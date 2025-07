Na dopust brez skrbi: Kaj potrebujete za varno in zdravo pot?

Adijo, stres in obveznosti! Dober dan, brezskrbnost in lahkotnost. Da, poletje in z njim poletne počitnice so brez dvoma tu. In čas je za odklop. Že načrtujete svojega? Sonce, morje in veter v laseh vas že pričakujejo. A preden se odpravite na pot in se čisto prepustite zasluženemu oddihu, je dobro poskrbeti, da bo dopust res 100-odstotno brezskrben.

Vsi vemo, da nesreča žal nikoli ne počiva, pa tudi zdravstveni zapleti se lahko nenadoma pojavijo. In čeprav običajno dopust mine brez večjih skrbi, je pametno biti pripravljen tudi na takšne nepredvidene situacije; kaj storiti v primeru nenadne močne bolečine, poškodbe, bolezni ali nesreče? Pa tudi, kako ukrepati, če izgubite prtljago, vam odpovejo let ali pa morate v zadnjem hipu celo odpovedati potovanje? Da vas nenadne situacije ne bodo ujele nepripravljene, je pred odhodom pametno narediti nekaj pomembnih stvari, ki bodo poskrbele, da boste zaščiteni in varni v primeru zdravstvenih težav ter zavarovani tudi pred izgubo financ v primeru odpovedi.

FOTO: Gettyimages

1. Pridobite evropsko zdravstveno kartico ali preverite njeno veljavnost

Evropska kartica je dokument, ki vam ga brezplačno izda ZZZS. Velja zgolj v državah Evropske unije, Švici in Združenem kraljestvu. Gre za zelo koristen dokument. Vendar, pozor! Žal ne krije vsega, kar bi morebiti na poti potrebovali, in ni dovolj za popolno zaščito.

S kartico namreč lahko uveljavljate le zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže v deželi, v katero potujete. Zasebne ambulante in samoplačniške storitve so večinoma izključene, prav tako tudi stroški prevoza domov, če bi vas morebiti morala rešilna služba pripeljati nazaj v Slovenijo. Ne krije niti stroškov odpovedi potovanja zaradi bolezni, zato je nujno, da tudi za potovanja po Evropi sklenete turistično zavarovanje, kar velja tudi za dopust na sosednjem Hrvaškem. Tako si boste zagotovili vso potrebno medicinsko pomoč in povračilo stroškov v primeru nepričakovanih dogodkov. Za potovanja zunaj Evropske unije pa je sklenitev turističnega zavarovanja še toliko pomembnejša, saj so v mnogih državah stroški zdravstvenih storitev zelo visoki, zdravstvena kartica EU pa tam ne velja.

FOTO: Getty Images

2. Sklenite dobro turistično zavarovanje

Na dopustu ali potovanju boste zagotovo dobro zaščiteni le s turističnim zavarovanjem, ki zagotavlja ustrezna kritja. Zavarovanje za tujino namreč običajno omogoča dostop do večine zdravstvenih storitev, tudi v zasebnih ambulantah, krije stroške prevoza v domovino (v nekaterih primerih tudi z reševalnim letalom) in zagotavlja pomoč v večini zdravstvenih stanj. Vključena pa so tudi kritja za primer kraje, odpovedi leta, izgube prtljage ipd. Zavarovalnica Triglav vam tako s svojimi paketi turističnih zavarovanj ponuja prav takšno zaščito in tri pakete turističnega zavarovanja, ki pokrivajo različne potrebe potnikov:

Paket A: zagotavlja osnovno zaščito za krajša, manj zahtevna potovanja, na primer po Evropi in bližnjih deželah.

zagotavlja osnovno zaščito za krajša, manj zahtevna potovanja, na primer po Evropi in bližnjih deželah. Paket B: ponuja širšo zaščito za srednje zahtevna potovanja, na primer v države z višjimi možnimi stroški zdravljenja oz. z večjimi tveganji, ter za potovanja, kjer želite večjo zaščito za prtljago in odgovornost​.

ponuja širšo zaščito za srednje zahtevna potovanja, na primer v države z višjimi možnimi stroški zdravljenja oz. z večjimi tveganji, ter za potovanja, kjer želite večjo zaščito za prtljago in odgovornost​. Paket C: ponuja najobsežnejšo zaščito za dolga in zahtevna potovanja, kjer so pričakovani zelo visoki stroški zdravljenja in kjer so tveganja večja.

FOTO: Depositphotos

Paketi zavarovanj za tujino Zavarovalnice Triglav vključujejo kritja za: zdravstveno zavarovanje,

prevoz v domovino,

nujne zobozdravstvene posege,

zavarovanje odgovornosti,

zavarovanje prtljage,

zavarovanje prekinitve potovanja,

zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov. Višine kritij za posamezne pakete si oglejte tukaj.

Pri izbiri zavarovanja bodite pozorni predvsem na višino kritja – minimalno naj bo ta 30.000 evrov, priporočljivo pa je še več, denimo 100.000 evrov ali več. Prav tako razmislite, ali potrebujete kritje samo za Evropo ali za ves svet. Obvezno naj bodo vključena kritja za prevoz v domovino, hospitalizacijo, nujne operacije in tudi zobozdravstvene storitve. Posebno pozornost namenite tudi lastni udeležbi. Če ta ni vključena, boste morali del stroškov poravnati sami. Pri tem je pametno izbrati zavarovalnico z dolgoletnimi izkušnjami, tradicijo in ugledom, ki vam je na voljo 24 ur; vse pakete turističnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav lahko preverite TUKAJ.

