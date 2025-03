Trendi in priložnosti v nepremičninah: kaj lahko pričakujemo v prihodnosti

V Evropi se bo v obdobju 2023–2025 rast gradbeništva po izračunih analitske mreže Euroconstruct počasnila, najbolj pa bo na udaru gradnja stanovanjskih nepremičnin. Kar pomeni, da trend padanja cen nepremičnin drastično vpliva tudi na načrtovane naložbe v stanovanjsko gradnjo. Kaj torej v praksi lahko pričakujemo na področju nepremičnin v Sloveniji in Evropi? Kakšne spremembe bo prinesla nova stanovanjska politika pri nas?

V okviru Delovega poslovnega centra bomo nepremičnine pri nas in v Evropi pod drobnogled vzeli kampanji Nepremičnine 2025 – Trendi in priložnosti v nepremičninah.

Zoran Đukić,

direktor podjetja Stoja Trade: »Trg nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem ostaja živahen. V Sloveniji raste povpraševanje po energetsko varčnih domovih, na Hrvaškem so zelo iskane luksuzne obalne nepremičnine. Hkrati pa se spopadamo z izzivom dostopnosti stanovanj za mlajše generacije, kar odpira priložnosti za razvoj novih oblik bivanja, kot so najemniški in kooperativni stanovanjski projekti.«

Pogledali bomo v prihodnost: nizkooljična gradnja, digitalne rešitve, razvoj pametnih mest …

Strokovnjaki opažajo, da cene nepremičnin iz četrtletja v četrtletje dosegajo nove rekordne vrednosti stanovanjskih nepremičnin. Kot ugotavlja Geodetska uprava Slovenije v polletnem poročilu za 2024, se je nadaljeval tudi trend zmanjševanja števila kupoprodajnih pogodb.

Natančno bomo proučili novo javno stanovanjsko politiko in priložnosti energetske obnove zgradb. Pri tem se bomo osredotočili na najnovejše trende in smernice nizkoogljične gradnje ter preverili, kako jim v Sloveniji sledimo.

Predstavili bomo tudi digitalne rešitve v gradnji nepremičnin, tehnologije BIM in digitalne dvojčke ter ključne vidike pri razvoju pametnih mest – od aktualnih trendov in potreb do priložnosti za investitorje, podprtih s primeri dobrih praks iz tujine.

FOTO: Depositphotos

Tržne razmere na nepremičninskem trgu

S strokovnjaki bomo cenili, kaj so razlogi za padec stanovanjske gradnje in kakšen je njegov vpliv na nepremičninsko, gradbeno dejavnost ter panogo stavbnega in drugega pohištva. Hkrati bodo predstavljeni trendi za prihodnja leta ter priložnosti in izzive nepremičninskega trga v Sloveniji.

Predstavljali bomo rešitve za spodbujanje stanovanjske gradnje in reševanje stanovanjskih problematik ter predloge za zagotavljanje dodatnih zemljišč.

Ne bomo pozabili tudi na nepremičninski davek in njegove posledice.

Ob vse pogostejših naravnih nesrečah bomo odprli tudi vprašanja zavarovanja premoženja za primere naravnih nesreč, kot so poplave, plazovi in potresi. V zvezi s tem bomo preverili tudi, kakšni koraki so bili narejeni od sprejetja resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050.