Naložbeni produkti, ki jih je mogoče hitro pretvoriti v denar

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, imajo v ponudbi tudi lastne izdaje obveznic BKS Bank. Vlagatelji lahko kombinirajo oba tipa naložb za uravnoteženje tveganja in donosa v svojem portfelju. FOTO: Depositphotos

Vlagatelji pri BKS Bank lahko do svojega premoženja dostopajo zelo hitro, saj so naložbeni produkti v sklopu investicijskega svetovanja in upravljanja premoženja visoko likvidni. To je še posebej pomembno za vlagatelje, ki potrebujejo dostop do svojih sredstev v kratkem času.

Ob zahtevi za prekinitev oziroma za delno izplačilo se finančni instrumenti, ki so vključeni v naložbene produkte BKS Bank, načeloma še isti dan prodajo po tržni vrednosti na borznem trgu. Denarna sredstva so lahko nakazana na vlagateljev račun praviloma v dveh do treh delovnih dneh po podani zahtevi stranke.

Naložbene politike BKS Varčevalnih produktov

BKS Bank AG, bančna podružnica zagotavlja strokovno investicijsko svetovanje in upravljanje premoženja, kar vam pomaga pri premišljenem in dolgotrajnem varčevanju. FOTO: Matej Kolaković

Kot je povedalavodja BKS Bank AG, Bančne podružnice so njihovi naložbeni varčevalni produkti primerni za vlagatelje, ki imajo jasno izoblikovano in začrtano pot dolgoročnega varčevanja, saj gre za pasivno upravljane produkte, ki zasledujejo gibanje posameznega sektorja oziroma področja.

BKS Bank strankam ponuja šest naložbenih varčevalnih produktov: BKS Global, BKS Tehnologija, BKS Trajnostnost, BKS Zdravstvo, BKS Zlato in BKS Globalne obveznice. Ti produkti so zanimivi tudi z vidika stroškovne učinkovitosti, saj stranka plača le upravljavsko provizijo, brez vstopnih stroškov, izstopne stroške pa obračunajo le v primeru prekinitve pogodbe pred potekom leta dni. BKS Varčevalni produkti so namenjeni vlagateljem, ki so že privarčevali 10.000 EUR.

Glavne prednosti BKS Varčevalnih produktov pri BKS Bank:

Ugodno : brez stroška vodenja računa, ležarin in vstopne/izstopne provizije po enem letu.

: brez stroška vodenja računa, ležarin in vstopne/izstopne provizije po enem letu. Razpršeno: BKS varčevalni produkti omogočajo večjo razpršitev premoženja.

BKS varčevalni produkti omogočajo večjo razpršitev premoženja. Davčni vidik: davek na kapitalski dobiček se obračuna le ob prekinitvi pogodbe oz. delnem izplačilu iz produkta.*

davek na kapitalski dobiček se obračuna le ob prekinitvi pogodbe oz. delnem izplačilu iz produkta.* Pregledno: dnevno spremljanje vrednosti Varčevalnih produktov prek spletne in mobilne aplikacije mBroker in myBroker .

dnevno spremljanje vrednosti Varčevalnih produktov prek spletne in mobilne aplikacije in . Likvidno: vplačana sredstva v izbranih produktih niso vezana in so vedno na voljo.

vplačana sredstva v izbranih produktih niso vezana in so vedno na voljo. Strokovno: za učinkovito upravljanje premoženja skrbi ekipa visoko izobraženih in izkušenih finančnih strokovnjakov, ki se v BKS Bank profesionalno ukvarja izključno z upravljanjem premoženja. Močno analitsko podporo jim zagotavljata tudi priznana tuja investicijska družba in oddelek upravljanja premoženja BKS Bank v Avstriji, kjer skupaj upravljajo več kot 330 milijonov EUR sredstev strank.



Kot poudarja Jana Benčina Henigman, se morajo vlagatelji ves čas zavedati, da pri vlaganjih obstaja tudi določena stopnja tveganja, da vrednost naložbe niha v času, posledica pa so lahko tudi kapitalske izgube stranke.

*davčna obravnava je lahko predmet prihodnjih sprememb

BKS Bank kot prva z investicijskim svetovanjem Jana Benčina Henigman: »Kot banka, ki je na področju trgovanja z vrednostnimi papirji med vodilnimi v Sloveniji, smo se prvi odločili ponuditi tudi investicijsko svetovanje, saj želimo svojim strankam omogočiti bolj informirane in premišljene investicijske odločitve. V današnjem kompleksnem finančnem okolju je razumevanje tržnih gibanj, tveganj in priložnosti ključnega pomena za doseganje finančnih ciljev. Naš cilj je graditi dolgoročne odnose s strankami, temelječe na zaupanju in strokovnosti, kar je mogoče le z zagotavljanjem visoke ravni podpore in svetovanja.«

Čustvene in druge pasti pri investiranju

Hitro dostopni naložbeni produkti BKS Bank zagotavljajo likvidnost in fleksibilnost. FOTO: Matej Kolaković

Pri investiranju se posamezniki pogosto spoprijemajo z različnimi izzivi in pastmi, ki lahko negativno vplivajo na njihove finančne rezultate. Med najpogostejše napake lahko uvrstimo premajhno oziroma neustrezno razpršitev sredstev, čustveno odločanje in pomanjkanje dolgoročnega načrta. To se v praksi odraža kot hitro vstopanje in izstopanje iz pozicij, nepoznavanje specifičnosti naložb in posledično njihovega tveganja, slepo sledenje množicam in vstopanje v manj likvidne naložbe.

Ena najpogostejših napak vlagateljev pa je tudi, da želijo ugodno in hitro uporabiti različne spletne platforme za trgovanje, ne da bi ustrezno razumeli tveganja in imeli strokovno posvetovanje. Takšen pristop lahko včasih vodi do ne najboljših odločitev in nepotrebnih izgub. »V BKS Bank AG, Bančni podružnici, verjamemo v osebni pristop, pri katerem vsakemu vlagatelju ponujamo individualno svetovanje in podporo, da se izognejo tem pogostim napakam,« je še dodala sogovornica.

BKS Bank AG, Bančna podružnica, je mednarodna bančna skupina s sedežem v Avstriji, ki že 20 let deluje tudi na slovenskem trgu. Svojim strankam ponuja širok nabor naložbenih produktov, v katere lahko stranke vlagajo s storitvijo investicijskega svetovanja in upravljanja premoženja. BKS Bank omogoča dostop do domačih in mednarodnih finančnih trgov ter s tem povečuje likvidnost in raznolikost naložbenih priložnosti v Sloveniji. Poleg tega BKS Bank sodeluje z drugimi finančnimi institucijami in podjetji pri izdaji vrednostnih papirjev ter pri financiranju projektov, kar prav tako podpira razvoj slovenskega kapitalskega trga.

