Takojšnja plačila postajajo nova norma

Predvidljivo in nepredvidljivo hkrati, nakupovanje in plačevanje prehajata v novo dobo, ki kupce in trgovce postavljata pred nove izzive, a tudi priložnosti.

Digitalna revolucija ni le spremenila načina, kako plačujemo, temveč je preoblikovala celoten ekosistem trgovanja – od majhnih spletnih trgovin do globalnih verig. V ospredju so inovacije, ki obljubljajo nemoteno, personalizirano, nevpadljivo uporabniško izkušnjo nakupovanja (in plačevanja) praktično brez trenja. A kaj je pravzaprav tisto, kar to prihodnost poganja? Tehnologija.

Nekatere obrise že vidimo: nakup in plačilo (bo)sta vedno manj ločena procesa. Plačila se bodo v prihodnje še bolj neopazno integrirala v uporabniško izkušnjo, pogosto že v trenutku izbire izdelka (v spletni košarici). Sistemi plačevanja v realnem času bodo postali standard – sodeč po raziskavi Visa Acceptance že danes 80 odstotkov trgovcev opaža rast takojšnjih plačil v e-trgovini. Tako imenovana instantna plačila hitro postajajo nova norma – ker kupci preprosto nismo pripravljeni več čakati. Sistemi SEPA instant v EU, RTP (real-time payments) v ZDA in pix v Braziliji že zdaj zagotavljajo takojšnje poravnave med kupcem in prodajalcem, pri čemer se znajo povezati tudi z digitalnimi denarnicami in e-računi, kar omogoča takojšnje poravnave tudi med različnimi valutami in državami.

Klik na gumb »kupi zdaj« tako vse pogosteje opravi tudi funkcijo »plačaj zdaj/takoj«, brez zamudnega vpisovanja številk in drugih podatkov s plačilne kartice uporabnika. Nevidni obračun in tehnologija vgrajenih plačil pomenita, pomeni, da se vsi koraki plačila »skrivajo« v aplikacijah in na spletnih straneh ter izvedejo samodejno – brez dodatnih korakov za kupca. Vse to je možno na račun globoke integracije s programabilnimi vtičniki, ki hipno preverijo stanje na uporabnikovem računu in opravijo transakcijo. Aplikacije za naročanje prevoza, igričarski portali, storitve za naročanje hrane so le najočitnejši primeri, kako se že danes denar premakne v ozadju, ne da bi uporabnik to sploh opazil. In teh scenarijev, kjer plačilo postane nevpadljiva komponenta uporabniške poti, bo med prebojnimi poslovnimi modeli vedno več.

»Štiri od petih plačil v trgovinah v Evropi so že brezstična, v Sloveniji skoraj že vsa. Trgovci in podjetja, ki uporabljajo različne možnosti plačevanja, bodo ostali konkurenčni tudi na spletu, saj sledijo potrebam strank in razvoju plačilnega prostora, ki narekuje, da naj bodo plačila bolj priročna, varna in učinkovita,« je dejala Alenka Mejač Krassnig, direktorica Visa Slovenija, in dodala: »Izkušnje in poti uporabnikov postajajo vse bolj digitalne, zato je sodobno plačevanje vse pomembnejše področje za naložbe in inovacije. Glede na hitro rast načinov plačevanja, ki so enostavni za uporabo, kot so digitalne denarnice – zlasti pri mlajših generacijah –, mora ekosistem upoštevati njihovo trenutno pot in zagotoviti, da so trgovci opremljeni za ponujanje rešitev, ki bodo verjetno zahtevane v prihodnosti.«

Uporaba elektronskega poslovanja v EU je že tako narasla, da je zdaj po vsej Evropi izenačena z osebno porabo. Nadaljnji razvoj tehnologij pa bo poskrbel, da bodo plačilne rešitve postale bolj integrirane, prilagodljive in personalizirane, kar bo še izboljšalo način izvajanja finančnih transakcij.

