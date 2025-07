S čim se hrani Pogačar? Priljubljen je mango, težave s čokolado

Prehranski strokovnjaki v kolesarstvu so v zadnjih letih naredili skokovit korak naprej. Največji napredek je v razumevanju delovanja kolesarjevega telesa, vsak tekmovalec ima svojim potrebam prilagojeno prehrano, vnos ogljikovih hidratov je dvakrat večji kot pred desetletjem. Tadej Pogačar je pomagal razviti svojo linijo izdelkov, ki mu je pisana na kožo.

S prehranskim sponzorjem Enervitom je Pogačar sodeloval pri pripravi razmerja med fruktozo in glukozo, našli so pravo recepturo, ki ustreza delovanju njegovega želodca in tudi okusu. Tako se pri gelih Pogačar najraje odloča za mango, v zadnjem času so popularne tudi posebne gumijaste palčke, po teksturi podobne Haribo medvedkom, klasika ostajajo tudi čokoladice.

Med etapo na Col de la Loze se je klubski avtomobil Pogačarju opravičeval, ker mu niso uspeli dostaviti najljubše energijske ploščice z okusom čokolade, ker jim jo je v avtu zmanjkalo. Okus je pri utrujenih kolesarjih tako kot za telo pomemben tudi za psiho, prinaša nekaj majhnih trenutkov radosti sredi trpljenja, zato čokolada tudi v vročih dneh ostaja priljubljena izbira.

Kako se torej hrani Pogačar? Njegov nutricionist Gorka Prieto pojasnjuje: »Pred etapo opredelimo cilje glede vnosa hidratov vsako uro, med ravninskimi znaša med 60 in 80 grami na uro, na težkih etapah Tadej poje tudi po 120 karbohidratov vsako uro dirke.« Med kraljevsko etapo je v petih urah Pogi zaužil 460 gramov hidratov, skupno pa v celem dnevu 1200 gramov hidratov in 150 gramov proteinov. Gre za ogromno količino, ki zelo obremeni prebavni trakt, številne težave kolesarjev v preteklosti niso bile redkost, danes pa na treningih veliko pozornost posvečajo tudi pripravi telesa na vnos, kakršnega potrebujejo na najtežjih dirkah.

»Okrog sedem dni pred veliko dirko začnemo s povečanim vnosom, da se telo aklimatizira in je sposobno predelati vso hrano. Vsako uro Tadej popije bidon, v katerem je raztopljenih 60 gramov hidratov, dodatnih 30 lahko zaužije z geli ali bomboni, 30 gramov hidratov pa mora dobiti s trdo hrano, da nekoliko pomiri želodec,« še dodaja Prieto.

Po etapi vsi kolesarji ekipe UAE Emirates prisegajo na »čudežno češnjo«, sok je v zadnjih mesecih postal hit št. 1 v pelotonu, kolesarji po etapi dobijo tudi mešanico maltodekstrina in proteinov v napitku, ki takoj omogoči začetek regeneracije. Potem šele na vrsto pridejo številni prigrizki, večerja in naslednje jutro pred etapo obilen zajtrk.