Sanjske destinacije za nepozabna potepanja

Čas je, da se prepustite dopustniški izkušnji. Vaše naslednje potovanje se začenja prav TUKAJ in prav ZDAJ. Imate radi svobodo bivanja na prostem? Tokrat vas vabimo na popotovanje po evropskih deželah, lahko tudi z avtodomom ali pa s šotorom. Izkušeni popotniki zagotavljajo, da je tudi v Evropi ogromno nepozabnih destinacij za tovrstno raziskovanje.

Pripravljeni na nepozabno avanturo

Ne pozabite na zavarovanje za tujino z asistenco, ki vam zagotavlja brezskrbno dopustovanje v tujini, če na poti zbolite ali se poškodujete. FOTO: Pexels

Ko se odpravljate na dopust z avtodomom, poskrbite, da boste imeli dovolj hrane za celotno pot, tudi za obroke, ki jih boste pripravili v avtodomu. Tudi kampiranje bo bolj udobno, če se »oborožimo« z nekaj zaloge hrane. Ne pozabite tudi na oblačila za vse vremenske razmere – dež, mraz ali vročina vas lahko presenetijo kadar koli. Če potujete z avtodomom, si zapomnite dimenzije vozila, saj se boste s tem izognili neprijetnim situacijam. Obvezen del opreme v vsakem primeru je tudi komplet prve pomoči, s katerim lahko ponudite osnovno pomoč ob morebitnih nesrečah na poti. Vnaprej si začrtajte pot in s seboj vzemite podroben zemljevid, ki vas bo vodil skozi celotno potovanje. Pravočasno preverite, kje boste lahko varno prenočili – pri tem so voznikom avtodomov v pomoč posebne aplikacije.

Nikakor pa ne pozabite urediti zavarovanja za tujino z asistenco, ki vam zagotavlja brezskrbno dopustovanje in počitnice v tujini, če na poti zbolite ali se poškodujete. Počitnice lahko prinesejo tudi nenačrtovane finančne izdatke.

Zavarovalnica Generali vam je kot vaš vseživljenjski partner na voljo tudi med dopustom, v vsakem trenutku – TUKAJ IN ZDAJ. Z zavarovanjem odpovedi potovanja v tujino ali po Sloveniji in zavarovanjem za tujino se lahko izognete finančnim skrbem, povezanim z nepredvidenimi dogodki pred počitnicami in med njimi (odpoved potovanja ne krije stroškov najema avtodoma ali plovil).

Ne pozabite na najnujnejše: obvarujte svojo denarnico pred velikim šokom

Zavarovanje za tujino z asistenco ponuja ustrezno finančno varnost in pomoč v primeru nezgode ali bolezni v tujini. Zagotavlja organizacijo medicinske pomoči in kritje stroškov nujnega zdravljenja, ki nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode. Gre za stroške nujne medicinske oskrbe, nujnega obiska zdravnika, nujnega nakupa zdravil in zdravniških pripomočkov, prevoza do najbližje bolnišnice ali klinike in nazaj, nujnega zdravljenja v bolnišnici ali kliniki, prevoza v domovino, prevoza posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca, stroškov prevoza in bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca, prevoza družinskega člana, nujnih zobozdravstvenih storitev, spremstva otroka do 18. leta starosti idr. Vse te storitve so na voljo do višine dogovorjene zavarovalne vsote na polici.

Zavarovanje za tujino z asistenco zagotavlja organizacijo medicinske pomoči in kritje stroškov nujnega zdravljenja, ki nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode. FOTO: Pexels

Zavarovanje zagotavlja uporabo zdravstvenih storitev v tujini in tudi pomoč Asistenčnega centra, kjer vam bodo v slovenščini 24 ur in vse dni v letu pomagali organizirati nujno zdravstveno pomoč in nujne zdravstvene prevoze ter urediti plačilo stroškov, če je to možno. Z ekipo zdravnikov bodo poskrbeli in sledili vašemu zdravljenju.

Če potujete z otroki, je priporočljivo skleniti družinsko zavarovanje za tujino z asistenco. FOTO: Delo AI

Zavarovanje, ki začne veljati že naslednjo uro po sklenitvi Zavarovanje za tujino ni le kritje stroškov zdravstvene oskrbe v tujini, temveč tudi sodobna asistenca, ki vam nudi hiter odziv in pomoč 24 ur na dan, vse dni v letu. V okviru zavarovalne vsote na polici so kriti stroški zdravstvenih storitev, določena kritja pa imajo lahko omejitve. Če v tujini zaradi zdravljenja vseeno nastanejo določeni stroški, ki jih morate plačate sami, vam jih ob vrnitvi v domovino povrnejo. Če potujete z otroki, je priporočljivo skleniti družinsko zavarovanje, saj je to pogosto cenovno ugodnejša in varnejša rešitev. Zavarovanje lahko sklenete hitro in preprosto prek spleta, kjer za letno polico prejmete 10 % popust. Poleg tega ga lahko uredite tik pred odhodom – zavarovanje začne veljati že naslednjo uro, če ste v trenutku sklenitve še v Sloveniji.

