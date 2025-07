Mark Kastelic s stoodstotnim izkupičkom na dirkaškem vikendu v Monzi

Slovenski dirkač Mark Kastelic, član moštva Mapetrol Lema racing team, je danes še drugič zmagal na dirkaškem vikendu v Monzi. 17-letni slovenski dirkaški up je tako po včerajšnji zmagi v razredu GT4 tudi danes ugnal vso konkurenco in v cilj pripeljal daleč pred zasledovalci. Razlika pred drugouvrščenim je danes na koncu znašala več kot 25 sekund in Kastelic je z drugo zmago tega vikenda zaključil svoj popoln dirkaški konec tedna.

»Za mano je odličen dirkaški vikend. Česa več kot dveh zmag in stoodstotnega izkupička točk si ne bi mogel želeti,« je po dirki povedal Kastelic, ki je avtomobilizmu predan že od malih nog. Po dolgoletni karieri v kartingu sedaj že drugo leto nastopa na dirkah superšportnih avtomobilov v razredu GT4. Poleg dirk za evropsko prvenstvo nastopa tudi na dirkah Iberijskega in Italijanskega dirkaškega pokala.

Mercedes AMG GT4. FOTO: David Smole

Na tretji dirki sezone prvenstva FXGT4 je z moštvom Mapetrol Lema racing za volanom svojega Mercedesa AMG GT4 osvojil dve zmagi. Po včerajšnji zmagi na prvi dirki vikenda je tudi danes stal na zmagovalnem balkonu. Skupaj s sodirkačem Lorenzom Toccijem sta bila tudi tokrat prehitra za ostale dirkače na nedeljski vztrajnostni dirki.

Tokrat je dirko začel Tocci in ostal blizu dirkačema poltovarniške ekipe Lotusa, ki sta do menjave dirkačev vodila z minimalno prednostjo.

Ko je na polovici dirke prišlo do menjave voznikov in je volan v svoje roke prevzel Kastelic, se je za gledalce na tribunah začel pravi dirkaški spektakel. Kastelic in italijanski dirkač D'Aste ste se v ogorčenem boju večkrat prehitela, dokler ni Slovenec prevzel vodstva, italijanski konkurent pa je povsem odnehal. Ko je enkrat prešel v vodstvo, je Kastelic še stopnjeval svoj ritem in se oddaljil zasledovalcem, v cilj je za zmago pripeljal kar 25 sekund pred drugouvrščenim.

Gledalci na tribunah so doživeli pravi dirkaški spektakel. FOTO: David Smole

Po drugem mestu na kvalifikacijah in po zmagi na včerajšnji dirki je z današnjo zmago Mark Kastelic zabeležil enega svojih najuspešnejših dirkaških vikendov v razredu GT4 in s tem nakazal, da v letošnji sezoni resno računa na obračun za naslov prvaka v italijanskem prvenstvu tega razreda. Po stopničkah v Mugellu ob začetku sezone in zmagi na dirki v Imoli je z današnjim vikendom postal najuspešnejši letošnji dirkač na tem prvenstvu in tem tekmovalnem razredu.