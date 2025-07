Da bo koča na Okrešlju dokončana, manjka še milijon evrov

Za dokončanje nove koče na Okrešlju manjka še milijon evrov. Vodstvo Planinskega društva Celje - Matica se pogovarja s pristojnimi, da bi jim zagotovili ta sredstva, je za STA povedal predsednik društva Brane Povše. Medtem pa so do slapa Rinka pod Okrešljem uredili stari del poti, ki je bila uničena v neurju.

Povše je pojasnil, da se je gradnja koče, ki je leta 2019 pogorela, podražila zaradi višjih cen gradbenih materialov in del. Dodatne stroške jim povzroča prenos materiala do koče, ki jo gradijo na 1400 metrih nadmorske višine.

Povedal je, da so najeli tudi posojilo, da se dela na koči ne bi ustavila. Če bodo z zagotovitvijo potrebnih sredstev uspešni, bi lahko dela dokončali leta 2026.

Urediti je treba notranjost

Zunanjost novega planinskega doma na Okrešlju je že dokončana, treba pa je še urediti notranjost, strojne in elektro inštalacije ter kočo opremiti.

V njej bo sedem sob z 28 posteljami, nekaj bo tudi skupnih ležišč. Uredili bodo tudi večnamenski skupni prostor za predavanja, predstavitve in usposabljanja. Osrednji prostor doma bo jedilnica z 80 sedeži v pritličju.

Stala bo dvakrat več

Po predračunu je bila vrednost investicije v novo kočo na Okrešlju okoli 1,2 milijona evrov, vendar najnovejši izračuni kažejo, da bo stala še enkrat toliko.

Za postavitev koče je Planinsko društvo Celje - Matica prek razpisov gospodarskega ministrstva pridobilo 500.000 evrov, del sredstev je prispevala Planinska zveza Slovenije, še vedno pa zbirajo tudi prostovoljne prispevke.

Frischaufov dom na Okrešlju je novembra 2019 do tal pogorel zaradi napake na električnem omrežju. Temeljni kamen za novega so postavili septembra 2020.

Nove nesreče so območje prizadele v zadnjih dveh letih. V neurju s hudourniškimi poplavami je bil uničen most na poti prek Okrešlja, nastala sta tudi dva večja podora, ki sta zasula del poti. V akciji Naj planinska pot bodo letos pot obnovili in zagotovili, da bo varna za planince.

»Pot je prehodna, a zaradi lanskih vremenskih neprilik potrebna sanacije. Na ključnih odsekih bo treba obnoviti brv nad slapom Rinka, sanirati podore in urediti markacije. Dela bodo izvedena v treh odpravah po deset markacistov, da zagotovimo varnost pohodnikov,« je povedal Matic Tomaž Kužner iz Planinskega društva Celje - Matica.

Solčavska županja Katarina Prelesnik je za STA povedala, da je pot do slapa Rinka še vedno speljana po lovski stezi, ki pa je zahtevnejša in za starejše pretežka. Zato je občina s prostovoljci uredila stari del poti, ki je bila med ujmo poškodovana in zato neprehodna. Tako sta sedaj do slapa Rinka urejeni in označeni dve poti.