Tehnologije omogočajo večje donose, a tudi nove pasti

Kapitalski trgi v EU doživljajo preobrazbo. Med dejavniki, ki k temu najbolj prispevajo, so vzpostavljanje enotnega kapitalskega trga v EU, regulativne spremembe, ki usmerjajo poslovanje družb, vpetih v panogo, spreminja se paleta produktov, pri čemer je eden od trendov usmerjanje v trajnost. Odpirajo se tudi nove poti do vlagateljev, pomemben vpliv imata konsolidacija investicijskih družb ter iskanje načinov za večjo stroškovno učinkovitost.

Ključno vlogo za doseganje rezultatov na vseh teh področjih imata razvoj naprednih tehnoloških rešitev in njihovo vključevanje v procese. Omogočajo namreč doseganje višje stroškovne učinkovitosti, razvoj novih investicijskih rešitev, doseganje boljših rezultatov pri investiranju in boljše sodelovanje s strankami in drugimi deležniki, pojasnjuje Alexandr Gutirea, direktor področja analiz v Triglav Skladih. Informacijska tehnologija omogoča razvoj novih finančnih rešitev, kot je investicijsko svetovanje, temelječe na umetni inteligenci (UI), vzpostavitev novih komunikacijskih in distribucijskih kanalov ter učinkovitejše in uspešnejše obvladovanje investicijskih tveganj in iskanje priložnosti.

Po podatkih globalnega poročila o investicijskih družbah za leto 2025, ki so ga pripravili v Boston Consulting Group, imajo v investicijskih družbah od deset do dvajset odstotkov vseh stroškov povezanih z informacijskimi tehnologijami, v PwC pa so z lansko raziskavo ugotovili, da 68 odstotkov investicijskih družb namenja manj kot šestino svojih kapitalskih izdatkov za inovativne in potencialno transformativne tehnologije.

Tehnološki trendi

»Ključni razlogi za nekoliko počasnejše vpeljevanje novih tehnologij pri organizacijah, ki delujejo na področju kapitalskih trgov (investicijske družbe, investicijske banke, borznoposredniške družbe, borze), so, v primerjavi s preostalo finančno industrijo, povezani z njihovimi notranjimi značilnostmi (zastarelost obstoječih tehnoloških sistemov, ki omejuje nadgradnjo, organizacijske in kulturne značilnosti, ki podaljšujejo procese in zmanjšujejo pripravljenost sprejemati tveganja, ter pomanjkanje strokovnega znanja) in z zunanjimi dejavniki (regulativno okolje, kompleksnost delovanja in razdrobljenost kapitalskih trgov, rezultat česar so visoke zahteve za tehnološke rešitve in potrebne investicije za vpeljevanje novih tehnologij),« je stanje pojasnil Gutirea.

Na področju kapitalskih trgov so zdaj najbolj aktualne tehnologije UI, rešitve za shranjevanje in obdelavo velikih količin podatkov ter tehnologija veriženja podatkovnih blokov. Tri četrtine vprašanih upravljavcev skladov/premoženja ocenjuje, da bosta prvi našteti tehnologiji najpomembneje vplivali na panogo v prihodnjih dveh ali treh letih, navaja PwC, da bo to podatkovna analitika, je prepričanih polovica vprašanih in 40 odstotkov, da bo to tehnologija veriženja blokov.

Po besedah Gutiree UI (na primer generativna umetna inteligenca) omogoča hitrejšo obdelavo informacij, boljše investicijske odločitve ter boljše obvladovanje tveganj, uporablja pa se pri robosvetovanju, analizi tržnih podatkov in investicijskih raziskavah, pri obdelavi naravnega jezika za pregled novic in finančnih poročil, medtem ko tehnologija veriženja podatkovnih blokov lahko prispeva k večanju učinkovitosti procesov in razvoju novih investicijskih produktov. Na področju varnega shranjevanja in obdelave večjih obsegov podatkov pa poudarja rešitve na področju podatkovnih baz, kibernetske varnosti in računalništva v oblaku.

