Vodik na kapitalskih trgih: nova zlata priložnost ali tveganje?

Vodikovi projekti, zlasti v energetiki in transportu, so del širšega energetskega prehoda, ki vključuje premik k nizkoogljičnim tehnologijam. Ti projekti privlačijo vlagatelje zaradi visokega potenciala rasti, vendar so izpostavljeni številnim tveganjem zaradi tehnoloških omejitev, kompleksnosti infrastrukture in regulativne negotovosti.

Globalna pobuda Hydrogen Council ocenjuje, da bo morala letna proizvodnja zelenega vodika za doseganje neto ničelnih emisij do leta 2050 znašati od 100 do 600 milijonov ton (Mt), kar je približno od 4 do 11 % celotnega globalnega povpraševanja po energiji. Za zeleno proizvodnjo tolikšne količine vodika bi morali po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma do leta 2050 vzpostaviti približno 27.000 TWh obnovljive električne energije, kar ustreza približno 70 % trenutne globalne proizvodnje električne energije.

Ta podatek nakazuje, kakšne nepredstavljive priložnosti za industrijo in kapitalske trge so pred nami. Vodik kot energijski vir prihodnosti ne prinaša samo priložnosti, temveč tudi nove vrste tveganj, kar je pomembno za zavarovalni sektor. Čeprav je potencial novih priložnosti ogromen, pa prinašajo tudi izzive v smislu financiranja, infrastrukture in zapletenosti tehnoloških rešitev.

Zavarovalniška industrija ima v luči vedno večje vloge zelenega vodika, ki se pridobiva z električno energijo iz obnovljivih virov, veliko vlogo pri preoblikovanju energetskega trga oziroma pri razogljičenju posebej energetsko intenzivnih vej industrije.

Poskrbeti mora za obvladovanje teh tveganj z zagotavljanjem specifičnih zavarovalnih produktov za vodikove projekte, vključno z zavarovanjem pred nesrečami, okoljskimi vplivi in morebitnimi finančnimi izgubami zaradi neuspešnih tehnologij. V tem kontekstu so pomembni standardi, kot je okvir Solvency II, sprejet leta 2009, ki določa zahteve za solventnost in učinkovito upravljanje tveganj zavarovalnic in pozavarovalnic.

Na kapitalskih trgih se vodik vse bolj obravnava kot »zelena priložnost,« vendar za zdaj še ne dosega enotne podpore ali obsežnih vlaganj, saj prinaša tehnološke omejitve, drago infrastrukturo in regulativno negotovost, ki vlagatelje odvrača.

Zavarovalnice kot vlagatelji na kapitalskih trgih obravnavajo vodik kot priložnost za trajnostne naložbe, vendar so pri pristopu k tem projektom previdne. Ker se sektor osredotoča na dolgoročno stabilnost, pogosto raje vlaga v preverjene projekte z nižjim tveganjem.

Kljub temu naraščajoče povpraševanje po zelenih infrastrukturnih projektih in vladne podpore tehnologijam z nizkimi emisijami ustvarjajo okolje, v katerem bi lahko vodik postal pomemben del portfeljev trajnostnih naložb. Pri tem pa ostaja ključno upravljanje tveganj, povezanih z regulativno negotovostjo, tehnološkimi izzivi in potencialnimi nesrečami, kar odpira pomembno vlogo za zavarovalni sektor v podpiranju teh projektov.

Skupina GrECo kot vodilno posredniško podjetje za zavarovanja in upravljanje tveganj spremlja različne tehnološke in industrijske trende, vključno z razvojem vodikovih tehnologij.

Podjetja, ki prehajajo na trajnostne energetske vire, vključno z vodikom, potrebujejo podporo pri obvladovanju tveganj, povezanih z energijo in obnovljivimi viri, pri čemer je GrECo lahko zanesljiv partner. Letalska industrija se že dolgo spopada z izzivi, ki vključujejo stalne spremembe regulativnih zahtev, gospodarske spremembe in operativna tveganja, kot so naravne nesreče, tehnične okvare in kibernetski napadi. Zavarovalni posredniki, kot je GrECo, se pri obvladovanju tveganj vse bolj osredotočajo tudi na iskanje trajnostnih zavarovalnih rešitev, ki podpirajo zeleni prehod industrije. Te vključujejo iskanje inovativnih načinov za zmanjšanje ogljičnega odtisa letalstva.

Zavarovalnica kot zaveznik letalskih podjetij GrECo je prepoznal pomembno vlogo, ki jo ima zavarovalništvo tudi pri podpori letalskim podjetjem v njihovih prizadevanjih za trajnost. Zavarovalnice lahko pripomorejo k zmanjšanju tveganj, povezanih z okoljskimi težavami, in z uvedbo specializiranih zavarovanj, ki so usmerjena v zelene tehnologije, spodbudijo inovacije. Za uspešno vključevanje trajnostnih praks v letalsko industrijo je nujno sodelovanje letalskih družb z zavarovalnicami. Letalska industrija je pripravljena investirati v nove tehnologije. Tako na primer Lufthansa že sprejema pomembne ukrepe za zmanjšanje svojih emisij in dosego trajnostnih ciljev. Njihova družba Lufthansa Technik na letališču Hamburg sodeluje pri projektu Hydrogen Aviation Lab, s katerim raziskujejo možnosti uporabe vodika kot goriva za letalsko industrijo. Projekt je del širših prizadevanj za trajnostno preobrazbo letalskega sektorja, pri čemer se osredotočajo na razvoj tehnologij za uporabo vodika v letalskih motorjih in podporne infrastrukture. Poleg tega se projekt osredotoča tudi na preizkušanje in certificiranje letalskih komponent, ki bodo omogočile uporabo vodika v prihodnjih letalih. Testiranje različnih rešitev za shranjevanje in uporabo vodika je ključno za zmanjšanje emisij CO 2 v letalstvu in s podobnimi projekti, kot je Hydrogen Aviation Lab, bomo pri prehodu na okolju prijaznejše letalske tehnologije naleteli na kakšno oviro manj.

