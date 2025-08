Malenšek zapečatil usodo Domžalčanov, Maroša brez dogovora zapustil Muro

Pri Muri uvedli postopek zoper Marošo

V nogometnem klubu Mura izražajo presenečenje in razočaranje nad enostransko odločitvijo dolgoletnega igralca Amadeja Maroše, ki je brez predhodnega dogovora ali soglasja zapustil moštvo. »Ob tem poudarjamo, da med klubom in igralcem še vedno velja veljavna pogodba, zato to dejanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti in ni upravičeno. Zaradi samovoljnega ravnanja igralca smo proti njemu že uvedli disciplinski postopek. O dogodku in stališču kluba smo obvestili tudi Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Kot klub bomo storili vse, kar je v naši moči, da zaščitimo integriteto, ugled in prihodnost kluba, ter zagotovimo stabilen razvoj nogometa v Prekmurju. V tem procesu bomo dosledno spoštovali vse pravne in institucionalne poti, ki so nam na voljo,« so zapisali pri NŠ Mura.