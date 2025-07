Napad v Poreču je sramota za vso panogo in za policijo

V nadaljevanju preberite:

Samo visoke denarne in zaporne kazni za storilce lahko ustavijo nasilje nad gosti, kot ga je pred nekaj dnevi v klubu Saint & Sinner v Poreču doživel 19-letni državljan Slovenije. To je za Delo povedala Lidija Stolica, predsednica hrvaškega ceha zasebnih varnostnikov. Poudarila je, da so v črno oblečeni nasilneži delali na črno, saj za opravljanje takšnega dela nimajo ustrezne licence, s svojim ravnanjem pa so povzročili velikansko sramoto vsem varnostnikom in policiji na Hrvaškem.

Čeprav je področje zasebnega varovanja na Hrvaškem urejeno podobno strogo kot v Sloveniji, po kateri so se Hrvati pri pisanju svoje regulative zgledovali, še vedno ne manjka gostincev, ki v gonji po prihrankih za varovanje večjih dogodkov namesto licenciranih varnostnikov najamejo močne in nasilne fante brez ustreznih znanj. »Ti nasilneži niso licencirani varnostniki. Delali so na črno in so na našo panogo in na vso policijo vrgli velik madež. Ta incident je velikanska sramota ne le za nas, ampak za celotno Hrvaško, ki živi od turizma,« nam je po telefonu v odzivu na surov napad petih varnostnikov na 19-letnika z Vrhnike v petek pred nočnim klubom v Poreču povedala Stolica.