Zagrebški župan po sobotnem koncertu: Nikoli več

»Dokler bom jaz župan, tako velikih koncertov v Zagrebu ne bo več,« je po sobotnem koncertu Marka Perkovića Thompsona na hipodromu dejal zagrebški župan Tomislav Tomašević (stranka Zmoremo). Po njegovih besedah koncert, na katerem se je med drugim slišal ustaški pozdrav Za dom spremni, ni le ogrozil varnosti, ampak je tudi negativno vplival na kakovost življenja meščanov, poroča Jutarnji list.

»Verjamem, da so številni prišli zaradi domoljubja in glasbe, ne zaradi simpatiziranja z ustaškim režimom. Toda dejstvo je, da so se v središču mesta pele ustaške pesmi, kot je Jure i Boban, nekateri obiskovalci pa so nosili majice in kape s fašističnimi simboli, česar policija ni sankcionirala,« je dejal Tomašević in ob tem izrazil razočaranje nad odzivom državnega vrha.

Zagrebški župan je poudaril, da so bili varnostni predpisi strožji kot ob obisku papeža. FOTO: Damir Sencar/AFP

Še posebej je izpostavil predsednika sabora Gordana Jandrokovića, ki je bil med obiskovalci. »Zanima me, ali je odzdravil na pozdrav 'spremni'.« Kritičen je bil tudi do tega, da isti predsednik parlamenta ni opomnil poslanca, ki je pozdrav ponovil v saboru.

Tomašević je poudaril, da Zagreb temelji na antifašističnih vrednotah in da bo mestna oblast storila vse za preprečevanje revizionizma. »Domoljubje ne pomeni simpatiziranja z ustaštvom. V demokratični Hrvaški je legitimno biti desno, levo ali na sredini – to ne določa ljubezni do domovine.«

Glede prihodnjih dogodkov je dejal, da si mesto želi koncerte mednarodnih zvezd, kot je Ed Sheeran, vendar z omejitvijo do 100.000 obiskovalcev. Po njegovem mnenju bi bilo bolje, če bi takšne množične dogodke razdelili na več večerov. Napovedal je tudi možnost, da bodo omejitve v prihodnje veljale tudi za zasebne površine.

Hrvaški premier je koncert označil za uspeh. FOTO: Reuters

O koncertu je dejal, da to ni bila komemoracija, saj so uniforme in simbole HOS nosili mladi, ki z vojno nimajo povezave. »Dogodka, ki bi bil logistično tako zahteven, še nismo imeli. Varnostni predpisi so bili strožji kot ob obisku papeža. Na srečo ni bilo hujših posledic.«

Mestne službe bodo organizatorju zaračunale vse mogoče stroške – od čiščenja hipodroma in Bundka do prometne signalizacije. »Stroški so nastali tudi za državne službe in mestna podjetja. Praksa za tak primer ne obstaja, a vse, kar lahko, bomo zaračunali,« je dejal.

Za konec je opozoril: »Kakšno sporočilo dajemo, če policija ustaške pesmi v središču Zagreba samo posname in reče, da ima štiri leta časa za obravnavo?«

Plenković ponosen, drugi pa »pretiravajo«

Na obsodbe Thompsonovega koncerta in z njem povezane simbolike se je včeraj na novinarski konferenci po srečanju vrha stranke HDZ odzval hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Na koncertu je bil tudi sam, udeležil pa se je tudi generalke pred njim ter se s Thompsonom fotografiral, ker naj bi si tega (in avtograma) želeli njegovi otroci.

Plenković ni obiskal le koncerta, ampak tudi generalko. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Koncert je označil za organizacijski uspeh, saj je potekal mirno in brez večjih incidentov (policija je zaradi posedovanja pirotehnike in kršenja reda in miru pridržala okrog 120 ljudi, reševalne službe pa so posredovale 245-krat). Dejal je, da koncert ni bil nič drugačen kot v zadnjih 35 letih izvajalčeve kariere in da je razburjenje okoli pesmi Bojna Čavoglave nepotrebno, saj da so sodišča že povedala svoje; nedovoljena znamenja ali vzklike pa bo obravnavala policija. »Ni na meni, da razlagam, kdaj je pesem nastala, v vojni in trenutku agresije in okupacije. Nanjo moramo gledati v tem kontekstu,« je dejal.

Poudaril je, da se vedno distancira od vsega, kar ni v skladu z zakonom, in kritiziral opozicijo ter leve medije zaradi pretirane reakcije. Dodal je, da ne vidi razloga za prepoved pesmi ali izvajalca, saj bi to pomenilo cenzuro. Po njegovih besedah je bil Thompsonov koncert uspešen dogodek, ki je pokazal njegovo edinstveno sposobnost, da zbere toliko ljudi.