VIDEO: Samo domišljija nas lahko omejuje pri napredku

INO.LAB je inovativno demonstracijsko okolje zasebnega mobilnega omrežja (ZMO) Telekoma Slovenije. Tu lahko na primer podjetja ali raziskovalne institucije spoznajo prednosti in potencial zasebnih mobilnih omrežij ter preizkusijo rešitve, prilagojene svojim specifičnim potrebam.

Preverite, katere uporabniške primere je Telekom Slovenije razvil skupaj s partnerji in kakšna je prihodnost znotraj zasebnih mobilnih omrežij 5G.

V Telekomu Slovenije pospešujejo digitalizacijo gospodarstva

Zasebna mobilna omrežja 5G so pomemben korak v digitalni transformaciji gospodarstva. Omogočajo visoko zmogljivo, zanesljivo in varno komunikacijo, kar je ključnega pomena za velika podjetja, logistične centre, raziskovalne ustanove in državne organe. Telekom Slovenije ponuja različne poslovne modele sodelovanja, prilagojene potrebam posameznih naročnikov, s čimer zagotavlja optimalno podporo za digitalizacijo in konkurenčnost na trgu.

»V Telekomu Slovenije želimo prispevati svoj del k digitalizaciji slovenskega gospodarstva, za katerega je zmogljiva IKT-infrastruktura eden od temeljnih pogojev, in tu predvsem mislim na zasebna mobilna omrežja. V INO.LAB-u lahko prihodnjim uporabnikom ZMO prikažemo primere uporabe za posamezne industrijske vertikale s poudarkom na proizvodnji, logistiki in pa tudi energetiki,« vizijo in cilje Telekoma Slovenije na področju zasebnih omrežij 5G pojasni

S to mislijo so v INO.LAB-u razvili napredno demonstracijsko okolje, kjer lahko preverimo, kakšne so možnosti, ki jih ponuja omrežje 5G. Prikazujejo tako avtomatiziran logistični proces od naročila pa do odpreme blaga, pri čemer so posamezni koraki tega procesa podprti s komunikacijo 5G prek zasebnega mobilnega omrežja. »Centralni sistem, ki podpira ta digitalizirani proces, je ERP (Enterprise Resource Planning), uporabljamo optične čitalnike, ki se povezujejo prek 5G ZMO. Za premike blaga uporabljamo avtomatsko vodeno vozilo AGV(Automated Guided Vehicle), ki ga je v logistični proces integriral naš partner, podjetje IKU,« dogajanje v laboratoriju oriše Melinc. Prav avtomatizacija napoveduje veliko razbremenitev kompleksnih logističnih procesov. »Podjetja bodo na ta način pohitrila in optimizirala procese, hkrati bodo zmanjšala fiksne stroške in stroške dela,« ob tem doda tudi Jurček Tomažič, vodja SAP-projektov v podjetju Avtenta.

Drugi primeri znotraj INO.LAB-a so nadzor parkirišč s pomočjo računalniškega vida in umetne inteligence, interaktivna oddaljena podpora s pomočjo VR in AR (Virtual Reality/Augmented Reality), energetski nadzor in upravljanje, napredni daljinski nadzor strojev IIoT360 in ne nazadnje demonstracija uporabe 5G ZMO v demonstracijskem centru pametnih tovarn v laboratoriju LASIM na strojni fakulteti Univerze v Ljubljani.

In to je šele začetek, v laboratoriju bodo skupaj s partnerji ves čas iskali nove tehnologije in priložnosti, ki jih ponuja omrežje 5G. »Pričakujemo lahko raznovrstne inovacije, kot so širitev robnega računalništva (Edge computing), hitrejše povezovanje z robnimi napravami, kar bo omogočalo izvajanje časovno in podatkovno zahtevnejših aplikacij, obenem bo možno podpreti različen nabor aplikacij in storitev, kot so digitalni dvojčki, droni, napredni videonadzor, varnostne rešitve, oglaševanje, obveščanje idr. Omejeni smo lahko zgolj z iznajdljivostjo pri načinu uporabe zasebnih omrežij,« brezmejnost priložnosti omrežja 5G zelo dobro oriše

Prednosti zasebnih omrežij 5G Podjetja se odločajo za zasebna omrežja 5G zaradi številnih konkretnih prednosti: Višje zmogljivosti: zasebna omrežja 5G lahko zadovoljijo visoke zahteve industrijskih procesov, česar druge tehnologije, kot je Wi-Fi, ne zmorejo. Ključno je tudi, da so zakasnitve minimalne, kar omogoča uporabo v realnem času.

zasebna omrežja 5G lahko zadovoljijo visoke zahteve industrijskih procesov, česar druge tehnologije, kot je Wi-Fi, ne zmorejo. Ključno je tudi, da so zakasnitve minimalne, kar omogoča uporabo v realnem času. Medsebojna združljivost: 5G je standard, ki vključuje velik ekosistem dobaviteljev infrastrukture in naprav. To zagotavlja dolgoročno varnost naložbe.

