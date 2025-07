Resnica o zaščiti kože na poletnih izletih

A ob tem ne smemo pozabiti na najpomembnejši poletni ritual – zaščito kože pred soncem. Naravno zagorela koža sicer res deluje privlačno in zdravo, a če se sončimo brez prave zaščite, lahko cena kmalu postane previsoka. V izletni torbi zato nikoli ne sme manjkati zanesljiva zaščitna krema.

Krema z zaščitnim faktorjem nas ščiti pred škodljivim UV sevanjem, ki lahko povzroči prezgodnje staranje, pigmentacijske spremembe in celo kožnega raka.

Zdaj, ko se je poletje uradno začelo in višje temperature pomenijo tudi, da bomo več časa preživeli na soncu, je pomembno, da imamo vedno pri roki učinkovito zaščitno kremo – še posebej za obraz in druge izpostavljene dele telesa.

Zaščitna krema je v kozmetičnem kraljestvu neizpodbitna junakinja, saj deluje kot zaščitna pregrada pred poškodbami, ki jih povzročajo sončni žarki. Strokovnjaki priporočajo uporabo krem z zaščitnim faktorjem (SPF) 30 ali več, pri čemer je višji faktor še boljši. SPF 50 denimo zaščiti pred 98 % UV žarkov. Za učinkovito zaščito izberite izdelek, ki ščiti tako pred UVA kot UVB žarki. Svetujejo nam tudi, da se med izpostavljanjem soncu ustrezno zaščitimo s kakovostno zaščitno kremo, z zaščitnimi oblačili in pokrivali ter med 10. in 16. uro poiščemo senco.

Za ljubitelje poletja, morja in aktivnosti na prostem je Lidlova linija Cien Sun idealna izbira, saj ponuja preprosto in cenovno dostopno zaščito za vso družino. Ne glede na to, ali se odpravljate na plažo, v hribe ali preživljate dan na domačem vrtu, vam Cien Sun zagotavlja, da boste lahko brez skrbi uživali na soncu.

MIT #1: »Če je oblačno, sončne kreme ne potrebujem«

Sončenje da, a ob pravem času in za ne več kot 15 minut. FOTO: Getty Images

Resnica: Do 80 % UV žarkov prodre skozi oblake.

Tudi med pohodom v gorah v oblačnem vremenu ali ob vetrovnem dnevu naša koža ni nič manj izpostavljena. Sončni žarki so prisotni tudi, ko jih ne občutimo neposredno. Zato je krema z zaščitnim faktorjem obvezna oprema – ne glede na vreme.

FOTO: Shutterstock

Otroke zaščitimo – še preden stopijo iz avta Otroška koža je bistveno tanjša in bolj občutljiva kot koža odraslih. Če vas že zgodaj zjutraj pot vodi proti gorski dolini, poskrbite, da boste otroka namazali s kremo že doma. Izdelki Cien Sun Kids dajejo visoko UVA in UVB zaščito, so vodoodporni, ne dražijo kože in vsebujejo nežna, dermatološko testirana sredstva. Ti izdelki so velik zaveznik staršev, saj jih otroci dobro prenašajo. Praktičen nasvet: Kremo nanesite vsaj 15–20 minut pred odhodom, zlasti če se odpravljate na vožnjo z avtom. UV žarki prodrejo tudi skozi steklo.

Če želite, da zaščitna krema zares dobro opravi svoje delo, jo morate nanesti v dovolj veliki količini in enakomerno. Za celotno telo je uporabimo približno dve jedilni žlici. Ne pozabite na obraz, ušesa in hrbtno stran rok, saj so ti deli pogosto spregledani. Kremo je priporočljivo znova nanesti čez približno dve uri ali takoj po plavanju oziroma potenju in brisanju.

V boj proti krivcem za poškodbe kože

Lidlova nova linija sončnih krem Cien Sun prinaša celovito rešitev za zaščito kože v poletnih mesecih. FOTO: Lidl Slovenija

Ultravijolični (UVA in UVB) žarki so glavni krivci za poškodbe kože. UVA žarki prodrejo globoko v kožo in povzročajo staranje ter gube, UVB žarki pa povzročajo sončne opekline. Obe vrsti lahko ob nezadostni zaščiti vodita do dolgoročnih težav s kožo. Zaščitna krema za sonce ni namenjena le uporabi med počitnicami na plaži, temveč bi morala biti nepogrešljiv del vsakodnevne nege kože. Ne glede na letni čas, vreme ali aktivnosti na prostem je nanos zaščitne kreme ključen za varovanje kože.

Redna uporaba sončne kreme ima številne prednosti. Preprečuje sončne opekline, zmanjšuje pojav gub, finih linij in izgube elastičnosti kože. Redna uporaba sončne kreme ohranja mladostno in sijočo kožo.

Za optimalno zaščito je pomembno, da izberemo kremo z visokim zaščitnim faktorjem (SPF), ki ščiti pred obema vrstama UV žarkov. Priporočljivo je, da kremo nanesemo 15–20 minut pred sončenjem in znova vsaki dve uri ali po plavanju in potenju. Ne pozabite zaščititi tudi obraza, ušes, vratu, rok in stopal, ki so pogosto izpostavljeni soncu.

MIT #2: »Z zaščitnim faktorjem ne bom porjavel/-a«

Poleti je kakovostna sončna krema nepogrešljiv zaveznik v skrbi za zdravo in sijočo kožo. FOTO: Shutterstock

Resnica: Zagorelost in zaščita se ne izključujeta.

