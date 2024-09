Starih težav v zdravstvu ne bomo premagali brez novih rešitev

Evropa je na področju zdravstva v zadnjih desetletjih izredno napredovala. Cepiva so prej zelo razširjene bolezni spremenila v redke. Nekoč smrtonosna okužba z virusom HIV je danes obvladljiva kronična nalezljiva bolezen. Več ljudi kot kadar koli prej preživi raka. Prebivalci Evrope bi morali biti ponosni na doseženo, a hkrati odločni, da napredek na področju zdravja ohranjamo.

Živimo vse dlje in še dlje bomo. Vendar se zdravstvo prav zaradi svoje uspešnosti paradoksalno srečuje z vse večjimi težavami. Ker se je v zadnjih dvajsetih letih pričakovana življenjska doba v Sloveniji podaljšala za pet let, smo Slovenci kot vsi Evropejci tudi vse bolj zahtevni in zato dražji bolniki. Kronične bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen in demenca, so zelo razširjene. Zdravstveni sistemi se trudijo, da bi zadovoljili povpraševanje. V prihodnjih letih se bo bodo težave stopnjevale, saj bomo morali poskrbeti za vse več starejših bolnikov z bolj zapletenimi kroničnimi boleznimi.

Evropa mora ostati razvojno središče

Takoj po pandemiji, ki je pokazala omejitve obstoječega sistema, je obstajal resničen občutek nujnosti glede potrebe po posodobitvi zdravstvenih sistemov in njihovi pripravi na spopadanje s prihodnostjo. Vendar se ta občutek nujnosti zmanjšuje – kljub dejstvu, da naše prebivalstvo narašča in se stara. Svetovna zdravstvena organizacija hkrati napoveduje primanjkljaj desetih milijonov zdravstvenih delavcev do leta 2030.

V preteklosti so inovativna zdravila, diagnostika, kirurške tehnike in tehnološki napredek, podprti z inovativnimi pristopi na področju javnega zdravja in pametnimi industrijskimi politikami, prispevali k temu, da je Evropa postala svetovni magnet za medicinske raziskave in ustvarila pogoje za njihov razvoj in implementacijo. Hkrati smo napredovali pri nadgradnji kakovosti svojih zdravstvenih sistemov.

Danes medicinske raziskave v Evropi – ki so bile ena od prednosti naše regije in ključno prispevajo h gospodarstvu EU – strmo upadajo. Inovacije v zdravljenju in negi, ki lahko spremenijo življenje, so tako upočasnjene, da pogosto bolnikov ne dosežejo pravočasno.

Digitalnih tehnologij, ki bi lahko pripomogle k učinkovitejši in uspešnejši oskrbi, zdravstveni sistemi ne sprejemajo dovolj, saj skušajo z obstoječimi sredstvi izpolnjevati nujne sprotne zasilne rešitve. Ker bolezen poleg zdravja ogroža zmožnost ljudi za delo, puščajo nezdravljene ali prepozno zdravljene bolezni tudi gospodarske posledice.

Blejski inštitut BILDAI kot primer prebojnega partnerstva

Največjo prebojno moč imajo partnerstva. Zato Roche kot eden glavnih partnerjev sodeluje v Blejskem inštitutu za voditeljstvo na področju digitalne preobrazbe in umetne inteligence (BILDAI), saj je v edinstvenem položaju za reševanje medsektorskih izzivov. V zdravstvu si na primer prizadevamo za izboljšanje učinkovitosti sistema in zmanjšanje nepotrebnih dejavnosti, pri čemer želimo povezati vse partnerje pri reševanju izzivov. To bo zdravstvenim delavcem omogočilo, da se bolj osredotočajo na paciente in njihova stanja, pacientom pa bolj uspešno in prijazno zdravljenje, saj bomo tudi njih razbremenili administrativnih nalog.

Predstavljamo si Evropo, kjer bodo ljudje ostali zdravi dlje časa, saj bodo zdravstveni sistemi poskrbeli za izpolnitev pričakovanj pacientov. Predstavljajte si družbo, v kateri bomo inovacije cenili kot naložbo, ne kot strošek. V tej prihodnosti bodo naložbe v zdravstvo priznane zaradi svoje družbene vrednosti in tako bo Evropa vodilna na področju inovacij.

Rešitve obstajajo in mogoče jih je vpeljati v Sloveniji

Če si to želimo, potrebujemo zgodnejše odkrivanje, diagnosticiranje in zdravljenje različnih bolezni. Uporabiti moramo celoten potencial tehnologije za diagnosticiranje in čimprejšnje ukrepanje. To pomeni sprostitev moči podatkov za bolj trajnostne zdravstvene sisteme in omogočanje prelomnih znanstvenih inovacij. To pomeni tudi oblikovanje napredne zakonodaje EU, ki priznava, da vlaganje v zdravstveno varstvo pomeni vlaganje v ljudi, družbo in prihodnjo blaginjo. To je prihodnost, ki jo lahko ima Evropa. Vse to je v našem dosegu. A če jo želimo ustvariti, moramo ukrepati zdaj.

Inovacije so bistvene za razvoj trajnostnih rešitev za paciente in razvoj zdravstvenega sistema. Podatki in digitalne tehnologije imajo lahko ključno vlogo pri posodabljanju zdravstvenih sistemov le, če se učinkovito uvedejo v prakso. Omejenih zmogljivosti zdravstva ni mogoče reševati z znižanjem standardov. Prav tako denarja za zdravstvo ne bo bistveno več in ravno zato je nujna vpeljava inovativnega zdravljenja, ki bo zmanjšalo obremenitve sistema brez ogrožanja varnosti in kakovosti.

Zelo praktične rešitve obstajajo in jih je mogoče prenesti tudi v Slovenijo. Naložbe v prebojne rešitve bo občutil vsak posameznik, spodbudile bodo nacionalno gospodarsko rast in prinesle koristi družbi kot celoti. Prihodnjih pet let v času novega mandata Evropske komisije ponuja edinstveno priložnost, da se znova osredotočimo na konkurenčnost in inovacije, ki so v središču naših sistemov zdravstvenega varstva. Zdaj je čas, da evropski oblikovalci politik ukrepajo – preden bo prepozno.

