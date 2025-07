Spremembe materialov v zobozdravstvu – cenejši materiali, višje tveganje

Uvedba novih standardnih materialov pa žal ne temelji na strokovnih merilih, kot so funkcionalnost, klinična učinkovitost ali znanstveni dokazi, temveč zgolj na načelu najnižje cene. Po mnenju številnih strokovnjakov bodo predlagane spremembe dolgoročno škodile pacientom in kakovosti zdravstvenih storitev.

Uvedba kobalt-kromove zlitine

Do zdaj so se za prevleke in zobne mostičke uporabljale pretežno srebro-paladijeve in druge polžlahtne zlitine, ki so znane po visoki kakovosti, dolgoletni klinični uporabi, odlični biokompatibilnosti in neferomagnetnosti. Nova ureditev pa v zobozdravstvo uvaja kobalt-kromove zlitine ali zlitine s primeljivimi lastnostmi, ki pa s seboj prinašajo številna tveganja za zdravje in dobro počutje pacientov.

Sproščanje kovinskih ionov

Dolgoletne klinične študije so pokazale, da kobalt-kromove zlitine v ustno okolje sproščajo bistveno več kovinskih ionov kot srebro-paladijeve ali druge polžlahtne zlitine. Ti ioni lahko povzročijo vnetja dlesni, poškodbe zobnih struktur pod protetičnimi nadomestki in dolgoročno celo takšno poslabšanje stanja, da je edina rešitev invaziven poseg, kot je ekstrakcija zob ali vgradnja implantatov.

Alergijske reakcije in potencialna rakotvornost

Zlitine, ki vsebujejo nikelj in krom, dokazano povzročajo tudi alergijske reakcije, kot so stomatitis, gingivitis, rdečina, izpuščaji ali kožne spremembe na rokah in stopalih. Nikelj in krom sta problematična tudi zaradi možnih rakotvornih učinkov, zaradi česar se nikelj-kromove zlitine v številnih evropskih državah umikajo iz uporabe. Evropska študija kaže, da se je v zadnjem desetletju povečalo število pacientov s sumom na škodljive učinke kobalt-kromovih zlitin v zobnih protezah, zlasti pri ženskah srednjih in starejših let, kot so vnetja dlesni ob zobnih restavracijah, pordelost sluznic in bele lezije, podobne lišajem, ki so povezane z alergijsko reakcijo na tovrstne zlitine.

Težave pri slikanju z magnetno resonanco (MR)

Kobalt-kromove zlitine so feromagnetne, kar pomeni, da je gostota magnetnega polja v tovrstnih zlitinah veliko večja od gostote magnetnega polja zunaj zlitin. Zaradi tovrstnih lastnosti kobalt-kromove zlitine lahko povzročajo zaplete pri slikanjih z magnetno resonanco. V praksi to pomeni, da bi morali pacienti pred vsakim MR-slikanjem odstraniti mostičke ali prevleke, kar je za paciente izjemno neprijetno, v nekaterih primerih pa sploh ni mogoče brez večjih kirurških posegov. S tem se zmanjšuje dostopnost sodobne diagnostike in povečuje tveganje za zamujeno odkrivanje resnih zdravstvenih stanj.

Okoljski vplivi in trajnost

Drugače kot srebro-paladijeve in polžlahtne zlitine kobalt-kromovih zlitin ni mogoče reciklirati, kar pomeni dodatno obremenitev okolja in povečanje ogljičnega odtisa. Takšna praksa je v nasprotju z zavezami Slovenije in drugih članic EU v okviru Pariškega sporazuma za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe.

Strokovnjaki zato pozivamo ZZZS, naj v spisek standardnih materialov za prevleke in mostičke znova uvrsti srebro-paladijeve in druge polžlahtne zlitine, ki so neferomagnetne, klinično preverjene, omogočajo reciklažo in ne ovirajo sodobne diagnostike. Samo tako bomo pacientom lahko zagotavljali kakovostno, varno in dolgoročno učinkovito zobozdravstveno oskrbo, brez nepotrebnih kompromisov na račun njihovega zdravja in splošnega počutja.

