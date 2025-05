Namesto na izlet v šolo: bratovščina, zavezana znanju in strasti do vožnje

Motorist ni navaden voznik, je iskalec, ki v zavojih išče smisel in občutek popolne prisotnosti. Čeprav je bolj ranljiv od vsakega drugega udeleženca na cesti, ga vodita pogum in močna pripadnost skupnosti, ki ni le druščina podobno mislečih, temveč prava bratovščina, zavezana skrbi zase in za druge.

Zavarovalnica Triglav je ob začetku motoristične sezone na poligonu Centra varne vožnje AMZS Vransko pripravila delavnico Motoristi za motoriste. FOTO: Črt Piksi

Tokrat so se množično zbrali na Vranskem, kjer so zgodnje nedeljsko jutro spremenili v motoristični praznik z dvema prevladujočima vrednotama – željo po varnosti in znanju. Med njimi je bila tudi Vera Čuk iz Vodic pri Colu, ki jo ljubezen do motorjev spremlja že od otroštva. Njena zgodba je zgodba številnih: najprej avtomatik, potem motor s 125 kubiki, nato pa preskok na močnejši stroj in – predvsem – neustavljiva želja po tem, da bi vozila še bolje, še varneje.

Motoristična sezona se začne, ko prvič po zimskem predahu spet sedemo na motor. FOTO: Črt Piksi

Vera Čuk iz Vodic pri Colu: »Vsak motorist bi moral priti na Vransko.« FOTO: Črt Piksi

»Všeč mi je, ko se prepustim samo vožnji, ko sem res tukaj in zdaj,« pravi. Vransko je zanjo prostor, kjer se motoristi ne učijo le zaviranja in zavijanja, ampak tudi odgovornosti do sebe, sopotnikov in vseh, ki jih srečajo na cesti.

Ko sedi na motorju, ne razmišlja o službi. Le cesta, motor in občutek svobode. In ko govori o inštruktorjih na poligonu na Vranskem, je iskreno navdušena: »Vedno pomagajo, svetujejo, pokažejo in popravijo. Vsak motorist bi moral priti sem.«

Že več kot 2000 motoristov po nova znanja

Več kot 200 motoristov je na tradicionalni delavnici varne vožnje utrjevalo znanje in spretnosti na motorju. FOTO: Črt Piksi

Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju z AMZS Centrom varne vožnje na Vranskem za varnejši začetek motoristične sezone že 12. leto zapored organizirala brezplačne delavnice varne vožnje za motoriste. Več kot 200 motoristov iz vse Slovenije je na tradicionalni prireditvi osvežilo znanje, pililo veščine in znova dokazalo, da je prava svoboda mogoča le s spoštovanjem pravil. Skupno je v vseh letih sodelovalo že več kot 2000 udeležencev. Zavarovalnica Triglav z akcijo Motoristi za motoriste podpira tudi motoriste reševalce.

Sara Vehovec, Zavarovalnica Triglav: »Z delavnico Motoristi motoristom sporočamo, da je v prometu ključno sodelovanje in da smo vsi člani iste ekipe.« FOTO: Črt Piksi

»Dogodek je že od začetka zelo dobro sprejet, opažamo celo, da se kandidati za delavnico iz leta v leto vračajo, kar pomeni, da se tudi sami zavedajo pomena varnosti na cesti. Že ime dogodka Motoristi za motoriste nam pove, kako pomembno je sodelovati in opazovati na cesti. Veseli nas, da se vsako leto zbere tako veliko enako mislečih voznikov motorjev, ki pred sezono skupaj osvežijo motoristično znanje in so se pripravljeni naučiti novih veščin, med drugim tudi prve pomoči, ki se je naučijo iz prve roke od motoristov reševalcev,« je poudarila Sara Vehovec iz Zavarovalnice Triglav.

