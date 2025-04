Vozila kot mobilne elektrarne: prihodnost ali iluzija?

Ključno je, da podjetja natančno proučijo, kako upravljajo tveganja in zavarujejo svoje poslovanje. Celoten sektor mobilnosti namreč doživlja revolucionarne spremembe – od e-mobilnosti in tehnološko naprednih vozil, ki so polni mikročipov, do vedno novih sistemov –, ki so posledica prehoda na trajnostne rešitve, napredka v tehnologiji in spreminjajočih se navad potrošnikov.

Mobilni sektor vključuje širok spekter industrij in dejavnosti, infrastrukturo in različne tehnologije, ki omogočajo mobilnost ljudi in blaga. V zadnjem času se zaradi hitrih tehnoloških sprememb in globalnih gospodarskih vplivov spopada z veliko tveganji, pa tudi konkurenca je vedno ostrejša.

Do zastoja v industrijskih procesih prihaja zaradi pomanjkanja ključnih sestavnih delov in sestavin za čipe. Zato so motnje v dobavnih verigah, ki lahko močno obremenijo poslovanje podjetij, še vedno velik izziv. Stalno se povečujejo tudi kibernetska tveganja zaradi varnosti in zaščite podatkov. Pomembne ovire pri poslovanju pa so tudi vedno večje regulativne zahteve in pritiski na zmanjšanje emisij, saj morajo podjetja hitro prilagoditi svoje poslovanje, da izpolnijo vse okoljske predpise.

Zaradi številnih tveganj je celovito upravljanje tveganj in krizna pripravljenost vseh deležnikov še toliko pomembnejša. GrECo, ki s podjetji sodeluje tudi pri razvoju pravih strategij za izboljšanje njihove odpornosti, ponuja prilagojene rešitve, ki podjetjem pomagajo obvladovati ta tveganja.

Prehod na čisto energijo

Mobilnost prihodnosti prinaša zmanjšanje emisij CO 2 . FOTO: Depositphotos

Mobilnost prihodnosti bo močno oblikoval prehod na čisto energijo, ki ne prinaša le zmanjšanja emisij CO, ampak tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka v urbanih območjih. Električni avtomobili postajajo vse bolj dostopni, kar zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv, uporaba električnih vozil pa podpira širitev obnovljivih virov energije in poudarja naraščajoče povpraševanje po naprednih sistemih za upravljanje polnjenja in tehnologijah avtonomne vožnje.

Pričakuje se, da bo v prihodnjih desetletjih obnovljive energije 50 % svetovne proizvodnje električne energije. Poleg obnovljivih virov se v transportu uveljavljajo tudi alternativna goriva, kot so vodik in biogoriva, ki bodo prispevala k zmanjšanju emisij, zlasti v sektorjih, kjer je elektrifikacija izziv, na primer v težkem transportu in pomorstvu. Postopek preobrazbe prinaša številna nova tveganja in izzive, kot so širitev in obnova infrastrukture, zagotavljanje zanesljivosti omrežij, izboljšanje sistemov za shranjevanje energije ter prilagajanje standardov in zakonodaje glede trajnostne rabe energije.

Varnost, avtomatizacija in kibernetska tveganja

Pri električnih vozilih se odpirajo vedno nove razprave glede njihovih dejanskih okoljskih koristi. FOTO: Depositphotos

Uvedba elektromobilnosti ni čisto brez izzivov. Tako se pri električnih vozilih odpirajo vedno nove razprave glede njihovih dejanskih okoljskih koristi. Res je, e-vozila pohvalno zmanjšujejo emisije CO 2 , vendar se velik del javnosti sprašuje, ali z vidika trajnosti ne povzročamo Zemlji še večje škode z brezobzirnim pridobivanjem surovin. Proizvodnja baterij zahteva rudarjenje nekaterih surovin, kot so litij, kobalt in nikelj. Pridobivanje teh materialov povzroča številne okoljske in socialne izzive, kot so izčrpavanje že tako skopo dostopnih naravnih virov, onesnaževanje zaradi strupenih plinov, ki nastanejo med rudarjenjem, večji ogljični odtis pri dostavi baterij in delovne razmere v rudnikih.

Pomembno je, da vlade, industrija in družba prepoznajo ta tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje trajnostne in varne elektromobilnosti.

