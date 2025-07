V nadaljevanju preberite:

40-letnemu tekvondistu, kikbokserju in nekdanjemu reprezentantu Denisu Vojnikoviću, ki naj bi obvladoval osumljene varnostnike brez licenc in menda celo trenirajo v njegovem klubu Punch it Gym Croatia, nasilje menda ni tuje. Natanko štiri leta pred napadom na Tea, 25. julija 2021, je bil na puljskem sodišču obsojen zaradi istovrstnega kaznivega dejanja – povzročitve hude telesne poškodbe.