Šestmilijonska poravnava z judovskimi študenti

Univerza v Kaliforniji (UCLA) je sklenila šestmilijonsko poravnavo s tremi judovskimi študenti in judovskim profesorjem, ki so univerzo lani tožili zaradi kršitve državljanskih pravic. Poravnali so se skoraj leto dni po razsodbi, ki je bila sploh prva v ZDA, ko je sodnik razsodil proti univerzi zaradi njenega ravnanja med študentskimi demonstracijami proti izraelski vojni v Gazi.

Trije judovski študentje in profesor so trdili, da je univerza kršila njihove državljanske pravice, ker je propalestinskim protestnikom dovolila, da so jim blokirali dostop do predavanj in drugih prostorov na kampusu. Njihovi tožbi se je marca letos pridružila tudi Trumpova administracija, ki je hkrati začela tudi s preiskavami domnevnega antisemitizma na univerzah Columbia, UCLA, Berkeley, Univerzi v Minnesoti, Univerzi Northwestern in Državni univerzi Portland. Ravno prejšnji teden se je Columbia strinjala, da bo plačala 200 milijonov dolarjev kot del poravnave zaradi domnevnih kršitev zveznih zakonov proti diskriminaciji in obnovila več kot 400 milijonov dolarjev raziskovalnih nepovratnih sredstev. Trumpova administracija namerava dogovor s Columbio uporabiti kot predlogo za dogovore z drugimi univerzami

Mark Scarsi je UCLA naložil, naj pripravi načrt za zaščito judovskih študentov na kampusu. FOTO: Ballotpedia

Univerza v Kaliforniji je sicer trdila, da ni pravno odgovorna, ker so judovskim študentom in profesorju dostop blokirali protestniki in ne univerza, vendar se okrožni sodnik Mark Scarsi, ki ga je v svojem prvem mandatu imenoval Donald Trump, predsedoval pa je tudi sojenju Hunterju Bidnu zaradi davčnih utaj, ni strinjal in je UCLA naložil, naj pripravi načrt za zaščito judovskih študentov na kampusu. Univerza v Kaliforniji, eno največjih javnih univerzitetnih središč v ZDA, je od takrat oblikovala smernice glede protestov za celoten kampus. Lani spomladi je bila ta univerza deležna številnih kritik zaradi načina, kako so razgnali propalestinske protestnike. Neke noči so jih namreč napadli proizraelski protestniki, vanje metali prometne stožce in proti njim uporabili solzivec. Napad je trajal nekaj ur in ranjenih je bilo več kot ducat ljudi, preden je naposled posredovala policija. Naslednji dan so policisti aretirali več kot 200 ljudi, ki niso bili pripravljeni zapustiti tabora protestnikov. UCLA zdaj toži tudi skupina 35 propalestinskih študentov, članov fakultete, pravnih opazovalcev, novinarjev in aktivistov. V tožbi trdijo, da univerza ni zaščitila udeležencev demonstracij.