Avtomobilski proizvajalci in celotna industrija mobilnosti bodo morali odgovoriti na vprašanja o povečanih okoljskih zahtevah, spremembah naših dnevnih rutin zaradi oddaljenega dela in o tem, ali je avto še vedno statusni simbol. Vsi megatrendi, od vedno večje souporabe vozil, uporabe javnega prevoza do zmanjšanja števila nenačrtovanih voženj, vključujejo povezljivost, avtonomno vožnjo, souporabo, elektrifikacijo in digitalizacijo.

Zavarovalnice se spopadajo z naraščajočimi tveganji zaradi podnebnih sprememb, tehnologije, oskrbovalnih verig in geopolitike. Zaradi tega so še vedno osredotočeni na zagotavljanje zavarovalnih rešitev in cenovnih ravni, ki so skladne z vrednostjo in ohranjajo stroške prenosa tveganj na ekonomsko vzdržni ravni. Njihovo glavno poslanstvo je namreč, da strankam pomagajo zadržati tveganja in zmanjšati spremenljivosti njihovega operativnega rezultata s čim manj in čim krajšimi prekinitvami. Skupina GrECo igra ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne prihodnosti za industrije, vključene v sektor mobilnosti.

Vprašanja in tveganja, ki pridejo s tehničnimi inovacijami

Avtomatizacija, ki predvideva popolnoma avtonomno vožnjo, naj bi postala del naše resničnosti do leta 2030.FOTO: Depositphotos

Elektronski asistenti – od samodejnega nadzora razdalje do pomoči pri ohranjanju voznega pasu – so v vozilih že dobro znani in se razvijajo še naprej, saj njihov glavni cilj ni povečanje udobja za voznika, ampak preprečevanje človeških napak. Avtomatizacija, ki predvideva popolnoma avtonomno vožnjo, naj bi postala del naše resničnosti do leta 2030, vendar avtonomna vožnja prinaša nove skrbi. Elektrifikacija vozil gre pogosto z roko v roki z razvojem avtonomnih voznih sistemov. Čeprav so še vedno v začetni fazi, ta nova tehnologija odpira vprašanja o varnosti na cestah, saj nekateri vozniki vozijo ročno, drugi pa avtonomno. Tveganje morebitnih tehnoloških okvar med vožnjo ali ranljivost za kibernetske napade prav tako povzroča zaskrbljenost.

Le še vprašanje časa je, kdaj bo na voljo možnost komunikacije med vozili ali celo komunikacija vozilo-vse. V tem pogledu sta varstvo podatkov in kibernetska varnost ena od vidikov, ki jim bomo morali posvetiti vso pozornost – kdo prejme informacije o poteh, ki smo jih prevozili, informacije o prekoračitvi hitrosti? Kaj, če kriminalcem uspe vdreti v moj avto, medtem ko vozim, in se pojavi zahteva za odkupnino z grožnjo nesreče? Vse to so dvomi o današnji podatkovni ekonomiji, kar nam nakazuje smer, ki jo bomo ubrali v prihodnosti.

Dvosmerna vozila, ki bodo energijo vračala v omrežje

Električnih avtomobilov 23 ur na dan dejansko ne uporabljamo in stojijo na parkirišču. FOTO: Depositphotos

Po podatkih »The Mobility House AG« električnih avtomobilov 23 ur na dan dejansko ne uporabljamo, stojijo na parkirišču. V prihodnosti bi lahko baterije električnih avtomobilov uporabljali kot začasno shrambo za presežno gospodinjsko elektriko, ki bi se nato znova uporabila, če bi potrebovali več električne energije, ali pa bi jo z vnosom presežka v javno omrežje uporabili za stabilizacijo omrežja. Za to bi morali zasnovati posebna dvosmerna vozila, ki ne bodo le črpala energije kot večina električnih avtomobilov, ampak jo tudi vračala v omrežje.

Nova tehnologija pa prinaša tudi nova tveganja za podjetja. Kot pri vsakem hitrem razvoju in uvajanju pomembnih sprememb se pojavijo novi izzivi, s katerimi se moramo spoprijeti in jih premagati. E-mobilnost ni izjema. Eden od teh izzivov je, koliko pritiska bo obstoječa in nova infrastruktura za polnjenje napravila na električno omrežje. Z naraščajočim številom električnih vozil bi lahko obstoječa infrastruktura za polnjenje enostavno postala preobremenjena, zlasti na gosto naseljenih območjih ali med večjimi dogodki. To bi lahko povzročilo izpad električne energije, kar bi vplivalo na podjetja in prebivalce. Ključno je, da energetska industrija okrepi električno omrežje, da bo lahko kos naraščajoči potrebi po električni energiji.