Zelo zaželeno poletno zagorelost lahko dosežete tudi s sončno zaščito. Še več, z uporabo kreme Cien Sun z UV zaščito bo porjavitev vaše polti bolj enakomerna in trajnejša. Zgorela koža se hitreje lušči, zato poletni ten hitro zbledi. Če torej želite lep spomin na poletne počitnice, naj vas spremlja krema s SPF 30 ali več.

Kakšno zaščito izbrati na poti?

Če ste poleti veliko na poti, je pomembno, da je nanos zaščitne kreme hiter in preprost. Transparentno razpršilo Cien Sun s SPF 30 ali 20 je idealen za aktivne odrasle. Hitro se vpije in je odlična izbira za športne dni ali sprehode ob morju. Za pohodnike ali družine na daljših izletih priporočamo uporabo mleka za sončenje Cien Sun, ki je bolj hranilno in enostavno za temeljit nanos po obrazu in ramenih.

Zakaj izbrati Cien Sun? Linija Cien Sun, ki jo najdete v Lidlovih trgovinah, ponuja širok nabor izdelkov za vso družino: Za otroke : mleko, razpršilo in gel po sončenju (vsi z visoko zaščito in nežno formulo).

: mleko, razpršilo in gel po sončenju (vsi z visoko zaščito in nežno formulo). Za športnike : transparentno razpršilo SPF 50+ in 30, ki ne pušča mastnega občutka.

: transparentno razpršilo SPF 50+ in 30, ki ne pušča mastnega občutka. Za klasično zaščito : mleko in kreme z UVA- in UVB-zaščito.

: mleko in kreme z UVA- in UVB-zaščito. Za po sončenju : losjoni in geli z aloe vero, ki poskrbijo za hitro regeneracijo.

: losjoni in geli z aloe vero, ki poskrbijo za hitro regeneracijo. Za intenzivno porjavitev : olje za sončenje z negovalnim učinkom.

: olje za sončenje z negovalnim učinkom. Za ustnice: balzam s SPF, primeren tudi za otroke. Vsi izdelki Cien Sun so dermatološko testirani, vsebujejo naravne sestavine, so vodoodporni in prijazni do kože – zato so popolna izbira za vsak poletni izlet.

MIT #3: »En nanos zjutraj je dovolj za ves dan«

Sončna krema deluje kot zaščita pred poškodbami, ki jih povzročajo sončni žarki. FOTO: Shutterstock

Resnica: Znoj, voda, brisanje z brisačo – vse to oslabi delovanje kreme.

Vsaki dve uri oziroma po kopanju in brisanju kremo znova nanesite. Če ste se s kolesom zapeljali do bližnjega griča ali preživeli dan v termalnem parku, je ponovni nanos ključnega pomena za učinkovito zaščito. S seboj imejte priročno embalažo – Cien Sun mini razpršilo ali manjšo steklenično mleka.

MIT #4: »Otroci ne potrebujejo kreme, če so v senci«

FOTO: Shutterstock

Resnica: UV žarki prodrejo tudi v senco.

Če vaš malček gradi gradove v pesku pod senčnikom ali sedi v vozičku pod drevesom, njegova koža ni varna pred UV žarki. Uporabite vodoodporno zaščitno mleko Cien Sun Kids SPF 50+, ki je brez dražečih dišav in je posebej zasnovano za dolgotrajno zaščito tudi med igro z vodo in peskom.

Praktičen trik za izletnike: V nahrbtnik pospravite manjšo tubo kreme za hitre nanose med potjo, zlasti na obrazu in rokah.

MIT #5: »Ko pridem domov, je zaščite konec«

Vključitev sončne kreme v vsakodnevno rutino je ključni korak k ohranjanju zdrave in mladostne kože. FOTO: Depositphotos

Resnica: Koža po sončenju potrebuje obnovo in nego.

Po dnevu v naravi kožo negujte s Cien Sun losjonom po sončenju, ki vsebuje pantenol in aloe vero – sestavini, ki vlažita, pomirjata in preprečujeta luščenje. Če ste ves dan preživeli na soncu v Bohinju ali ste se z otroki igrali ob Kolpi, je večerna nega ključna za ohranjanje zdrave kože.

Otroci pogosto pridejo domov z razgreto, pordelo kožo, tudi če so bili zaščiteni. V tem primeru nanesite osvežujoč gel po sončenju Cien Sun Kids, ki pomaga umiriti občutek zategovanja.

FOTO: Lidl Slovenija

Ustnice – pozabljena žrtev sonca

Na sprehodih, izletih in na plaži so ustnice pogosto pozabljene. Ustnice nimajo naravne zaščite, kot jo ima preostala koža, zato so še posebej občutljive na izsušitev, razpoke in opekline. Uporaba balzama za ustnice z zaščitnim faktorjem (SPF) Cien Sun pomaga preprečiti poškodbe, ohranja ustnice mehke in vlažne ter zmanjšuje tveganje za nastanek draženja.

Izberite Cien Sun in uživajte v poletnih dneh brez skrbi Dermatološko testirane in vodoodporne sončne kreme Cien Sun z naravnimi sestavinami so na voljo v vaši najbližji trgovini Lidl. Preverite katalog izdelkov Cien Sun

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija