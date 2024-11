Tvegan skok v neznano: kdo bo ostal na vrhu

Naložbe v zelene tehnologije postajajo tako za vlagatelje kot tudi za države ena glavnih prioritet pri prehodu v nizkoogljično gospodarstvo. Vlagateljem ponujajo nove priložnosti, a hkrati prinašajo določena tveganja. Cenovna volatilnost, nova tehnologija, podnebne spremembe in veliki, kompleksni projekti lahko privedejo do pomanjkljivosti v znanju o teh tveganjih in podatkih za prevzemanje tveganj. Z obvladovanjem teh tveganj lahko ublažimo slabše scenarije, ki bi lahko poslabšali donosnost projektov.

Zavarovalne rešitve, ki so jih zavarovalnice razvile z analitiko podatkov in umetno inteligenco, pripomorejo k obvladovanju edinstvenih tveganj pri zelenih projektih. FOTO: GrECo

Energetski prehod ustvarja zapleteno okolje, v katerem se morajo zavarovalnice in pozavarovalnice, ki prepoznavajo rastoči potencial sektorja čiste energije, še posebej dobro znajti. Zavarovalniški sektor lahko pomembno prispeva k zelenemu prehodu s specifičnimi finančnimi instrumenti in strategijami za upravljanje tveganj. V ta namen razvijajo prilagojene produkte in zagotavljajo varnostno mrežo za naložbe v obnovljive vire.

Zavarovalnice z novimi produkti omogočajo podjetjem, da zmanjšajo tveganja, povezana z okoljskimi in regulativnimi spremembami ter tehnološkimi novostmi, hkrati pa vlagateljem ponujajo zavarovanje naložb, ki maksimira donosnost trajnostnih projektov. Tako zavarovalniški sektor ne le da omogoča finančno zaščito za te naložbe, temveč tudi aktivno spodbuja prehod na čisto energijo in krepi zaupanje vlagateljev v ta hitro rastoči trg.

Ko banka vodi zmanjševanje okoljskega odtisa države

Ena od bank, ki je v Gruziji na čelu zmanjševanja okoljskega odtisa države, saj s svojimi praksami in pobudami za trajnost prekaša konkurenco, je razvila strategijo za podporo zelenemu prehodu. V svojo ponudbo finančnih produktov so vključili financiranje trajnostnih projektov, kot so obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost. Banka je za odobritev posojil dosledno zahtevala oceno okoljskih tveganj, hkrati izobražuje stranke in zaposlene o pomenu trajnosti ter z inovacijami vodi prehod k okoljsko bolj odgovornemu gospodarstvu. Financira projekte, povezane z zagotavljanjem energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ter uvaja zelene produkte, kot so okolju prijazne bančne kartice. Hkrati izobražuje stranke in zaposlene o pomenu trajnosti in z inovacijami vodi prehod k okoljsko bolj odgovornemu gospodarstvu.

Njihova prizadevanja so pomemben primer za zavarovalni sektor, ki mora prilagoditi svojo ponudbo zelenim potrebam trga in okoljskim tveganjem. S tem primerom Gruzija dokazuje, kako lahko finančne ustanove aktivno sodelujejo pri zelenem prehodu in spodbudijo tudi druge panoge, vključno z zavarovalništvom, da prevzamejo podobne pobude za trajnostno prihodnost.