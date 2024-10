Nevidne pasti čiste energije: kje se skriva tveganje

Energetski sektor je danes najpomembnejši sektor in gonilna sila rasti vsake ekonomije, kar se odraža tudi v načinih prevoza blaga in ljudi. Prehod na čisto energijo prinaša nove priložnosti in izzive, ki bodo oblikovali našo mobilnost v prihodnosti. Čista energija ima velik potencial, da revolucionira transportne sisteme. Električni avtomobili, ki delujejo na obnovljive vire energije, že postajajo vse bolj dostopni, kar zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv. Ta prehod ne prinaša le zmanjšanja emisij CO 2 , ampak tudi zmanjša onesnaženje zraka v urbanih območjih, kar pozitivno vpliva na zdravje prebivalstva.

Poleg električnih vozil se v transportu uveljavljajo tudi alternativna goriva, kot so vodik in biogoriva. Ta goriva bodo prispevala k zmanjšanju emisij, zlasti v sektorjih, kjer je elektrifikacija izziv, na primer v težkem transportu in pomorstvu.

Energetika izpostavljena različnim tveganjem

FOTO: Depostiphotos

Trg energetike in rudarstva je širok pojem, ki se nanaša na proizvodnjo, predelavo in distribucijo energije in naravnih virov. Gre za celotno vrednostno verigo fosilnih goriv, električne energije in rudarstva. Energetski trg, ki zagotavlja energijo za industrijske procese, transport, ogrevanje in elektrifikacijo, je skupaj s transportom izpostavljena različnim specifičnim tveganjem in se spopada z izzivi, ki jih prinašajo razogljičenje, geopolitične napetosti, tehnološke spremembe in vedno hujše naravne nesreče zaradi podnebnih sprememb.

Skupina GrECo kot vodilni posrednik za sklepanje zavarovanj in svetovalec za oceno tveganj s svojim strokovnim znanjem podjetjem v energetskem sektorju pomaga premagovati specifična tveganja, ki jih prinaša prehod na čistejše oblike energije.

Z osredotočanjem na inovacije in trajnostne prakse podjetjem omogoča, da se prilagodijo hitro spreminjajočemu se okolju, kar je ključno za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Njihova strokovnost v obvladovanju tveganj je temeljnega pomena za razvoj in izvajanje projektov, ki so usmerjeni v zmanjšanje emisij in izboljšanje učinkovitosti v transportnem sektorju.

Po temeljiti raziskavi trga je GrECo leta 2016 ustanovil posebno skupino specialistov, ki se ukvarjajo z energetskim in rudarskim sektorjem. Takrat so namreč spoznali, da je energetski sektor najbolj kritičen in hkrati največja gonilna sila rasti vsake ekonomije, ne glede na njeno velikost.

S tem GrECo prispeva k stabilnosti in rasti podjetij v energetiki in rudarstvu, kar neposredno vpliva na prihodnost mobilnosti. S podporo podjetjem pri razvoju in implementaciji strategij za obvladovanje tveganj, povezanih z novimi tehnologijami in trajnostnimi rešitvami, GrECo zagotavlja, da so podjetja v tej panogi pripravljena na izzive in priložnosti, ki jih prinaša prehod na čisto energijo. Tako GrECo ne le ščiti interese svojih strank, ampak tudi aktivno oblikuje prihodnost mobilnosti, ki temelji na trajnostnih praksah in obnovljivih virih energije.

Energijski preobrat: naraščajoče povpraševanje prinaša nove izzive

FOTO: Depostiphotos

Električna energija pridobiva pomen ne le v naših vsakdanjih življenjih, temveč tudi v smislu industrijske proizvodnje. Ocenjuje se, da bo globalna potreba po električni energiji do leta 2030 narasla za 5900–7000 TWh. Samo za primerjavo – ta dodatna potreba ustreza trenutni potrebi po električni energiji ZDA in EU skupaj. Glavna dejavnika povečane potrebe sta industrijska proizvodnja in transport, druga dva pa sta podnebne spremembe, saj veliko energije porabljamo za hlajenje, in rast prebivalstva v hitro razvijajočih se gospodarstvih.

Pričakuje se, da bo v prihodnjih desetletjih obnovljive energije 50 % svetovne proizvodnje električne energije. Postopek preobrazbe prinaša številna nova tveganja in izzive, kot so širitev in obnova infrastrukture, zagotavljanje zanesljivosti omrežij, izboljšanje sistemov za shranjevanje energije ter prilagajanje standardov in zakonodaje glede trajnostne rabe energije.