Je pa vpeljevanje naprednih tehnoloških rešitev lahko povezano tudi s tveganji. Po ugotovitvah PwC pri več kot polovici upravljavcev disruptivne tehnologije močno vplivajo na ukrepe na področju kibernetske varnosti. Kot pojasnjuje Gutirea, večja odvisnost od večjih obsegov podatkov povečuje pomembnost kibernetskega tveganja. Med tveganji pa izpostavlja tudi morebitno nepreglednost in nezanesljivost delovanja tehnoloških rešitev. Eden od primerov so lahko halucinacije rešitev, ki temeljijo na UI.

Slovenske družbe sledijo

Po sogovornikovih besedah investicijske družbe v Sloveniji dokaj dobro sledijo trendom v Evropi. »Na področju tehnologij zagotovo niso najbolj napredne na svetu, a še vedno uporabljajo napredne informacijske sisteme, v procese integrirajo UI in razvijajo napredne digitalne komunikacijske in distribucijske kanale,« je dejal.

Jerneja Faletič, vodja digitalne akvizicije v Triglavu Skladih, je kot primer tehnološke rešitve, ki so jo razvili v podjetju, navedla mobilno aplikacijo Triglav Skladi. Uporabnikom omogoča vlaganje v vzajemne sklade vse od pristopa do opravljanja transakcij.

Dostopnost tehnologij in uporabniška izkušnja po njenih besedah nista toliko vprašanje tehnološke razvitosti kot »dejstvo, da delujemo v strogo reguliranem okolju finančne industrije. Skladnost z evropsko in slovensko zakonodajo, zlasti na področju preprečevanja pranja denarja in varstva osebnih podatkov, zahteva dodatne korake in preverjanja, ki lahko vplivajo na uporabniško izkušnjo. Vendar te omejitve niso ovira, so del našega zavestnega prizadevanja za varnost, zaščito in dolgoročno zaupanje strank.«

Uporabniki pogosto primerjajo uporabniško izkušnjo s tistimi iz tujine, kjer so pravila morda manj stroga ali aplikacije bolj odprte, jim pa »ravno ta dodatna varnost in zaščita prinašata večjo korist. Tehnologijo znamo in zmoremo uporabljati učinkovito – ključna razlika je, da jo implementiramo odgovorno, skladno s predpisi in v korist strank.«

Prav stroga zakonodaja pogosto omejuje investicijske družbe pri naložbah v tehnologije. Kar pa, kot pravi Faletičeva, ni nujno slabo, saj deloma zagotavlja stabilnost in varnost. »Ključno je, da upravljavci poiščemo rešitve, ki so hkrati zakonsko skladne in uporabniku razumljive ter intuitivne. Zakonodaja, tako na ravni EU kot v Sloveniji, pogosto ne sledi dovolj hitro novostim v razvoju, še posebej v primerjavi z bolj agilnimi, manj reguliranimi neevropskimi platformami,« dodaja. Je pa nujen premišljen razvoj, ki pazi tako na dobrobit vlagateljev kot na primerno uporabniško izkušnjo.

Prednosti za vlagatelje in trge

Uporaba tehnologij omogoča pomemben korak k demokratizaciji vlaganja. Digitalne rešitve približujejo naložbe širši javnosti, saj postajajo dostopnejše, preglednejše in razumljivejše. »Tehnologija omogoča nižje vstopne pragove, enostavnejše upravljanje ter boljšo obveščenost in izobraženost vlagateljev. Vse to lahko poveča zaupanje v sistem in število aktivnih vlagateljev. Večja udeležba prinaša večjo likvidnost, več dinamike in dolgoročno tudi večjo stabilnost, kar spodbuja rast in razvoj kapitalskih trgov ter krepi finančno pismenost v družbi,« našteva Jerneja Faletič.

Ob prednostih za vlagatelje pa spomni na nova tveganja. Na primer, vlagatelj je v mobilni aplikaciji pogosto prepuščen lastnim čustvom in impulzom. Ko trgi nihajo, lahko strah prevlada nad razumom, kar vodi v nepremišljene odločitve, kot je panična prodaja naložb ob padcih na trgih. »Tem tveganjem se poskušamo izogniti s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju vlagateljev. Spodbujamo jih k dolgoročnemu razmišljanju, razumevanju tveganj in ciljev ter ohranjanju discipline tudi v časih volatilnosti na kapitalskih trgih,« še doda.