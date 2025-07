Galatasaray bo segel globoko v žep, kot še nikoli doslej

Galatasaray je popustil in je pripravljen plačati kar 75 milijonov evrov za odkup nigerijskega napadalca Victora Osimhena, s čimer bi bil to najdražji nakup v zgodovini turškega nogometa. Toda za uresničitev prestopa v minuli sezoni najboljšega strelca (26 golov je zabil v prvenstvu) turškega velikana in državnega prvaka bo moral Galatasaray italijanskemu Napoliju predložiti še bančno zagotovilo.

Turki so najprej ponudili 60 milijonov evrov, a jih je Napoli zavrnil. Obisk dopredsednika istanbulskega kluba Abdullaha Kavukcuja v Italiji pa je prinesel dogovor. Osimhena čaka lepa pogodba, po kateri bi njegova letna plača v naslednjih štirih letih znašala 16 milijonov evrov. Pri Galatasarayu je imel 26-letni ostrostrelec le status posojenega igralca Napolija, kamor je za rekordno odškodnino 79 milijonov evrov prestopil iz francoskega Lilla.V sezoni 2022/23 je bil z Napolijem prvak in najboljši strelec. Skupno je za neapeljski klub igral 133 tekem in zabil 76 golov.