Personalizacija in umetna inteligenca

Plačilne inovacije niso le tehnološki izziv, temveč tudi vprašanje poznavanja kupčevega vedenja. Z zbiranjem in analizo transakcijskih podatkov lahko trgovci ustvarijo hiperpersonalizirane ponudbe: prilagojene popuste, priporočila podobnih izdelkov in dinamične modele plačil, pri čemer je posebej v ZDA opazen hiter razrast odloženih oziroma obročnih plačil (tako imenovani buy-now-pay-later). Po podatkih PwC bo do leta 2026 kar 80 odstotkov potrošnikov pričakovalo, da jim bodo ponudniki omogočili prilagojene možnosti plačil.

Prav tehnologija umetne inteligence in podatkovna analitika bosta omogočali hiperpovezano personalizacijo, kjer bo ponudba ustrezala posameznikovim potrebam v realnem času. Umetna inteligenca v ozadju zaznava finančne vzorce in predlaga najboljšo pot plačila v vsakem trenutku – morda bo to razdelitev na več obrokov, morda uporaba e-denarnice z ugodnejšo menjalno provizijo, morda celo samodejno izbiro najugodnejše valute pri čezmejnih nakupih.

Trgovina kot storitev

V prihodnje lahko pričakujemo tudi uveljavljanje poslovnega modela trgovina kot storitev, kjer bodo trgovinske in plačilne platforme združene prek vtičnikov API in odprtega bančništva. Odprto bančništvo namreč odpira vrata neodvisnim ponudnikom storitev, ki lahko z varnim dostopom do bančnih računov gradijo nove plačilne izkušnje. V Evropi po standardu PSD2 že lahko vidimo množico finančnotehnoloških rešitev, ki združujejo več računov, ponujajo fizično-digitalne kartice in inovativne ponudbe kreditov v realnem času. Mastercard in Visa sta z namenskimi razvijalskimi portali in certifikacijskimi programi poskrbela, da lahko tudi mala in srednje velika podjetja enostavno integrirajo vtičnike API za poenostavitev načinov plačila, preverjanje identitete in rabo varnostnih mehanizmov.

Varnost brez kompromisov

Z naraščajočo kompleksnostjo plačilnih poti je ključna tudi njihova zaščita. Tehnologija ima pri zagotavljanju varnosti glavno besedo. Tokenizacija nadomešča občutljive številke plačilne kartice z naključnimi nizi, ki nimajo vrednosti zunaj konkretne transakcije. Biometrične rešitve, kot sta branje prstnega odtisa in prepoznavanje obraza, pa dodatno zagotavljajo, da je plačnik res lastnik finančnih sredstev. Študija podjetja FIS Global ugotavlja, da so sistemi, ki združujejo večfaktorsko avtentikacijo, analitiko obnašanja uporabnikov in strojno učenje za prepoznavanje prevar, sposobni zmanjšati število goljufij za več kot 70 odstotkov. To pomeni, da so plačilne inovacije tesno povezane z varnostjo – brez enih ni drugih.

»Tokenizacija je bila razvita za zagotavljanje udobja brezstičnega plačevanja na spletu. Naša storitev Click to Pay tako odpravlja težave z večkratnim vnašanjem podatkov o karticah in hkrati pomaga varovati občutljive podatke potrošnikov in podjetij. Tehnologija žetonov, ki jo je kot prva uvedla Visa, je ključni dejavnik, ki prispeva k udobnemu, nemotenemu in varnemu plačevanju za potrošnike. Občutljivi plačilni podatki se na poti od trgovca do potrošnikove banke nadomestijo s šifriranim žetonom, zaradi česar je digitalno plačilo varnejše. Z omogočanjem žetonov se tveganje goljufij zmanjša vsaj za polovico, saj v primeru kraje žetona tega ne more uporabiti nihče drug, vključno z goljufi,« je dodala Mejač Krassnig.

Tehnologijo žetonov je mogoče vgraditi v katerokoli napravo. V ne tako oddaljeni prihodnosti si lahko že predstavljamo voznika, ki bo svoj avtomobil prosil, naj poišče najbližjo kavarno, mu naroči kapučino in nato omogoči plačilo z uporabo biometričnih podatkov na volanu. Ste pripravljeni na to?