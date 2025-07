Mikova karavana otroškega smeha: 20 let brezskrbnih počitnic za otroke

To praznovanje je ne le spomin na dediščino ustanovitelja Francija Pliberška, temveč tudi izraz predanosti družbeni odgovornosti, ki je globoko zakoreninjena v DNK podjetja MIK.

Projekt Mikove karavane se je začel kot vizija pokojnega direktorja, ki je verjel, da je vračanje skupnosti ključno za uspeh podjetja v družbi. Obljuba, da bodo ob 20-letnici na morje odpeljali 200 otrok iz socialno šibkejših družin, je postala resničnost. V soboto, 28. junija 2025, je 200 otrok prispelo na Debeli rtič, kjer so se že potapljali v morske radosti, tkali nova prijateljstva in ustvarjali nepozabne spomine. V 20 letih je s karavano na morje odpotovalo več kot 2500 otrok, kar je izjemen dosežek, ki odseva trajno predanost Mika dobrodelnosti in skrbi za skupnost.

Osrednji dogodek, ki je zaznamoval 20 let dobrodelnega programa, so s svojo prisotnostjo obogatili tudi zaposleni podjetja MIK Celje, njihovo ožje vodstvo in generalna direktorica Adrijana Pliberšek Jeram, ki je v govoru poudarila pomen trajne družbene odgovornosti: »Mikova karavana otroškega smeha je več kot le projekt – je zaveza, da vračamo družbi, ustvarjamo toplino in možnost za boljši jutri. Otroci so naša prihodnost in njihovi nasmehi so najlepša nagrada za naše delo.«

V imenu Rdečega križa Slovenije je zbrane nagovorila predsednica mag. Ana Žerjal, ki je izrazila hvaležnost podjetju za dolgoletno podporo otrokom: »Partnerstvo z Mikom je dokaz, da lahko tudi podjetja z velikim srcem spremenijo življenja. Vsako leto s skupnimi močmi ustvarjamo zgodbo, ki se dotakne src mnogih družin.«

Vrhunec dogajanja je bil nastop priljubljene skupine Dejan Dogaja, ki je s svojo energijo in pozitivno naravnanostjo navdušila mlado občinstvo. Obenem so otroci z navdušenjem sprejeli tudi rokometaše RK Celje Pivovarna Laško, s katerimi so se družili, fotografirali in klepetali. Slavnostni trenutek dneva je bil razrez velike rojstnodnevne torte, ki je simbolično obeležil dve desetletji Mikove karavane, ki že 20 let prinaša radost, upanje in neprecenljive trenutke otrokom, ki letujejo na Debelem rtiču.

Mikova karavana otroškega smeha je v vseh teh letih postala prepoznaven in cenjen projekt med šolskimi pedagogi, starši in strokovnim osebjem mladinskih letovišč, kjer vsako leto razveseljuje najmlajše. Letos je na Debeli rtič odpotovalo 18 Mikovih vzgojiteljev pod vodstvom izkušenega pedagoga Milana Ninića, ki že več kot desetletje z neomajno predanostjo vodi to edinstveno pobudo. Vodja letovanja,, je ob tem povedal: »Dvajset let karavane pomeni tisoče življenj, ki so bila vsaj za trenutek bolj brezskrbna. In če smo skupaj poskrbeli, da se je vsaj en otrok počutil vrednega, slišanega in ljubljenega – potem vemo, da smo naredili nekaj velikega.«

Skupaj z vzgojitelji vsako leto pripravijo nov program letovanja, ki ga sestavljajo ustvarjalne in športne delavnice, družabne igre in skupinske animacije, pustolovski pohodi, letos pa program bogatijo tudi novosti, kot so delavnica oživljanja, tehnike sproščanja in likovna terapija. Njihovo poslanstvo je jasno: otrokom pričarati brezskrbne, sončne počitnice in jim pokazati, da je prihodnost lahko svetla in polna upanja. Ganljive zgodbe otrok, ki so prvič uzrli morje in občutili toplino brezskrbnega otroštva, so najlepše priznanje za njihovo delo – dokaz, da srčnost, predanost in iskrenost še vedno puščajo globoke sledi.

V času, ko pogosto iščemo svetle točke v družbi, Mikova karavana otroškega smeha ostaja ena tistih, ki nas opominja, da ni vse izgubljeno. Da so dobra podjetja tista, ki ustvarjajo več kot dobiček – ustvarjajo spremembe. In čeprav se otroci s počitnic vrnejo po tednu dni, s seboj odnesejo nekaj, kar ostane za vedno: občutek, da so vredni sreče.