5G je standard, ki vključuje velik ekosistem dobaviteljev infrastrukture in naprav. To zagotavlja dolgoročno varnost naložbe. Pokritost: zasebna omrežja so prilagojena specifičnim potrebam podjetij, kar omogoča optimalno pokritost tudi na zahtevnih lokacijah.

zasebna omrežja so prilagojena specifičnim potrebam podjetij, kar omogoča optimalno pokritost tudi na zahtevnih lokacijah. Varnost: zasebna omrežja zagotavljajo višjo raven varnosti in zmanjšujejo izpostavljenost kibernetskim napadom.

zasebna omrežja zagotavljajo višjo raven varnosti in zmanjšujejo izpostavljenost kibernetskim napadom. Prilagodljivost: zasebna omrežja omogočajo prilagajanje specifičnim potrebam podjetij, s čimer se zagotavlja nemoteno izvajanje poslovnih in tehnoloških procesov.

Optimizacija vzdrževanja strojev z IIoT360

Eno od zanimivih področij implementacije tehnologije 5G je napredni daljinski nadzor strojev IloT360. Skupaj s podjetjem Metronik so pri Telekomu Slovenije razvili rešitev, ki omogoča nadzor nad ključnimi parametri in statusi delovanja strojev za optimizacijo njihovega vzdrževanja in delovanja, s čimer se zagotovi ustrezno načrtovanje aktivnosti za nemoteno delovanje strojev.

»Ideja te rešitve je bila, da nagovorimo segment malih in srednjih podjetij, ki si dejansko razvoja rešitve naprednega daljinskega nadzora strojev ne morejo privoščiti, saj so za to potrebni tako materialni kot človeški viri. Ker na Telekomu Slovenije določenih znanj iz industrijskih procesov in industrije nimamo, smo poiskali partnerja za razvoj te rešitve. Vsak je prispeval tisto, v čemer je najboljši– mi smo zagotovili povezljivost, storitve v oblaku in varnost rešitve, partner pa je razvil aplikacijo, ter potrebno strojno opremo, ki se namesti na stroje, kjer se zajemajo potrebni podatki za nadaljnjo obdelavo. Celovito rešitev končnemu uporabniku nudimo kot modularno storitev, ki jo optimalno prilagodimo njegovim zahtevam, je razložil

Rešitev IIoT360 omogoča zajem podatkov s pomočjo senzorjev na strojih, prenos podatkov po varnih fiksnih ali mobilnih povezavah, pri čemer lahko najzahtevnejšim strankam ponudijo visoko zmogljivo zasebno mobilno omrežje 5G, oblak Telekoma Slovenije ter obdelavo podatkov in njihovo vizualizacijo, ki je prilagojena specifičnim zahtevam naročnika.

Na ta način imajo podjetja na voljo hiter in enostaven vpogled v delovanje in odkrivanje anomalij v delovanju strojev ter avtomatično alarmiranje oz. obveščanje glede parametrov, ki jih želijo v podjetju spremljati. To jim omogoča lažjo in hitrejšo opredelitev težav, lažje načrtovanje vzdrževalnih del in naročanje rezervnih delov ter s tem hitrejše odpravljanje napak.

5G zanesljiv partner pametnih tovarn

V INO.LAB-u je na voljo tudi prikaz delovanja pametne tovarne, ki so ga pripravili v sodelovanju z Laboratorijem LASIM Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, v njihovem demonstracijskem centru pametne tovarne. Gre za primer nadgradnje komunikacije, ki je prvotno potekala v omrežjih LAN in Wi-Fi, na komunikacijo v zasebnem mobilnem omrežju 5G. V prvem koraku so implementirali klasično LAN-tehnologijo in ožičili povezave; tako so dosegli zanesljivo delovanje povezav. V drugem koraku so nadgradili povezljivost še z omrežjem Wi-Fi, ki pa ni dosegla potrebnih kriterijev zanesljivosti in zakasnitev prenosa povezave. V naslednjem koraku so točke Wi-Fi/LAN nadgradili z industrijskimi modemi 5G in primerjali odzivnost.

»Želeli smo testirati uporabnost 5G tehnologije v industriji, ki je že od samega začetka, torej že v fazi standardizacije, upoštevala tudi potrebe industrijskih procesov,« pojasni Peter Peterlin in ob tem poda zaključne ugotovitve testiranj: »5G je robustna tehnologija, ki zagotavlja veliko zanesljivost in majhne zakasnitve, kar je nujno potrebno za podporo industrijskih procesov v realnem času.«

Konkretni primeri uporabe v INO.LAB-u Digitalizacija logistike: prikazan je primer avtomatiziranega logističnega procesa v ERP-okolju, kjer ERP omogoča optimalen nadzor, popolno avtomatizacijo in izboljšano uporabniško izkušnjo. Rešitev vključuje avtonomne mobilne robote (AGV/AMR) za premik blaga in uporabo 5G-čitalnikov za skeniranje črtnih kod.

