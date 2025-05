Vaš novi najljubši naslov za parkiranje v Ljubljani

Vsako potovanje z avtomobilom se začne in konča na parkirnem mestu, kjer avtomobili ostanejo večino svojega življenja. Čeprav so simbol gibanja, ustvarjeni za ceste, za svobodo in si jih vedno predstavljamo v gibanju, so večino časa v mirovanju.

Ljubljana se vsak dan spopada z zelo gostim prometom, kar se pozna tudi na veliki zasedenosti vseh vrst parkirišč v mestu. V prestolnico se namreč vsak dan pripelje več kot 140.000 ljudi, kar je velika obremenitev za celotno mestno prometno infrastrukturo. Za vse, ki se na delo, študij ali po opravkih vozijo z avtomobilom, je iskanje parkirnega mesta eden največjih vsakodnevnih izzivov.

V Šumiju je 86 parkirnih mest. FOTO: Jože Suhadolnik

Ali ste vedeli? Vsako parkirno mesto zasede od 15 do 30 m2, povprečen evropski voznik pa vsak dan uporabi od dve do pet različnih parkirnih mest. Prvo večnadstropno parkirno hišo so odprli leta 1901 v Londonu. Imela je sedem etaž in prostor za sto vozil. Največja garažna hiša je v mestu Edmonton v Kanadi, kjer lahko parkira 20.000 vozil.

Idealna lokacija za obisk središča mesta

Javna garažna hiša Šumi omogoča udobno in varno parkiranje v središču Ljubljane in je pomemben del mestne infrastrukture. FOTO: Jože Suhadolnik

Garažne hiše so za tiste, ki nameravajo v mestu ostati dalj časa in želijo parkirati v neposredni bližini središča, najboljša izbira, saj zagotavljajo več varnosti in zaščito pred vremenskimi vplivi. V središču Ljubljane je več javnih garažnih hiš, v vsem mestu jih je približno deset.

Javna garažna hiša Šumi na Slovenski cesti je del večjega urbanističnega projekta s stanovanjskimi in poslovnimi prostori ter je odgovor na potrebe sodobnega urbanega življenja. Zaradi svoje lokacije je idealno izhodišče za obiskovalce kulturnih prireditev, turiste, stanovalce stare Ljubljane in poslovneže, ki delujejo v Šumiju.

Vsaka začetna ura parkiranja v Šumiju stane 1,60 evra. FOTO: Jože Suhadolnik

Javna garažna hiša Šumi, ki je bila odprta leta 2021, je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Dostopna je s Slovenske ceste. Vhod je urejen tako, da se morajo vozniki pripeljati iz smeri Aškerčeve ceste. Namenjena je vsem – obiskovalcem Ljubljane, hotelskim gostom ter stanovalcem in poslovnim najemnikom v Šumiju.

Garažna hiša Šumi prispeva k bolj zeleni, mirni in dostopni Ljubljani. S postavitvijo podzemnih garaž se središče mesta postopno spreminja v območje, kjer je prednost namenjena pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu.

Največja prednost: cene, ki se z vsako naslednjo uro ne povišajo

V sodobni poslovno-stanovanjski stavbi Šumi v Ljubljani je na voljo javna garažna hiša, odprta 24 ur na dan, kjer lahko parkirajo avtomobili in motorna kolesa. FOTO: Jože Suhadolnik

S svojo dostopnostjo je garažna hiša Šumi idealna rešitev za vse, ki želijo parkirati v samem središču mesta. Največja prednost garažne hiše Šumi so poleg lokacije tudi ugodne cene. Velja za najcenejšo garažno hišo v Ljubljani.

Celodnevno parkiranje v Šumiju stane 39 evrov. FOTO: Jože Suhadolnik

Vsaka začeta ura parkiranja stane le, kar pomeni, da se cena s trajanjem parkiranja ne povišuje. Plačilo je možno z bančnimi karticami ali mobilnimi napravami, kar bistveno poenostavi izkušnjo.

Za tiste, ki v Centru ostanejo dlje, je na voljo tudi možnost celodnevnega parkiranja za 39 evrov.

Redni uporabniki pa lahko izkoristijo mesečni najem parkirnega mesta po ceni 220 evrov, kar je odlična rešitev za tiste, ki vsakodnevno potrebujejo varen in dostopen prostor za svoje vozilo.

Vrhunsko udobje na edinstveni lokaciji

Po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/2024) je za pravokotno parkiranje priporočena širina parkirnega mesta 2,5 metra, dolžina pa dolžina pa 5 metrov.

Parkirna hiša Šumi ima premišljeno zasnovana in prostorna parkirna mesta, poleg tega je vedno osvetljena in nadzorovana s sodobnim videosistemom, kar je ključno za občutek varnosti voznikov. Ponuja možnost polnjenja za električna vozila, mesta za gibalno ovirane in udoben dostop z dvigali do zgornjih etaž. Sistem usmerjanja na prosta mesta omogoča hitro iskanje prostega prostora.

V garažni hiši Šumi na prestižni lokaciji je 86 parkirnih mest, ima tudi 4 električne polnilnice ter posebej urejena mesta za kar 42 koles – s tem spodbuja trajnostno mobilnost in hkrati omogoča prilagodljivost vsem, ki uporabljajo različne oblike prevoza.

V Šumiju je prostora za 42 koles. FOTO: Jože Suhadolnik

Najcenejša parkirna hiša v središču mesta je opremljena tudi s polnilnicami za električna vozila. FOTO: Jože Suhadolnik

Na kaj moramo biti pozorni pri parkiranju v garažnih hišah?

Parkiranje v podzemnih garažah je danes del vsakdana številnih voznikov, a tudi v teh varnih in urejenih prostorih je potrebna pozornost.

Tudi tehnološko najbolj napredna garažna hiša od voznika še vedno zahteva zbranost in spoštovanje pravil. FOTO: Jože Suhadolnik

Javna garažna hiša Šumi je sicer prijazna do uporabnikov, saj ima široke vozne površine tudi za najbolj negotove voznike, zato ne zahteva posebnih veščin manevriranja. Sicer v večini garažnih hiš vožnja po ozkih hodnikih in ostrih zavojih zahteva veliko previdnosti.

Parkirišča v Šumiju so razporejena v dveh nivojih, povezanih z dvigalom, v prvem nivoju je vhod v živilsko trgovino in plačilni avtomat.

Ne glede na to, ali ste v Ljubljani le na kratkem obisku, celodnevnem opravku ali večdnevnem bivanju – garažna hiša Šumi poskrbi, da bo prihod v mesto brezskrben, varen in cenovno ugoden. Javna garažna hiša Šumi

Slovenska cesta 16

1000 Ljubljana

+ 386 1 5112 780

info@sumicenter.si

Naročnik oglasne vsebine je KD Group