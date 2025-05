Opozorilni sistemi za večjo varnost pešcev in kolesarjev

V prometu so posebno ranljivi udeleženci kolesarji in pešci. Na slovenskih cestah je bilo lani v prometnih nesrečah udeleženih 1517 kolesarjev; od tega so v kar 835 primerih nesrečo povzročili kolesarji. Statistika kaže, da so lani v prometnih nesrečah umrli štirje kolesarji in šest pešcev, težko poškodovanih pa je bilo 239 kolesarjev in 96 pešcev.

Skupno število umrlih ranljivih udeležencev cestnega prometa (vozniki enoslednih vozil, trikoles, štirikoles, pešci, kolesarji, e-kolesarji, vozniki e-skirojev in drugi) je leta 2024 znašalo 35, kar predstavlja dobrih 51 odstotkov vseh umrlih udeležencev v prometnih nesrečah, je za lani navedeno v letnem poročilu Agencije RS za varnost prometa.

Preprečevanje nesreč na najbolj kritičnih točkah

V Sloveniji imamo 450 kilometrov kolesarskih stez oziroma povezav, od tega 423 kilometrov ločenih od cest in 27 kilometrov takšnih, ki potekajo po državnih cestah. Največja slovenska zavarovalnica, ki v sodelovanju z občinami in slovenskimi tehnološkimi podjetji v že tradicionalni akciji Skupaj za prometno varnost že desetletje sofinancira postavitev pametnih prometnih sistemov, je letos razpis za občine razširila še na povečanje varnosti kolesarjev na prehodih za kolesarje. Občine se tako do 16. maja lahko prijavijo na razpis, ki ga Zavarovalnica Triglav pripravlja skupaj s podjetjem Tenzor za sofinanciranje 16 opozorilnih sistemov COPS@zebra LITE.

Ana Cergolj Kebler, vodja programov varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav, pravi, da na kritičnih prometnih točkah po Sloveniji že deluje 86 sistemov COPS. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ta sistem, kot navajajo v podjetju Tenzor, sestavljata dva modula, ki sta namenjena opozarjanju voznikov na približevanje prehodu za kolesarje. Dodatni dolgoročni učinek sistema je tudi umirjanje prometa. Na podlagi podatkov o prometni statistiki pa sistem omogoča nadaljnje ukrepe za povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima.

»Pametni sistemi COPS so plod slovenskega znanja, namenjeni pa so preprečevanju nesreč na najbolj kritičnih točkah – nepreglednih križiščih, nezavarovanih prehodih čez železniško progo ter prehodih za pešce in kolesarje. Triletne analize so pokazale, da sistem COPS@road prepreči do 80 odstotkov nesreč na nepreglednih in nezaznavnih križiščih,« pojasnjuje Ana Cergolj Kebler, vodja programov varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav. In dodaja, da na kritičnih prometnih točkah po Sloveniji že deluje 86 sistemov COPS.

Prikazovalniki hitrosti

Že znani ukrepi za zmanjševanje hitrosti na najbolj kritičnih lokacijah so prikazovalniki hitrosti »Vi vozite«. FOTO: Max Verderber

Na slovenskih cestah je med letoma 2013 in 2022 zaradi neprilagojene hitrosti umrla dobra tretjina vseh žrtev v prometu, kar je več od evropskega povprečja, še navaja sogovornica, eden od učinkovitih in v Sloveniji že znanih ukrepov za zmanjševanje hitrosti na najbolj kritičnih lokacijah pa so prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« slovenskega tehnološkega podjetja Sipronika. »Gre predvsem za okolice šol, vrtcev in šolske poti. Podatki desetletja spremljanja učinkov sistemov na voznike kažejo, da ti sistemi učinkovito zmanjšajo delež prehitrih voznikov, in sicer do 7,3 odstotka.« V tem razpisu pa je občinam na voljo sofinanciranje 12 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«.

Za prepoznavanje nevarnih odsekov bodo zato občinam že četrto leto zapored v pomoč zemljevidi DRAJV, brezplačni digitalni prometni zemljevidi Slovenije. Ta je pripravljen na podlagi anonimiziranih podatkov več kot 65.000 rednih uporabnikov in več kot 1,8 milijarde prepeljanih kilometrov uporabnikov mobilne aplikacije DRAJV Zavarovalnice Triglav, ki spremlja in ocenjuje način vožnje voznikov. DRAJV Zavarovalnice Triglav, ki spremlja in ocenjuje način vožnje voznikov.

In kdo so najuspešnejši

»Ko spremljamo učinke sistemov pametne signalizacije, vidimo, da so najuspešnejše tiste lokalne skupnosti, ki sistem vidijo ne samo kot končno rešitev, ampak ga uporabijo kot orodje, da izboljšajo svojo varnost. To pomeni, da prikazovalnike hitrosti prestavljajo na različne lokacije znotraj občine, predvsem pa v iskanje rešitev za varnejše lokalne ceste vključijo mlade prek različnih delavnic. Pri tem so se kot zelo uspešne izkazale delavnice Zavoda Vozim, na katerih mladi analizirajo ceste v okolici svojega doma z zemljevidom DRAJV, na podlagi tega pa iščejo najustreznejše rešitve za manj nesreč,« je še pojasnila Ana Cergolj Kebler. Statistika njihove desetletne akcije še kaže, da v lokalnih skupnostih po Sloveniji skupaj 206 različnih sistemov za reševanje kritičnih prometnih točk skrbi za varnost, od tega je 117 prikazovalnikov hitrosti, ostali pa so sistemi COPS.