FOTO: Depositphotos

Uspešna zgodba skupine GrECo na Poljskem: odgovorni za enega največjih projektov na svetu Skupina GrECo je na Poljskem trenutno odgovorna za zavarovanje gradnje vetrne elektrarne na morju (Baltica 2) s skupnimi kapitalskimi stroški približno 6 milijard evrov, gre za enega največjih projektov na svetu. Zavarovali so tudi najsodobnejšo plinsko elektrarno s približno 900 MW inštalirane moči v vrednosti ene milijarde evrov. Poskrbeli so za zavarovanje obratovanja več kot 26 GW nameščenih zmogljivosti na Poljskem, kar je približno 35 % celotne zmogljivosti proizvodnje električne energije v državi. Prav zaradi skupine za energetiko in rudarstvo je GrECo Poljska na trgu priznan kot specializiran posrednik, ki je sposoben umestiti zelo zapletena in zahtevna industrijska tveganja na domače in mednarodne trge.

Prvi znaki mehčanja že na obzorju

Skupina GrECo igra ključno vlogo pri prihodnosti mobilnosti. FOTO: Depositphotos

Energetski sektor pa je v naši regiji zaradi geopolitičnih napetosti tudi izredno spremenljiv. Od pandemije in začetka vojne v Ukrajini so se energetski trgi konsolidirali, vendar, kot poudarjajo v GrECu, bi bila ta stabilizacija lahko kratkotrajna.

Zavarovalnice in pozavarovalnice so v zadnjih dveh letih dosegle odlične rezultate pri prevzemanju tveganj na energetskem trgu. Opažajo že prve znake mehčanja v smislu nižanja cen in »rahljanja« omejitev pri sprejemanju kritij. Lani in predlani so bila zavarovanja zelo draga in pozavarovalnice so zelo nerade vlagale svoje kapacitete. Letos pa je že mogoče zaslutiti pritiske na zniževaje premij. Vsekakor pa, kot poudarjajo strokovnjaki pri GrECu, nekaj dobrih let ne bo nadomestilo dveh desetletij izgub pri prevzemanju tveganj, ki jih je utrpel globalni zavarovalni trg, še posebej v energetskem sektorju.

V skupini GrECo pričakujejo, da se bodo cene zavarovanj v bližnji prihodnosti vseeno obdržale na visokih ravneh, saj se zavarovalnice spopadajo z naraščajočimi tveganji zaradi podnebnih sprememb, tehnologije, oskrbovalnih verig in geopolitike. Zaradi tega so še vedno osredotočeni na zagotavljanje zavarovalnih rešitev in cenovnih ravni, ki so skladne z vrednostjo in ohranjajo stroške prenosa tveganj na ekonomsko vzdržni ravni. Njihovo glavno poslanstvo je namreč, da strankam pomagajo zadržati tveganja in zmanjšati spremenljivosti njihovega operativnega rezultata s čim manj in čim krajšimi prekinitvami.

Ena najbolj fascinantnih karier v zavarovalniški industriji

FOTO: GrECo

Najbolj razširjen izziv v zavarovalniški panogi je pomanjkanje talentov. GrECo ambicioznim talentom obljublja zanimive in zahtevne projekte, ki bodo verjetno vključevali delo z največjimi industrijskimi strankami ter celotnim domačim in mednarodnim zavarovalniškim trgom, ki pokriva tveganja v energetiki in rudarstvu. Kot pravijo v skupini GrECo , je to verjetno ena najbolj fascinantnih in zahtevnih karier v zavarovalniški industriji.

Celotna industrija je izjemno kompleksna. Gre za večmilijardne industrijske konglomerate s kompleksnimi procesi in zelo visokimi vrednostmi premoženja, ki so izpostavljene različnim vrstam tveganj. Strankam želijo zagotoviti prilagojene rešitve za upravljanje teh tveganj in zato morata posrednik in svetovalec dobro razumeti trenutni trg, industrijo in posebnosti poslovanja njihove stranke.

Specialist za zavarovanja in upravljanje tveganj Skupina GrECo se uvršča med vodilne zavarovalne posrednike in svetovalce v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Oblikujejo rešitve za upravljanje tveganj in zavarovanj za industrijo, trgovino, obrt in javni sektor. Skupina se osredotoča na prepoznavanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se srečujejo njihovi naročniki, ter ponuja rešitve, ki zmanjšujejo izpostavljenost tem tveganjem.