FOTO: Pixabay.com

Do zavarovanja in prijave škode v eni minuti po spletu

Zavarovalnica Triglav svojim strankam ponuja sklenitev zavarovanja in prijavo škode tudi na daljavo, v digitalni poslovalnici i.Triglav. Tako lahko svoje zavarovanje za tujino uredite kjer koli in kadar koli. Prav tako lahko po spletu prijavite škodo. Z računalnikom, telefonom ali tablico, doma ali na poti. Hitro, priročno, izjemno enostavno, brez čakalnih vrst in nepotrebne papirologije. Vse to pomeni manj stresa in skrbi, tako pred kot tudi med potovanjem; ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdete, imate vedno dostop do zavarovalnih dokumentov, nujnih kontaktov in pomoči.

Prednosti digitalne poslovalnice i.Triglav: ni gneče in čakanja – vse lahko uredite digitalno, z nekaj kliki,

pregleden, enostaven in hiter postopek od sklenitve zavarovanja do prijave škode,

vse ključne informacije o vašem zavarovanju so zbrane na enem mestu,

dokumenti so dostopni kadar koli in kjer koli,

visoka varnost; vsi postopki so zaščiteni in prilagojeni sodobnim standardom informacijske varnosti,

ni vam treba iskati najbližje poslovalnice ali izgubljati časa z nepotrebno birokracijo. Za dostop do digitalne poslovalnice kliknite TUKAJ.

3. Poskrbite za svoje zdravje že pred potovanjem ali dopustom

Brezskrben dopust se začne že doma, še preden se podate na pot. Preverite svoje zdravstveno stanje, poskrbite za dovolj spanca in čim manj stresa pred odhodom. Prav tako ne pozabite na potovalno lekarno; v njej naj bodo osnovna zdravila za lajšanje prebavnih težav, bolečin in alergij, nekaj obližev, razkužilo in sredstva proti pikom insektov. V primeru kronične bolezni se pred potovanjem posvetujte z zdravnikom in si priskrbite uradno potrdilo o diagnozi in predpisanih zdravilih (priporočljivo tudi v angleščini). Takšen dokument vam lahko omogoči hitrejše ukrepanje v primeru zdravstvenih zapletov v tujini. Če potujete v eksotične kraje, se pravočasno pozanimajte tudi o potrebnih cepljenjih in drugih zaščitnih ukrepih.

FOTO: Gettyimages

Kam pa se obrniti po pomoč, če pride do nezgode?

Če imate sklenjeno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, je postopek ukrepanja res hiter in enostaven; treba je čim prej poklicati asistenčni center, ki je na voljo 24 ur na dan na številki +386 2 222 2864. Ekipa vam bo pomagala organizirati nujno zdravljenje in v okviru zavarovalne police tudi krila stroške bolnišničnega zdravljenja ter morebitnega prevoza v bolnišnico ali nazaj v domovino.

V državi EU lahko do medicinske pomoči dostopate tudi z evropsko kartico, a kot že rečeno, krije le nujno zdravljenje in potrebne zdravstvene storitve, obseg in vrsto zdravstvenih storitev pa opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje. Zdravnik mora biti del javne mreže.

V primeru življenjske ogroženosti ali hude poškodbe pa nemudoma pokličite številko 112, ki je enotna za nujno medicinsko pomoč povsod po Evropi. Za dežele zunaj EU pa preverite lokalne številke za nujno pomoč že pred odhodom (priporočljivo jih je shraniti v telefon ali natisniti in imeti pri sebi). Prav tako je koristno, da pred potovanjem preverite, kako poteka zdravstvena oskrba v izbrani državi in kaj krije vaše zavarovanje za tujino.

FOTO: Shutterstock

Kako ravnati, če morate zaradi bolezni zadnji hip odpovedati potovanje?

Odpoved potovanja zaradi bolezni, ali druge višje sile, tik pred odhodom ni redkost. Lahko povzroči ogromno stresa in skrbi. Brez ustreznega zavarovanja odpovedi pa lahko izgubite tudi svoj denar, saj turistični ponudniki pogosto ne vračajo celotnega vplačanega zneska, zlasti v primeru odpovedi v zadnjem trenutku. A če boste sklenili ustrezno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, boste rešeni tudi tega. Zato je zelo pomembno, da že ob rezervaciji potovanja ali letalske vozovnice razmislite o zavarovanju za primer odpovedi. Takšno zavarovanje vam omogoča povračilo stroškov, ki bi jih sicer morali nositi sami.

Smiselno je skleniti zavarovanje odpovedi turističnih potovanj v tujino za: aranžmaje pri turistični agenciji, aranžmaje v hotelu in druge nastanitve, stroške najema vozil, stroške prireditev, razstav in drugih dogodkov, stroške prevozov (letalski, ladijski, železniški, avtobusni ...).

Pred potjo v tujino pridobite informacije o tem, kako ravnati v primeru nezgode in na koga se obrniti po pomoč. Pri sebi imejte vedno vse pomembne kontaktne podatke zdravstvenih ustanov in nujne medicinske pomoči, zavarovalno polico in kontakt asistenčnega centra.

FOTO: Pixabay.com

Več o turističnih zavarovanjih Zavarovalnice Triglav si preberite TUKAJ in poiščite paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam in vrsti potovanja.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav