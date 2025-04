Video: Secesijska stavba v Ljubljani, ki privablja nove obiskovalce

Ljubljana je bogatejša za novo umetniško destinacijo. V secesijski stavbi nekdanje Mestne hranilnice ljubljanske je zaživela Muza– muzej in galerija, ki združuje sodobno umetnost, zgodovinsko dediščino in prostor za razmislek. Ob odprtju razstave Eho, ki vabi k tihemu poslušanju preteklosti in iskanju odgovorov v sedanjosti, smo se pogovarjali z direktorjem Muze Matkom Miočem in kustosinjo dr. Meto Kordiš.

Muza: Nova ljubljanska umetniška oaza, kjer preteklost in prihodnost govorita v dialogu

»Muze ni mogoče opisati – treba jo je doživeti,« pravi dr. Meta Kordiš in odlično povzame izkušnjo, ki obiskovalce pričaka v novi galeriji v Ljubljani. V drugi in tretji etaži ene najlepših secesijskih stavb v prestolnici je zaživela sodobna galerija, ki ni le estetski prostor, ampak kraj dialoga – med umetniki in občinstvom, med preteklostjo in sodobnostjo, med intimo in skupnostjo. Novoodprta galerija je tako odlična dopolnitev Muzeja bančništva v prvem nadstropju.

Matko Mioč, direktor Muze FOTO: Črt Piksi

Zakaj MUZA? »Poleg njenega lepega pomena gre tudi za akronim: M pomeni muzej, UZ umetniška zbirka in A akademija,« pomen poimenovanja nove galerije v središču Ljubljane razloži Matko Mioč in poudari, da NLB s tem novim projektom ne le podpira umetnike, ampak tudi omogoča širši javnosti dostop do pomembnih umetniških del, kar krepi kulturno povezovanje in razumevanje med državami JV Evrope. NLB je namreč že pred časom s svojo zbirko in podporo umetnikom iz JV Evrope poudarila svojo zavezanost ohranjanju in promociji kulturne dediščine ter spodbujanju umetniške ustvarjalnosti.

Ob odprtju galerije v drugem in tretjem nadstropju so izdali tudi spominski bankovec in srebrnik. Namenjena sta ljubiteljem umetnosti, zbirateljem in vsem, ki želijo imeti delček zgodovine Mestne hranilnice ljubljanske. Obiskovalci ju lahko kupijo neposredno v galeriji MUZA.

FOTO: Črt Piksi

Eho – razstava, ki ponuja vprašanja in občutke

dr. Meta Kordiš, kustosinja NLB umetniške zbirke FOTO: Črt Piksi

Razstava Eho odpira novo poglavje NLB umetniške zbirke. V njej so v dialogu predstavljena tako novoodkupljena dela umetnikov iz jugovzhodne Evrope kot dela iz starejše slovenske nacionalne zbirke.Proces izbire del je bil zelo premišljen in hkrati intuitiven. Želeli smo se lotiti aktualnih in hkrati univerzalnih tem in vsebin, ki smo jih zaokrožili v vsebinskih sklopih krajina, skupnost in identiteta. Gre za tri bistvene vsebine, ki se dotikajo tako slehernika kot skupnosti. Posameznika, ki je del skupnosti in biva v krajni – okolju. Kot skupnost, ki je sestavljena iz posameznikov in vpliva na okolje,« o konceptu in vsebini otvoritvene razstave Eho pove kustosinja in soavtorica razstave Eho ter ob tem poudari, da so z njo želeli ustvariti razstavo, kjer se posamezna dela med seboj subtilno pogovarjajo in nadgrajujejo občutenje celote. »Razstava je zasnovana kot vizualno-zvočna pripoved, ki obiskovalce vabi k razmisleku o tem, kako odmevi iz preteklosti oblikujejo naš sedanji občutek identitete in prostora. Razstava spodbuja k poslušanju – ne le s sluhom, temveč tudi z notranjo pozornostjo. Poudarja pomen tišine, vmesnih trenutkov in neizgovorjenih zgodb, ki oblikujejo naš svet,« še pove kustosinja in obiskovalcem svetuje, naj na razstavo pridejo odprtega srca in brez pričakovanj, kajti, kot pravi: »Eho je razstava, ki bolj kot hitre odgovore ponuja vprašanja in občutke. Če ji dovolimo, nas lahko skozi tišino, drobne podrobnosti in včasih skoraj nevidne spremembe vodi v osebno, skoraj meditativno izkušnjo. Najbolje je, da si vzamete čas, prisluhnete prostoru in lastnim odzivom.«

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

V galeriji se bodo razstave vizualne umetnosti menjale vsaj enkrat letno. Namenjene so obiskovalcem vseh starosti, tudi najmlajšim, ki so, kot pravi naša sogovornica, najbolj pristni obiskovalci – neobremenjeni s pričakovanji, pripravljeni začutiti umetnost na čisto svoj način. »Ključno je, da jim umetnosti ne predstavljamo s težkimi razlagami, ampak jih povabimo k igri, vprašanjem in opazovanju. Naš pristop bo temeljil na vodenih pogovorih, delavnicah in doživljajskem raziskovanju razstave.«

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Muza tudi kot stičišče druženja

Muzej in galerija postajata novo stičišče kulturnega življenja v Ljubljani. »V prijetnem in sproščenem okolju obiskovalci uživajo v naših razstavah, interaktivnih vsebinah, delavnicah in predavanjih, ki spodbujajo kreativnost in razmišljanje. Muza je postala stičišče poslovnega sveta in sveta umetnosti v središču Ljubljane, ki povezuje jugovzhodno Evropo,« je prepričan Matko Mioč in ob tem napove, da bodo dogajanje v prihodnosti popestrili tudi z različnimi dogodki, ki bodo obiskovalcem omogočili poglobljeno doživetje umetnosti. »Organizirali bomo srečanja z umetniki, ki sodelujejo na prvi razstavi, kjer bodo obiskovalci imeli priložnost spoznati ustvarjalce osebno. Predvajali bomo njihove videovsebine, ki so del njihovega opusa in niso povezane z odkupi, kar bo omogočilo vpogled v širši kontekst njihovega dela. Poleg tega bomo ponudili posebna vodstva z umetniki po razstavi, predavanja in različne dogodke, ki bodo obogatili razumevanje in uživanje v umetnosti.«

Matko Mioč, direktor Muze FOTO: Črt Piksi

»Vabljeni v Muzo, kjer lahko v prijetnem in sproščenem okolju uživate v sodobni umetnosti, v Muzeju bančništva Slovenije in različnih programih, ki jih izvajamo v Muzi. Muza je v eni najlepših secesijskih stavb v Ljubljani, kar samo še povečuje njen čar. Poleg razstav so na voljo tudi edinstveni spominski predmeti, kot so spominski bankovci in srebrniki, ki bodo obogatili vašo zbirko. Pridite in doživite kulturno bogastvo Ljubljane ter se prepustite umetniškim in zgodovinskim zgodbam, ki jih ponuja Muza.« (Matko Mioč)

Posebno pozornost bodo namenili tudi tujim gostom. »Galerija ponuja presek sodobne umetnosti jugovzhodne Evrope na enem mestu, kar je seveda privlačno tudi za turiste.« Prav tuji gostje radi zahajajo tudi v muzej bančništva v prvem nadstropju stavbe. »Tujce navdušuje, koliko valut smo na območju Slovenije zamenjali v zadnjih 200 letih. Za Američane ali Britance je to zelo zanimivo.« Pripravljajo vodene oglede v več mednarodnih jezikih, kot so angleščina, italijanščina, nemščina, ruščina in hrvaščina. Poleg tega smo za najmlajše obiskovalce pripravili posebno igro, ki bo njihovo izkušnjo še dodatno popestrila.

Naročnik oglasne vsebine je NLB