prikazan je primer avtomatiziranega logističnega procesa v ERP-okolju, kjer ERP omogoča optimalen nadzor, popolno avtomatizacijo in izboljšano uporabniško izkušnjo. Rešitev vključuje avtonomne mobilne robote (AGV/AMR) za premik blaga in uporabo 5G-čitalnikov za skeniranje črtnih kod. Interaktivna oddaljena podpora: kombinacija obogatene resničnosti in nosljivih naprav omogoča vodenje delovnega ali servisnega procesa brez motenja pogleda na fizični svet. Ta tehnologija povečuje produktivnost in zmanjšuje možnost človeških napak.

kombinacija obogatene resničnosti in nosljivih naprav omogoča vodenje delovnega ali servisnega procesa brez motenja pogleda na fizični svet. Ta tehnologija povečuje produktivnost in zmanjšuje možnost človeških napak. Napredni daljinski nadzor strojev IIoT360: rešitev omogoča nadzor nad ključnimi parametri in statusi delovanja strojev, kar optimizira njihovo vzdrževanje in zagotavlja nemoteno delovanje.

rešitev omogoča nadzor nad ključnimi parametri in statusi delovanja strojev, kar optimizira njihovo vzdrževanje in zagotavlja nemoteno delovanje. Pametna tovarna: nadgradnja komunikacije iz omrežij LAN in Wi-Fi na zasebno mobilno omrežje 5G izboljšuje zanesljivost povezav in omogoča boljšo odzivnost.

nadgradnja komunikacije iz omrežij LAN in Wi-Fi na zasebno mobilno omrežje 5G izboljšuje zanesljivost povezav in omogoča boljšo odzivnost. Energetski nadzor in upravljanje: rešitev omogoča odčitavanje in nadzor porabe energentov v realnem času, kar zagotavlja učinkovito upravljanje, obvladovanje stroškov in zanesljivost delovanja.

rešitev omogoča odčitavanje in nadzor porabe energentov v realnem času, kar zagotavlja učinkovito upravljanje, obvladovanje stroškov in zanesljivost delovanja. Pametna parkirišča: uporaba pametnega računalniškega vida za spremljanje prostih parkirnih mest v realnem času z uporabo zasebnega mobilnega omrežja 5G zagotavlja višjo varnost in zanesljivost podatkov.

S tehnologijo VR in AR do hitre pomoči na terenu

Zelo zanimiv demonstracijski primer je predstavitev interaktivne oddaljene podpore. Gre za sodobno vodenje delovnega ali servisnega procesa z inovativno kombinacijo obogatene resničnosti in nosljivih naprav, ki omogočajo interakcijo z digitalnim svetom, ne da bi pri tem motili pogled na fizični svet okoli sebe. Si predstavljate, da bi se s pomočjo očal povezali s podporno službo, ki bi vam v živo pomagala rešiti težavo na določeni mehanizaciji?

»Uporaba interaktivne oddaljene podpore omogoča posamezniku z določenim izzivom, da vzpostavi varen videoklic s strokovnjakom, ne glede na to, kje je ta strokovnjak. To omogoča učinkovito in hitro reševanje težav, saj ni potrebe po fizični prisotnosti strokovnjaka na lokaciji, kar bi lahko trajalo in povzročilo daljše izpade ter finančne stroške,« razloži. Na ta način se povečajo produktivnost, učinkovitost in kakovost proizvodnje ter zmanjša možnost človeških napak, hkrati pa se prihrani čas.

Tehnologija interaktivne oddaljene podpore se je izkazala kot izjemno uporabna in učinkovita v različnih industrijskih panogah, kot so proizvodnja, energetika, zdravstvo in telekomunikacije, ter ponuja pomembne prednosti, ki izboljšujejo delovne procese in zmanjšujejo stroške.

Kibernetska varnost prioriteta za optimalno delovanje omrežja

Zasebna omrežja 5G zahtevajo kompleksno upravljanje in visoko raven varnosti. Telekom Slovenije ima v ta namen vzpostavljen Center kibernetske varnosti in odpornosti, ki zagotavlja preventivne, upravljane in operativne varnostne storitve. Center omogoča nemoteno upravljanje dogodkov, reševanje incidentov, krizno komuniciranje in zagotavljanje varnosti poslovnih okolij in okolij operativne tehnologije.

»Telekom Slovenije kibernetsko varnost postavlja na prvo mesto in enako velja tudi pri vzpostavitvi in upravljanju zasebnih mobilnih omrežij. Tu že ob sami vzpostavitvi poskrbimo za visoko varnost omrežja, obenem pa omrežja z namenskimi orodji ves čas nadziramo ter spremljamo in analiziramo vsa odstopanja in dogodke, ki bi lahko pomenili tveganje za kibernetsko varnost,« razloži David Gustinčič in ob tem doda: »Kibernetska varnost je zelo pomembna, zato vse sisteme postavljamo že v osnovi tako, da so varni. Dodatno vsa orodja, ki smo jih tudi sami razvili, upravljamo in ves čas nadziramo omrežje in preverjamo, ali vse deluje tako, kot mora. Če se pa pojavi kakšna anomalija, pravočasno in hitro odreagiramo, da jo odpravimo, da preprečimo izpad komunikacije, ki bi se pojavil v takšnem omrežju.«