Na asfaltiranih površinah c Centru varne vožnje na Vrnskem je za 2,5 kilometra urejenih stez za simulacijo različnih voznih razmer. FOTO: Črt Piksi

Z delavnico Motoristi motoristom želijo sporočiti, da je ključno sodelovanje in sobivanje na cesti, da smo vsi člani iste ekipe, tako motoristi kot tudi vozniki drugih prevoznih sredstev, in da lahko sami veliko naredimo za varnost v prometu. »Izredno nas veseli, da so odzivi udeležencev vsako leto zares dobri, nekateri se vračajo vsa leta in širijo dober glas o tej delavnici med svoje motoristične kolege. Motoristi se vedno bolj zavedajo pomena varnosti in dobre usposobljenosti,« še dodaja Sara Vehovec.

FOTO: Črt Piksi

Motoristi, z aplikacijo DRAJV za motorje spremljajte svoje vožnjo in izboljšajte vozniške navade. Aplikacijo mesečno uporablja že več kot 2500 slovenskih motoristov, ki so skupaj prevozili več kot šest milijonov varnejših kilometrov.

Ključno za varne kilometre na motorju: dobra fizična pripravljenost, pozornost in sproščenost

FOTO: Črt Piksi

Večina motoristov zajaha svoj motocikel, ko se začne lepo vreme in se temperature malce dvignejo – takrat se začne motoristična sezona. Za motoriste je dobra fizična pripravljenost za vstop na ceste po zimskem predahu ključni preventivni element, zato je pomembno, da so tudi pozimi aktivni, saj je dobro obvladovanje motorja pogojeno z dobro fizično pripravljenostjo.

Inštruktor motorist Luka Žunec opozarja, da mora motorist vedno obvladovati svoj motor, za kar je nujna dobra telesna pripravljenost. FOTO: Črt Piksi

Kot pravi Luka Žunec, inštruktor motorist v Centru varne vožnje Vransko, se morajo motoristi na začetku sezone zavedati, da potrebujejo nekaj časa, da se spet navadijo na občutke na motorju, na tehniko vožnje in to, da jih drugi udeleženci morda še ne pričakujejo in je več možnosti, da jih lahko spregledajo. »Na motorju nikoli ne vozimo na pamet, ampak vedno z rezervo. Za prepoznavanje kritičnih oziroma potencialno nevarnih situacij je prvi pogoj pozornost motorista. Pozoren mora biti na znake, še preden pride do kritične situacije, in ustrezno prilagoditi vožnjo temu. Ko pride do kritične situacije, je namreč že malce prepozno in so možnosti, da manevri reševanja uspejo, majhne,« še pojasni Luka Žunec, ki je že sedem let inštruktor motorist in v svojem delu neizmerno uživa, predvsem pa mu ni nikoli dolgčas.

Motoristi so med najranljivejšimi udeleženci v prometu. FOTO: Črt Piksi

Kot motorist z dušo in srcem najbolj uživa, ko ima čas, ko se lahko zares posveti vožnji in se mu nikamor ne mudi. »Zaradi takšnih trenutkov sem motorist, ko odkrivam nove kotičke, spoznavam nove ljudi, nove kraje. To je zame bistvo vožnje motorja. Tudi dinamična vožnja je super, ampak mora biti znotraj omejitev,« dodaja Žunec.

FOTO: Črt Piksi

Vožnja motocikla zahteva precej koordinacijskih sposobnosti in motorike, zato je precej bolj zahtevna kot vožnja z avtomobilom. Za naše bralce, ki jim po žilah teče motoristična kri, je strnil nekaj ključnih nasvetov za varno vožnjo: Previdnost: Vsak motorist se mora zavedati, da je na motorju izredno ranljiv, zato si ne more privoščiti trka ali padca. Zbrana vožnja: Z zbranostjo in izkušnjami lahko motorist prepreči večino težav na cesti. Obvladovanje motorja: Motorist mora imeti motor ves čas pod nadzorom, kar pa morda ni tako zelo samoumevno. Zato je potreben trening in trening v varnem okolju je zagotovo najboljša pot do tega cilja. Če dobro obvladujemo motor, potem tudi težave na cesti minimaliziramo. Sproščenost: Za dobro in varno vožnjo je zelo pomembno tudi to, da je motorist na motorju sproščen. Pri sproščeni drži bo vožnja mehka, motor pa odziven. Usmeriti pogled: Ključno je tudi pravilno usmerjanje pogleda, ker gre motorist vedno v smeri pogleda, kar se pokaže pri vožnji v zavojih oziroma pri manevrih reševanja. Trening varne vožnje: V Centru varne vožnje Vransko pripravljajo številne treninge, ki bodo motoristom pomagali bolje obvladovati motor, se odzivati na razmere na cesti in začutiti, kaj je tista prava poezija, ki ti jo lahko ponudi samo motor. Luka Žunec trening varne vožnje za motoriste svetuje čisto vsem motoristom.

