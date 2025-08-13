  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Parižani so se izvlekli iz brezna in pokazali, kdo je glavni v Evropi

    PSG je zaostajal z 0:2 do 85. minute, potem pa uprizoril preobrat in se veselil prvega evropskega superpokala. Tottenham se je ob pritisku sesedel.
    Parižani so se veselili zmage v Vidmu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Parižani so se veselili zmage v Vidmu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    P. Z., STA
    13. 8. 2025 | 23:15
    13. 8. 2025 | 23:35
    4:52
    PSG je v Uefinem evropskem superpokalu proti Tottenhamu zaostajal z 0:2 do 85. minute, potem pa uprizoril preobrat in se veselil prvega evropskega superpokala. Londončani so se ob pritisku sesedli. Po rednem delu je bilo v Vidmu 2:2, izvajanje enajstmetrovk je pripadlo zmagovalcem lige prvakov. 

    Plemenita gesta Uefe

    Na evropskem superpokalu so sodelovali tudi otroci begunci. Uefa je obenem razširila delovanje fundacije, ki pomaga v vojnah prizadetim otrokom. Uefina fundacija za otroke je v Videm povabila dva palestinska otroka begunca, 12-letno Talo in devetletnega Mohameda, ki sta po koncu tekme ob predsedniku krovne zveze Aleksandru Čeferinu podelila lovoriko zmagovalni ekipi.

    Ob Čeferinu tudi Tala in Mohamed iz Gaze: Prenehajte ubijati otroke!

    Nogometaši PSG so v obračunu zmagovalcev lige prvakov in evropske lige iz prejšnje sezone v Vidmu po streljanju enajstmetrovk premagali Tottenham s 4:3, po rednem delu se je tekma končala z 2:2 (0:1).

    PSG je zmagovalec superpokala. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    PSG je zmagovalec superpokala. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Za Tottenham sta v rednem delu zadela Micky Van de Ven v 39. in Cristian Romero v 48. minuti, za PSG pa Kang-in Lee v 85. in Goncalo Ramos v četrti minuti sodnikovega dodatka. Odločilno enajstmetrovko za PSG je zadel Nuno Mendes.

    Čeferin: To si domišljajo odrasli, ki vodijo vojne, otroci pa so nedolžni

    Tako PSG, ki je v prejšnji sezoni prvič slavil v ligi prvakov, kot Tottenham sta na jubilejni 50. izvedbi superpokala lovila prvo lovoriko, uspešnejši so bili na koncu Parižani.

    Pariški princi že prejeli zaušnico iz Londona, tokrat želijo ponoviti München

    PSG si je današnji dvoboj prislužil z zmago v finalu lige prvakov, ko je s 5:0 odpravil Inter, Tottenham pa je v prejšnji sezoni v finalu evropske lige v obračunu razočaranih iz angleške ugnal domačega tekmeca Manchester United, nov klub slovenskega napadalca Benjamina Šeška.

    V prvem delu PSG teoretičnega statusa favorita ni potrdil. Ekipi sta se v uvodnem obdobju menjavali pri pritisku in terenski premoči; začeli so Londončani s strelom Pedra Porra že v prvi minuti prek vrat, potem je sledilo pariško obdobje z edinim nevarnim strelom Hviče Kvarachelie v osmi minuti. A Guglielmo Vicario v vratih Tottenhama ni imel pravega dela.

    Bolj se je moral izkazati pariški vratar Lucas Chevalier; po strelu Richarlisona v 23. minuti je žogo odbil, ob strelu Porra deset minut zatem pa je posredovala obramba Parižanov.

    A boljša predstava Londončanov je obrodila sadove še pred odmorom. Palinha je prišel do strela iz bližine v kazenskem prostoru, vratar PSG je žogo odbil v vratnico, od koder pa se je odbila na nogo Mickyja Van de Vena, ki mu ni bilo težko zadeti.

    Tako kot so nogometaši Tottenhama končali prvi del, so drugega začeli. V prvem nevarnem napadu je Porro s podajo lepo našel Romera na desni strani, ta pa je s kakšnih šestih metrov žogo poslal v daljši kot vrat PSG in presenetil Chevalierja.

    Parižani so ob znatnem zaostanku postajali vse bolj nervozni, sicer spet imeli nekaj terenske premoči, v 65. minuti tudi zadeli, ko je do odbitka prišel Bradley Barcola, vendar so bili ob začetku akcije v prepovedanem položaju.

    Tottenham se je že v tem obdobju precej zaprl in se začel poudarjeno braniti, kar mu je uspevalo do 85. minute; takrat je pred tem jalove napade tekmecev le presekal rezervist Kang-in Lee z natančnim strelom z roba kazenskega prostora.

    Sledili so še zadnji poskusi Parižanov, da bi prišli do izenačenja; nevaren je bil Mendes v 89., PSG je v 90. ob padcu Ousmaneja Dembeleja v kazenskem prostoru zahteval najstrožjo kazen, a je le Dembele dobil rumeni karton.

    Ko je že kazalo na zmago Tottenhama, pa je PSG v četrti minuti sodnikovega dodatka le izenačil; po podaji Dembeleja z desne strani je s petih metrov z glavo zadel Ramos in izsilil enajstmetrovke.

    Pri teh pa so bili boljši evropski prvaki; slabo so začeli, Vitinha je zgrešil, a so nato v polno zadeli Ramos, Dembele, Lee in odločilno Mendes. Londončani pa so po zadetkih Dominica Solankeja in Rodriga Bentancurja dvakrat zatajili, Van der Venu je vratar strel ubranil, Mathys Tel pa je zgrešil, Porro z zadnjim zadetim strelom ni več mogel rešiti Londončanov.

