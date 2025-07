Luka Dončić na naslovnici slovite revije pokazal sadove trdega treninga

Veliko je bilo to poletje že zapisanega o novem režimu treninga Luke Dončića, ki naj bi izgubil precej kilogramov in močno okrepil telo. Za ekskluzivni prispevek je svojo novo rutino predstavil reviji Men's Health in pristal na naslovnici.

Dončić je v eni od izjav povedal, da je napredek občuten: »Še nikoli se nisem počutil tako dobro, bolje spim, tudi bolj spočit sem. Napredek je viden po celem telesu.« Dejal je še, da je to poletje veliko treniral brez žoge, v prvih tednih so mu trenerji prepovedali košarko, zato je tekmoval v številnih drugih športih.

Ko je končno prišel v telovadnico, je zadel prvi met, po uspešnem treningu je bil nad občutkom po poročilih novinarjev ameriške ekipe, ki so ga obiskali tudi med dopustom na Hrvaškem, kjer je treniral z osebnim trenerjem Anžetom Mačkom, navdušen. Več lahko izveste v celotnem članku, kjer Dončić med vajami kaže na novo pridobljeno mišično maso. Zanjo je treniral dvakrat dnevno in na dan pojedel vsaj 250 gramov proteinov.

Dončić se je v teh dneh odpravil v ZDA, kjer bo del promocijske turneje znamke Air Jordan, 3. avgusta bo igral tudi v Los Angelesu. Takrat bo že lahko podpisal novo pogodbo z LA Lakers – v kolikor bo to seveda želel. Nato naj bi se pridružil slovenski reprezentanci na pripravah v Ljubljani.