Zdaj je jasno: Benjamin Šeško se seli v Anglijo!

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je vendarle sprejel odločitev. Kakor je prišlo na uho dobro obveščenim virom, bo športno pot nadaljeval pri moštvu Newcastle United.

Tako se je vendarle razpletla prestopna saga, ki se je vlekla več mesecev. Potem ko so ga dolgo povezovali z Arsenalom, pri katerem so se namesto Šeška slednjič odločili za izvrstnega švedskega napadalca Viktorja Gyökeresa, in so se pred dnevi za 22-letnega Radečana ogreli pri Manchester Unitedu, je bitko za našega reprezentanta na koncu dobilo vodstvo kluba Newcastle United.

Kolikšno odškodnino bo zanj prejel RB Leipzig, h kateremu je Šeško predlani prestopil iz Salzburga, še ni znano. Poznavalci ocenjujejo, da se vsota giblje od 70 do 80 milijonov evrov.