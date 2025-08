Umrl je utemeljitelj sociologije religije Zdenko Roter

Profesor dr. Zdenko Roter, rojen leta 1926, je utemeljitelj sociologije religije na Slovenskem. Njegovo življenje je usodno zaznamoval odhod v partizane; pridružil se jim je leta 1942, še ne šestnajstleten. Po koncu vojne, pri devetnajstih, so ga vpoklicali v varnostnoobveščevalno službo, kar je bilo nekako logično po vojnih kurirskih izkušnjah. Ta služba ga je razočarala in po diplomi ter doktoratu se je zaposlil na Visoki šoli za politične vede, pozneje FSPN in zdaj FDV.

Na fakulteti je bil pripadnik liberalnega tabora in kot eden od svetovalcev liberalnega premiera Staneta Kavčiča je že v šestdesetih letih zagovarjal pluralno demokracijo znotraj socializma. Bil je eden od utemeljiteljev raziskav Slovensko javno mnenje, ki so bile trn v peti tako partijski oblasti kot tudi vsem poznejšim. Zavzemal se je za dialog med marksisti in kristjani, ko je še veljalo, da je vera opij za ljudstvo.

Zdenko Roter ob predstavitvi odmevne knjige Padle maske. FOTO: Blaž Samec

Izdal je tri znanstvene monografije o religiji in cerkvi in vrsto publicističnih del, leta 2013 pa je izšla izpoved o njegovem burnem življenju z naslovom Padle maske. Knjiga je v javnosti dvignila veliko pozornosti zaradi zakulisnih informacij o političnih odločitvah.

V knjigi namreč govori o političnem zakulisju in ljudeh, s katerimi se je srečeval na dolgi politični poti – Kardelju, Mačku, Ribičiču, Kidriču, Dolancu, Rodetu, Stresu, Ruplu, zakoncih Hribar, Kučanu, Janši, Bavčarju, Golobiču, Drnovšku, Ropu, Pahorju ... Pripoveduje tudi o zasebnem življenju, zamolčal pa ni niti svojega udbovskega obdobja, zaradi katerega se nikoli ni znebil zaznamka udbaš, čeprav imajo, kot pravi, vse države varnostne službe.

Zdenko Roter je bil po osamosvojitvi Slovenije svetovalec predsednika Milana Kušana. FOTO: Blaž Samec

Kasneje je objavil še Pravi obraz: neizbrisna znamenja resničnosti (2017) in Usodne prevare poražencev in zmagovalcev (2019).

Razredni sovražnik je bil zaradi svoje načelnosti vse do leta 1980. Bil je zasvojen s politiko, posvečal se ji je vse življenje, po osamosvojitvi Slovenije pa je postal svetovalec predsednika Milana Kučana. Ob osamosvojitvi, leta 1991, je dobil naziv Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Leta 2002 je prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije »za požrtvovalno delo v dobro slovenske države«. Dve leti pozneje je soustanovil politično društvo Forum 21.