Kako pravilno izbrati zavarovalno vsoto?

Nikar ne pozabite na primerno višino zavarovalne vsote pri zavarovanju za tujino z asistenco. FOTO: Pexels

Ko načrtujete potovanje, naj bo to vikend oddih v Italiji, počitnice na plaži v Egiptu ali treking v Himalaji, nikar ne pozabite na primerno višino zavarovalne vsote pri zavarovanju za tujino z asistenco. Stroški zdravstvene oskrbe se med državami močno razlikujejo – na eksotičnih otokih ali v državah z dragim zasebnim zdravstvom lahko hitro presežejo več tisoč evrov. Če pride do nesreče ali bolezni, so lahko že preprost obisk zdravnika, hospitalizacija ali letalski prevoz domov z medicinskim spremstvom izjemno visok strošek. Prav zato svetujemo, da pri višini zavarovalne vsote ne varčujete. Za Evropo priporočamo vsaj 30.000 evrov, za Skandinavijo, Švico ali Bližnji vzhod najmanj 60.000 evrov, za Azijo in Latinsko Ameriko pa vsaj 110.000 evrov ali več. Končno – ko gre za vaše zdravje v tujini, se varčevanje preprosto ne splača.

Pri izbiri zavarovanja upoštevajte tudi vrsto dejavnosti, s katerimi se boste ukvarjali – za mirne počitnice na plaži zadošča osnovno kritje, za športne podvige, kot so potapljanje, treking nad 3000 metrov ali smučanje zunaj urejenih prog, pa sta nujni doplačilo in višje zavarovalne vsote.

Ali potrebujem zavarovanje odpovedi potovanja?

Zavarovanje odpovedi potovanja vam in vašim sopotnikom – naj gre za družinske člane ali prijatelje – zagotavlja finančno zaščito v primeru, da morate zaradi nepredvidenih dogodkov odpovedati potovanje. Čeprav potovanja ne boste mogli izvesti, bi morali brez zavarovanja vseeno poravnati stroške turistični agenciji, ponudniku nastanitve, prevozniku ali drugim organizatorjem.

Zavarovanje krije stroške, povezane z odpovedjo aranžmajev pri turističnih agencijah, hotelskih ali drugih nastanitev, vozovnic (letalskih, železniških ipd.), najema vozil in celo vstopnic za prireditve. Vendar ne vključuje vseh oblik rezervacij – denimo ne krije sezonskih smučarskih vozovnic, najema plovil ali avtodomov, službenih potovanj in primerov, ko že ob sklenitvi veste, da se potovanja ne boste mogli udeležiti.

Na voljo je osnovni ali razširjeni paket, pri čemer višina premije ni fiksna. Odvisna je od vrednosti potovanja, izbranega paketa in starosti zavarovancev. Na primer, tričlanska družina lahko za smučarski oddih v vrednosti 1540 evrov z razširjenim paketom (vključno s kritjem za pomanjkanje snega) pričakuje premijo v višini 94,90 evra.

Zavarovanje odpovedi potovanja je treba skleniti najpozneje tri dni po rezervaciji potovanja. FOTO: Adobe Stock

Zavarovanje je treba skleniti najpozneje tri dni po rezervaciji potovanja, če je do odhoda še več kot tri dni. Če je od rezervacije minilo več kot tri dni, a je do začetka potovanja več kot 15 dni, velja delna omejitev kritja v prvih desetih dneh, zajeti sta le nezgoda in smrt. Po tem obdobju pa se spet upoštevajo vsa kritja izbranega paketa.

Sklenitev zavarovanja je mogoča le prek spletne prodajne točke, pri tem pa vam lahko pomaga tudi zavarovalni zastopnik. V primeru odpovedi morate potovanje pisno odpovedati pri organizatorju in nato z ustrezno dokumentacijo vložiti prijavo škode.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne velja v tujini Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga ima sklenjeno večina Slovencev, krije le doplačila zdravstvenih storitev v Sloveniji, zato moramo za našo varnost na počitnicah v tujini, poskrbeti z zavarovanjem za tujino.

Ste že našli svojo sanjsko destinacijo za nepozabne spomine?

