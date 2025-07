Kitajka je še otrok, a je že tekmovala z najboljšimi

Kitajski čudežni deklici je ime Yu Zidi, 12-letna plavalka je na svetovnem prvenstvu v Singapurju tekmovala v disciplini 200 m mešano in se uvrstila v polfinale s 15. mestom in časom 2:11,90 minute, kar je 1,27 sekunde počasneje od njenega najboljšega časa sezone. Toda to je tudi njena najšibkejša disciplina od treh, v katerih bo tekmovala v Singapurju. Plavala bo tudi 400 m mešano in 200 m delfin.

Na kitajskem državnem prvenstvu, ki je bilo maja v Shenzhenu, je Yu Zidi zmagala v disciplinah 400 m mešano in 200 m delfin, medtem ko je bila druga v disciplini 200 m mešano. Njeni časi v disciplinah 200 m delfin in 200 m mešano so letos med najboljšimi na svetu in bi jo na lanskih olimpijskih igrah v Parizu uvrstili v finale na četrto mesto.

Starostna omejitev za tekmovanje na svetovnem prvenstvu v plavanju za člane je 14 let. Če so izpolnjeni vse kvalifikacijske zahteve, lahko tekmujejo tudi mlajši od 14 let.