Motoristi reševalci prvi na kraju nesreče

Motorista reševalca Boštjan Polenčič z reševalne postaje nujne medicinske pomoči Maribor in Andrej Kandido z reševalne postaje nujne medicinske pomoči Koper sta za udeležence pripravila kratek tečaj prve pomoči. FOTO: Črt Piksi

Zavarovalnica Triglav je v več kot desetih letih poklicnim motoristom reševalcem za nakup preventivne motoristične opreme in medicinskih pripomočkov, primernih za transport na motorju, skupno namenila že več kot 70.000 evrov.

»To so tisti heroji, ki so vedno prvi pri ponesrečencih. Pri tem so izpostavljeni številnim nevarnostim, saj so pri svojem delu izpostavljeni številnim nevarnostim. Zelo pomembno je, da imajo dobro opremljen motor z motorističnimi pripomočki in medicinsko opremo,« je povedala Sara Vehovec.

FOTO: Črt Piksi

Reševalci na motorju na kraj nesreče običajno prispejo od tri do pet minut pred reševalnim vozilom, kar je ključno pri možnostih za preživetje. Pri srčnem zastoju pet minut pomeni, da je možnost preživetja večja za kar 50 odstotkov.

V okviru akcije Motoristi za motoriste so tri enote nujne medicinske pomoči v Sloveniji, kjer delujejo motoristi reševalci – Maribor, Ljubljana in Koper –, prejele opremo, ki omogoča tako večjo varnost reševalcev na motorju kot medicinsko opremo za bolj kakovostno oskrbo pacientov, med drugim tudi zaščitni brezrokavnik s sistemom zračnih blazin, nove čelade za reševalce motoriste in AED – avtomatski zunanji defibrilator.

Thomas Germ že 30 let deluje v nujni medicinski pomoči kot reševalec motorist in kot reševalec v vozilu, bil je tudi reševalec v helikopterju. FOTO: Črt Piksi

»Sezona za reševalce motoriste se začne 1. maja in konča 31. oktobra. Na poligonu na Vranskem, kjer pod budnim očesom inštruktorjev opravimo dvodnevni tečaj za reševalce motoriste, začnemo vaditi že aprila. Tečaje varne vožnje na Vranskem bi priporočal čisto vsakemu motoristu. Ko naredite izpit za A-kategorijo, niti približno ne znate voziti motorja. Poznate osnove cestnoprometnih predpisov in obvladovanja motorja, ampak na poligonu dobite dodatno znanje, ki je nujno za varnost v prometu,« je na delavnici Motoristi motoristom povedal Thomas Germ, reševalec motorist enote nujne medicinske pomoči – NMP v Mariboru, in poudaril, da je prva stvar na motorju varnost: »Mislite nase, nihče drug ne bo. Prilagodite se prometnim razmeram in situaciji na cesti ter seveda obvladovanju motorja.«

Zavarovalnica Triglav že 12 let namenja sredstva tudi reševalcem motoristom. FOTO: Črt Piksi

Kot motorist najbolj uživa v intervencijskih vožnjah, v zadnjem času pa opaža, da jih drugi vozniki opazijo prepozno, večinoma zato, ker med vožnjo uporabljajo pametne telefone ali zaradi glasne glasbe ne slišijo opozorilnih zvočnih znakov. »V teh primerih zaradi presenečenja pogosto tudi njihova reakcija, ko nas opazijo, ni pravilna. Da lahko reševalci na motorju do pacienta pridemo čim prej, je pomembno, da dobro sodelujemo z vsemi vozniki, ki jih srečamo na nujni vožnji. Pri tem je ključno, da nas vozniki pravočasno opazijo in primerno reagirajo – nakažejo, da so nas opazili, vključijo desni smernik in nam odstopijo prednost,« je povedal Thomas Germ.

FOTO: Črt Piksi