Halstatt FOTO: Shutterstock

Eden lepših vidikov potovanj je že načrtovanje poti, ko se v mislih že sprehajamo po poteh, ki jih bomo prevozili med počitnicami. Ponujamo nekaj idej, kje preživeti brezskrben dopust. Avstrija ponuja vrsto čudovitih krajev za kampiranje sredi osupljive narave – od mogočnih vrhov avstrijskih Alp, kot sta Grossglockner in Zugspitze, do osupljivo lepih jezer, kot je jezero pri Hallstattu, Wolfgangsee in Nežidersko jezero (Neusiedler See). Dobro urejeni kampi ponujajo osupljive razglede, ki obiskovalcem omogočajo popolno doživetje alpskega okolja. Ljubitelji pustolovščin lahko uživajo v pohodništvu, alpinizmu in zimskih športih, tisti, ki iščejo sprostitev, pa bodo navdušeni nad spokojnostjo gorskih dolin in kristalno čistimi alpskimi jezeri. Avstrijska mesta in mesteca, kot so Dunaj, Salzburg in Innsbruck, obiskovalcem ponujajo bogato kulturno doživetje in arhitekturne znamenitosti, kar kampiranju v tej očarljivi državi doda poseben čar.

FOTO: Pexels

Navdihujoča Italija nas vedno znova očara z zgodovino in naravnimi lepotami. Obalno območje Amalfijske obale, Cinque Terre in italijanska riviera ter slikoviti kotički ob jezerih, kot so jezero Como, Gardsko jezero in Maggiore, so odlični za raziskovanje z avtodomom in kampiranje. Mirno podeželje Toskane in Umbrije vabijo s kampi med grički, vinogradi in oljčnimi nasadi. Ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa lahko raziskujejo veličastne Dolomite, kjer je res veliko razglednih poti, kampirate lahko tudi v bližini vulkanov Vezuv in Etna.

Raznolika Francija se razteza od osupljivih francoskih Alp do čudovite sredozemske obale, kjer se za vsakega ljubitelja kampiranja najde nekaj posebnega. Slikovita dolina Loare in idilična Provansa sta odlični za sproščeno bivanje v naravi. Poleg tega je Francija polna izjemnih narodnih parkov, kot sta ob Mont Saint-Michelu in Pirenejski narodni park, kjer so edinstvene dogodivščine pod zvezdami zagotovljene.

Ali evropska (modra) kartica zadostuje? Evropska zdravstvena kartica vam lahko nudi zdravstveno pomoč, a le v nekaterih državah in le v nujnih primerih, saj ne krije stroškov zdravstvene oskrbe pri zasebnikih. Prav tako ne krije stroškov prevozov v zasebno bolnišnico, povratka nazaj v Slovenijo in stroškov, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem. Tudi stroški zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, kadar ste v tujo državo odpotovali z namenom zdravljenja ali poroda v tej državi niso kriti. Kriti tudi niso stroški participacije (soudeležbe v stroških) v javnih zdravstvenih ustanovah. Stroški se na podlagi evropske kartice povrnejo v višini povprečne cene enake storitve v Sloveniji. Ker je ta strošek v tujini običajno višji, zato pogosto ni povrnjen v celoti.

FOTO: Pexels

Še en biser v naši bližini vabi na dopust z avtodomom. Dragulj ob Jadranskem morju, Hrvaška, je pravi raj za avanturiste – čakajo vas kristalno čiste vode in slikoviti otoki Dalmacije, osupljivi Narodni park Plitviška jezera s slapovi in turkiznimi jezerci, Istra s svojimi prostornimi kampi ter Hvar, Korčula in Pag z idiličnimi butičnimi mesti za kampiranje tik ob morju. V notranjosti vabi Gorski kotar z neokrnjenimi gozdovi in gorskim reliefom, kjer lahko najdete mir in tišino v objemu narave.

Dežela antične zgodovine in čudovite pokrajine, Grčija, je priljubljena zaradi prelepih plaž, sanjskih otokov, kot so Santorini, Mikonos in Kreta, divje lepote Peloponeza in mogočnega Olimpa. Ljubitelji narave in aktivnosti na prostem so navdušeni nad raznolikimi možnostmi za obmorsko kampiranje, očarljive vasice in oljčni nasadi na celini pa ponujajo umirjen pobeg na podeželje. Pustolovci lahko raziskujejo dramatične soteske Samarije in Vikosa ali kampirajo v bližini čudovitih samostanov Meteora, ki kraljujejo na visokih skalnih stebrih. Grčija pa ne navdušuje le z naravo; njena bogata kulturna dediščina – Akropola v Atenah in ruševine v Delfih – kampiranju doda edinstveno zgodovinsko dimenzijo.

* Prebivalci Slovenije (15+) smo v letu 2024 opravili 22.105.000 prenočitev v tujini. (Vir: SURS)

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali