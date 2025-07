Pogačar ne pozabi, kdo mu je ob zmagi na Touru stal ob strani

V nadaljevanju:

Na dirki po Franciji nagradni sklad ni tako eminenten kot v Wimbledonu ali Roland Garrosu, kjer tekmujejo najboljši teniški igralci sveta. V kolesarstvu je nagrada prirediteljev le češnja na torti, glavni zaslužek predstavljajo plače tekmovalcev. Zmaga na dirki vseh dirk zmagovalcu prinese večno slavo - in zajetne bonuse, opredeljene v pogodbi z ekipo -, nagrade pa po tradiciji razdeli med sotekmovalce in podporno osebje. Letos je ekipa UAE Emirates na Touru zaslužila 701.280 evrov, skupna zmaga Pogačarja je vredna pol milijona evrov.

Ko je Tadej Pogačar v hladnem in vlažnem nedeljskem večeru opravil s skupnom šestim izletom na zmagovalni oder na Elizejskih poljanah, četrtim v rumeni majici, ga je od uradnega zaključka Toura ločila le še novinarska konferenca zmagovalca. Pogačarju se je mudilo, želel je »proslaviti s fanti«, ki so mu stali ob strani ne le v minulih treh tednih, temveč vse od zimskih priprav, ko so v ekipi UAE Emirates začrtali pot do zmage na Touru. Pomočnikom se je zahvalil z zabavo v Parizu, po zaključku dirke po Franciji pa sledi še ček, s katerim bo razdelil nagradni sklad. Bonus tudi letos ne bo slab, Emirati so bili najboljše moštvo v Franciji pri »črpanju« skupnega nagradnega sklada, ki je znašal nekaj manj kot 2,3 milijona evrov.