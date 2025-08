Brcanje ustave in dušenje ljudstva ali koliko fašizma?

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem mesecu dni je podalpske širjave pretresala grozljiva novica o možnostih kar dveh referendumov: prvega, o povišanju slovenskih obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP do leta 2030, in morda celo tistega o izstopu iz razrahljane in po šivih pokajoče druščine Nato, ki deluje, kadar pač že deluje, v skladu s kapricami ameriškega predsednika. Presenetljivo, da se pobudama ni pridružila še tretja, o referendumu o članstvu v EU, ki je medtem, predvsem v zadnjem letu, še posebej pa po izvolitvi zgoraj omenjenega izlužka ameriške politike postala avtoritarna združba neenakopravnih držav, sloneča na zanikanju genocida, mednarodnega prava, pravice do zbiranja in svobode govora.

Stanje evropskosti pa se še slabša ... Ali kakor je v intervjuju za enega od turških medijev ugotovil tudi Janis Varufakis: »Če ljudi zapirajo zato, ker ne podpirajo genocida – v Berlinu in Britaniji –, potem ne moremo več govoriti o svobodi izražanja.« »Ko nemška država krši svoje lastne principe in pravila, da bi branila pravico sionističnega apartheida, da izbriše palestinsko življenje v Palestini, potem veste, da ni več demokracije.«