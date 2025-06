Kaj se bo zgodilo s podjetji, ki se ne bodo prilagodila?

Med najbolj učinkovitimi rešitvami je prehod na obnovljive vire energije – predvsem na sončno energijo, ki postaja strateška naložba za prihodnost. Občutni finančni prihranki, manjša odvisnost od elektroenergetskega omrežja in zaščita pred nihanji cen so razlogi, da se vse več uspešnih podjetij odloča za lastno proizvodnjo energije. Sončna energija ni le čista in obnovljiva – je tudi orodje za doseganje večje konkurenčnosti in trajnostne rasti.

Mala in srednje velika podjetja vse bolj spoznavajo, da ukrepi trajnostnega razvoja niso zgolj strošek, temveč lahko postanejo pomemben dejavnik za rast, inovacije in izboljšanje ugleda podjetja. Z vlaganji v zeleno preobrazbo izpolnjujejo svojo zavezanost trajnosti in družbeni odgovornosti – hkrati pa odpirajo vrata v energetsko in poslovno bolj varno prihodnost.

Sončna energija kot strateška odločitev

Slovenija si prizadeva povečati delež energije iz obnovljivih virov. Leta 2023 je ta v bruto končni rabi znašal 25,07 %, kar je opazen premik v pravo smer. Toda za dosego ciljev potrebujemo sodelovanje vseh – tudi vas. Ali tudi v vašem podjetju že razmišljate o izkoriščanju sončne energije? To ni več le trend – danes je to ena najmodrejših potez, ki jih lahko naredite.

Z naraščajočimi stroški elektrike postaja sončna energija učinkovit način za zmanjšanje odhodkov, hkrati pa krepi zaupanje strank in partnerjev v vaše podjetje. Poleg tega so na voljo številne spodbude, ki prehod v energetsko neodvisnost še dodatno olajšajo. Slovenskim podjetjem so na voljo različne subvencije za naložbe v sončne elektrarne in hranilnike energije. Borzen redno objavlja javne razpise za nepovratna sredstva – za mikro in mala podjetja lahko subvencija znaša tudi do 65 % upravičenih stroškov.

V nekaj korakih od prvega posveta do energetske neodvisnosti

Podjetja, ki želijo slediti trajnostnim smernicam in hkrati optimizirati svoje stroške, lahko z rešitvami MOON naredijo ključen korak k večji energetski neodvisnosti.

Ne gre le za kakovostno e-polnilno infrastrukturo, temveč za dolgoročno partnerstvo s podjetjem, ki razume izzive sodobne energetske preobrazbe. MOON, del skupine Porsche Slovenija, ponuja celovite rešitve – od svetovanja in načrtovanja do izvedbe in vzdrževanja.

MOON podjetjem ne pomaga le pri elektrifikaciji voznega parka, temveč omogoča pameten prehod v celostno energetsko upravljanje. S povezovanjem polnilnic, sončnih elektrarn in hranilnikov energije v enoten sistem podjetja pridobijo popoln nadzor nad porabo, zmanjšajo stroške in okrepijo svojo zavezanost trajnostnemu delovanju.

Celovita rešitev za nižje stroške in večjo učinkovitost

MOON ni le ponudnik tehnologije, temveč strateški partner na poti v energetsko neodvisnost. Njihova ključna prednost je celostni pristop, ki združuje strokovno svetovanje, napredno tehnologijo in dolgoročno podporo. Strokovnjaki MOON najprej temeljito ocenijo energetske potrebe in zmogljivosti podjetja, nato pa pripravijo prilagojeno rešitev, ki omogoča postopno nadgradnjo sistema skladno z rastjo podjetja. To pomeni manj začetnega tveganja, večjo stroškovno učinkovitost in prilagodljivost v vsakem koraku.

Moonove rešitve temeljijo na modularnih sistemih, ki podjetjem omogočajo optimalno upravljanje energije, preprosto vključevanje lastnih obnovljivih virov, kot so sončne elektrarne, in znatno zmanjšanje odvisnosti od omrežja in nihanj cen elektrike. Poleg tega njihova infrastruktura omogoča integracijo hranilnikov energije in pametnih sistemov za spremljanje porabe, kar podjetjem odpira vrata k pametnejšemu, trajnostnemu in dolgoročno donosnemu poslovanju.

Investicija v energetsko učinkovitost, ki se povrne v nekaj letih Eno od slovenskih podjetij je s pomočjo znamke MOON postavilo lastno sončno elektrarno in uvedlo sistem e-polnilnic. S tem so bistveno zmanjšali stroške elektrike za svojo dejavnost, hkrati pa okrepili svojo zavezanost trajnosti in odgovornemu ravnanju z energijo. Investicija se jim je povrnila že v nekaj letih, pozitivni vplivi na ugled in konkurenčnost pa so vidni že zdaj.

Stalna podpora, prilagodljivost in digitalna optimizacija

Ob namestitvi vrhunske tehnologije je pomembna tudi stalna podpora. MOON ne ponuja le napredne energetske infrastrukture, temveč tudi profesionalno upravljanje in nadzor, vzdrževanje in servisiranje. Pri tem so prilagodljivi in ponujajo različna digitalna orodja, ki podjetjem omogočajo popoln nadzor nad njihovo energetsko porabo. Ena od ključnih prednosti je tehnična podpora, ki vse dni v tednu in ves dan zagotavlja nemoteno delovanje sistema in hitro odzivnost, kar je v času hitrih tehnoloških sprememb neprecenljivo.

Z naprednimi platformami lahko uporabniki na daljavo upravljajo procese polnjenja, natančno spremljajo porabo energije, analizirajo stroškovno učinkovitost in s tem lažje sprejemajo odločitve, ki vodijo k optimizaciji poslovanja. Vse poteka prek intuitivnih in varnih digitalnih orodij, ki so prilagojena tako manjšim podjetjem kot večjim sistemom.

Za znamko MOON stoji Porsche Slovenija, podjetje z več kot 30-letnimi izkušnjami na slovenskem trgu, kar celotnemu sistemu doda še en pomemben element: zaupanje. Ta kombinacija globalnega znanja, lokalnega delovanja in dolgoročne zaveze pomeni, da MOON ni le rešitev za danes – ampak partner za prihodnost.

Manj skrbi, več udobja kot velika prednost za zaposlene

Postavitev e-polnilnic v podjetju ni le trajnostna poslovna poteza, temveč prinaša tudi konkretne prednosti za zaposlene. Ti lahko svoje električno vozilo polnijo kar med delovnim časom, zato jim ni treba načrtovati dodatnih postankov na javnih polnilnicah, kar pomeni več prostega časa in manj logističnega stresa pri vsakdanjih opravkih.

Če podjetje ponuja brezplačno ali subvencionirano polnjenje, lahko zaposleni občutno prihranijo pri stroških mobilnosti, kar je v času visokih cen energije zelo konkretna ugodnost.

Podjetja, ki se ne bodo prilagodila trajnostnim smernicam in energetskim spremembam, bodo težko ostala konkurenčna – spopadla se bodo z višjimi stroški energije, večjo odvisnostjo od trga, zmanjšanim zanimanjem kupcev in partnerjev ter tveganjem za izgubo ugleda in priložnosti za financiranje, saj trajnost postaja ključno merilo poslovne uspešnosti.

