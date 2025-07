Sodišče odpravilo gradbeno dovoljenje za tretjo razvojno os okoli Novega mesta

Upravno sodišče je odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi pri Novem mestu ter ga vrnilo ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovno odločanje. »S sodbo sodišča smo seznanjeni in proučujemo pravne možnosti,« so se odzvali na Darsu.

Upravno sodišče je s sodbo ugodilo tožbi civilne iniciative 3ROS-jug, ki nasprotuje gradnji predvidenega odseka med dolenjsko avtocesto do priključka za tovarno Revoz pri Osredku.

»Ministrstvo za naravne vire in prostor mora v ponovnem postopku presoditi vplive načrtovane ceste na okolje, pri čemer pa se ne sme več sklicevati na veljavno uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju. Sodišče je pritrdilo naši oceni, da je ta uredba neustavna in zato neprimerna za presojo vplivov na zdravje in okolje,« so sporočili iz civilne iniciative ter dodali, da dokler vlada ne sprejme nove uredbe o hrupu, ni mogoče zakonito odločiti, ali bi bile z gradnjo in uporabo hitre ceste presežene dopustne mejne vrednosti hrupa.

V civilni iniciativi v sodbi vidijo pomembno sodno zmago in prelomno odločitev: »Sodišče je s tem priznalo, da državni predpisi ne smejo dovoljevati večjega posega v pravico do zdravja in zdravega življenjskega okolja, kot ga dovoljujeta ustava in pravo EU. To pomeni, da prebivalci nismo več brezpravni ob izpostavljenosti pretiranemu hrupu – tudi če ta uradno 'ustreza' prenizko postavljenim mejam.«

Ministrstvo bo moralo po navedbah 3ROS-jug, v ponovljenem postopku odgovoriti tudi na očitke o nezakonitosti državnega prostorskega načrta, ki je pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Drugi uspeh za civilno iniciativo

Upravno sodišče je tokrat drugič razveljavilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek na južni tretji osi. Dars je gradbeno dovoljenje dobil že oktobra leta 2021, a je upravno sodišče po vloženi tožbi civilne iniciative 3ROS-jug odločilo, da mora pristojno ministrstvo o njem odločati znova. Ministrstvo za naravne vire in prostor je julija leta 2023 izdalo novo gradbeno dovoljenje, a je 3ROS-jug proti sklepu spet vložilo tožbo.

Dars se je z Evropsko investicijsko banko (EIB) dogovoril za 120 milijonov evrov posojila za financiranje projekta vzhodne novomeške obvoznice. Načrtovana novomeška vzhodna obvoznica – hitra cesta v dolžini 9,8 kilometra – bo izboljšala pretočnost prometa, prometno varnost in kakovost zraka v regiji. Pričakuje se tudi, da bo projekt s povezavo na dolenjsko avtocesto spodbudil gospodarsko rast na tem območju, so takrat poudarili v EIB.