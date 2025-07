Ljubljana je pod vodo – na cestah vsi razpoložljivi policisti

Zaradi silovitega deževja, ki je zajelo osrednjo Slovenijo, se Ljubljana spoprijema z resnimi prometnimi težavami. Številne ključne prometnice in podhodi so se znašli pod vodo, kar je povzročilo kaos in obsežne zastoje v več delih mesta. Popolna zapora prometa velja v podvozih na Dunajski cesti, Celovški cesti in Drenikovi ulici (pod železniškimi progami).

Po poročanju Policijske uprave Ljubljana so razmere najbolj kritične na območju med Celovško cesto in Drenikovo ulico. Tamkajšnji podvozi so se spremenili v jezera kalne vode, zaradi česar so popolnoma neprevozni. Voda je povsem zalila tudi druge vitalne točke, med drugim poročajo o neprehodnem podhodu pri Orto baru in več poplavljenih podhodih v Spodnji Šiški.

Na terenu so vse razpoložljive policijske in intervencijske ekipe. Policisti z zapiranjem najbolj ogroženih odsekov in preusmerjanjem prometa poskušajo obvladovati razmere in preprečiti popoln prometni kolaps. Policija poziva vse prebivalce k izredni previdnosti in odgovornemu ravnanju. Svetujejo, naj se, če ni nujno, ne odpravljajo na pot, predvsem pa naj se dosledno izogibajo poplavljenim območjem in ne poskušajo voziti skozi visoko vodo. Nastalo je več prometnih zamaškov po vsej Ljubljani.

Podvoz pod Dunajsko cesto je poln vode. FOTO: Dejan Javornik

Policija poziva voznike k večji odgovornosti in previdnosti v prometu, še posebej v slabših voznih razmerah. Ključno je zagotoviti tehnično brezhibnost vozila, predvsem delovanje luči in brisalcev, ter v slabi vidljivosti ročno vklopiti zasenčene luči, ne da bi se zanašali na avtomatiko.

Med vožnjo je nujno prilagoditi hitrost, ohranjati zadostno varnostno razdaljo, ne uporabljati mobilnega telefona ter biti pozoren na pešce in druge ranljive udeležence. Ob tem poudarjajo tudi pomen strpnosti in pravilnega oblikovanja reševalnega pasu v zastojih, saj takšno ravnanje neposredno vpliva na varnost vseh in zmanjšuje število prometnih nesreč.

Policija poziva voznike k večji odgovornosti in previdnosti v prometu. FOTO: PU Kranj

Po razmeroma mirnem večeru je ponoči nad Slovenijo prispela izrazita vremenska fronta, ki je s seboj prinesla silovite nalive, močan veter in točo. Težišče dogajanja je v zahodni Sloveniji, kjer so se vso noč obnavljale močne nevihtne celice in povzročale obilne padavine.

Meteorolog Brane Gregorčič (Arso) je pojasnil, da trenutno poteka prehod vremenske fronte in ciklona, ki bo trajal še nekaj ur. »Popoldne se bo vreme umirilo in od jutri nas čakajo sončni ter večinoma lepi in temperaturno sveži dnevi. V drugi polovici tedna se bo povečala možnost krajevnih nalivov.« Temperature bodo čez dan do okoli 25 °C.

Danes do večera lahko lokalno pade še od 10 do 30 milimetrov dežja, medtem ko je na Obali najhujše že mimo. V zadnjih dneh je sicer padlo od 40 do 80 milimetrov padavin, ponekod tudi več kot 100 milimetrov.

Drenikova ulica je prekrita z visoko vodo. Pristojne službe jo odstranjujejo. FOTO: Dejan Javornik

Ponoči in zjutraj je napovedana vremenska fronta prešla dele Slovenije ter za seboj pustila posledice. V okolici Maribora se je okoli 4. ure zjutraj razbesnela nevihta z močnejšimi nalivi, sunki vetra in številnimi udari strel. Zaradi neurja je na območju Elektra Maribor že več ur več sto odjemalcev brez električne energije.

Poročila o včerajšnjih in današnjih neurjih prihajajo tudi iz drugih krajev. Po navedbah uporabnikov na družbenih omrežjih je toča padala v Šmarci pri Kamniku, Ljubljani, Zrečah, Šmartnem pod Šmarno goro, Žalcu in Piranu.

15 stopinj in toča?

Čeprav mnogi točo povezujejo z vročimi poletnimi popoldnevi, njen nastanek ni vezan na visoke temperature pri tleh. Ključno vlogo igra temperaturna razlika med nižjimi in višjimi plastmi ozračja, ki spodbuja nastanek nevihtnih oblakov in z njimi ledenih zrn. Tudi danes zjutraj so se po Sloveniji pojavile nevihte s točo, kljub temperaturam od 10 do 20 °C, pojasnjujejo na Meteoinfu Slovenija.

Kot pojasnjujejo, je temperatura v zgornjih delih nevihtnih oblakov vse leto globoko pod ničlo, zato ledena zrna nastajajo ne glede na razmere pri tleh. Če je zrak spodaj hladen, toča in sodra lažje preživita pot do tal, kar pojasnjuje pogostejši pojav teh padavin pri nižjih temperaturah.

Analiza Arsa za obdobje 1980–2023 potrjuje, da se toča najpogosteje pojavlja pri dnevnih temperaturah od 20 do 25 °C, pogosto tudi od 10 do 15 °C – celo podobno pogosto kot pri 30 do 35 °C.

Napoved za danes

Nevarnost s tem še ni minila. Današnje jutro in dopoldne bosta po vsej Sloveniji še v znamenju ploh in neviht. Pri Agenciji RS za okolje (Arso) so zaradi povečane nevarnosti za vso državo izdali oranžno opozorilo. Ob nevihtah so krajevno še vedno možni močni nalivi in sunki vetra.

Najizrazitejše nevihtno dogajanje pričakujejo na zahodu Slovenije, kjer se lahko pojavijo vztrajnejši in dolgotrajni nalivi. Ti lahko povzročijo hitro naraščanje vodotokov in poplavljanje hudourniških strug, povečana je tudi nevarnost zemeljskih plazov.

Sredi dneva in popoldne se bo vreme umirilo, padavine bodo večinoma ponehale, s severa se bo postopoma delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Zvečer in v noči na sredo bodo padavine znova zajele jugozahodno in južno Slovenijo, a bodo do jutra povsod ponehale. Sreda bo že povečini sončna.