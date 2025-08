Finski zvezdnik vendarle našel nekaj »zdravil«

Po drugem dnevu relija za svetovno prvenstvo na Finskem najbolje kaže domačemu matadorju Kalleju Rovanperäju. Toyotin zvezdnik je v svojo korist odločil tri hitrostne preizkušnje in se zavihtel na vrh semaforja rezultatov.

Toda finski as ne bo imel mirnega spanca, saj ima pred najbližjim zasledovalcem, Belgijcem Thierryjem Neuvillom (hyundai i20), pičle 4,9 sekunde naskoka. Na tretjem mestu je Francoz Adrien Fourmaux (hyundai i20), ki zaostaja za 7,7 sekunde.

»Lepo je biti po dolgem času spet v tem položaju. Vidi se, da se trudimo, delamo in poskušamo voziti hitro,« si je po uspešnem dnevu oddahnil Rovanperä, ki je imel na prejšnjih dirkah precej težav, saj ni imel želenega oprijema. V domačem Jyväskyläju mu je šlo danes precej bolje od rok. »V vsak reli smo šli z enakim pristopom – napadalno, nikoli zgolj na izlet. A tokrat smo vendarle našli nekaj 'zdravil',« je pojasnil 24-letni Finec.

Današnje preizkušnje so sicer zaznamovale spremenljive vremenske razmere, ki so marsikateremu dirkaču povzročale težave. Tudi Rovanperä ni bil izjema. »Pogoji so bili res zelo zahtevni. Običajno imamo dobre nastavitve tudi za slabše vreme, a tokrat naš dirkalnik ni bil tako enostaven za hitro vožnjo. Moral sem se bolj boriti z njim,« je še dejal dvakratni svetovni prvak (2022 in 2023).