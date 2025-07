Palestinci so izbrisani tudi iz pogajanj o lastni usodi

V nadaljevanju preberite:

Informacije iz Združenih držav in Izraela pravijo, da je Donald Trump na vsak način želel osebno razglasiti, da je bil dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom »pod njegovim patronatom« dosežen že v času obiska Benjamina Netanjahuja v Washingtonu. Njuno drugo srečanje – tokrat brez prisotnosti novinarjev – naj bi bilo namenjeno prav temu, toda do končnega dogovora, o katerem Palestincev nihče več zares ne vpraša ničesar, očitno (še) ni prišlo.