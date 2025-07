Postati tajnik Srečka Kosovela

V nadaljevanju preberite:

Srečko Kosovel velja za enega največjih slovenskih pesnikov, čigar delu se bomo ob 100. obletnici njegove smrti prihodnje leto poklonili s Kosovelovim letom. Ob tem je Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Digitalno knjižnico Slovenije zagnala projekt Od rokopisa do besede, pri katerem za ohranjanje in dostopnost pesnikovega rokopisnega opusa skrbijo tudi prostovoljci.

Kot pravi Valentina Fras, prostovoljka, ki je transkribirala kar 50 Kosovelovih rokopisov, so bili ti najrazličnejši, »nekateri so bili napisani čitljivo, pri določenih je Kosovel ob rob celo zapisal 'Prepis', in teh res ni bilo težko prebrati, spet drugi pa so bili verjetno zgolj osnutki, napisani s svinčnikom, na koščke papirja, s prečrtanimi celimi vrsticami«.