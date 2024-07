Ali tudi vaš dom spada med tretjino nezavarovanih?

Poletne nevihte prinašajo močne padavine, ki pogosto povzročajo poplave in erozijo tal. Lanske poplave so prizadele kar 86 % slovenskih občin in povzročile za okoli 10 milijard evrov škode. Pokazale so na veliko podzavarovanost slovenskih domov, tretjina jih sploh ni bila zavarovana za nobeno nevarnost.

Kako zaščititi svoj dom pred posledicami poplav

Kar četrtina Slovencev živi na poplavnih območjih, zato je treba pri gradnji poskrbeti, da je električna napeljava čim višje in da uporabljate materiale, ki se hitro sušijo in očistijo.

Eden od pomembnih vidikov dobre priprave na naravne nesreče je tudi ustrezno zavarovanje doma. Danes je pravi čas, da pregledate svojo zavarovalno polico in se prepričate, da ste ustrezno zavarovani pred vsemi morebitnimi nevarnostmi.

Med lanskimi poplavami so številni lastniki ugotovili, da imajo kritje urejeno le za izliv vode, torej za škodo v primeru počene cevi, ne pa tudi za tisto, ki jo povzroči poplava. Ta nastane zaradi hudournika, če naraste reka, morje ali jezero oziroma če v vaš dom vdre podtalna voda. Gre torej za ločeno kritje.

Zavarovanje za poplave lahko preprosto sklenete po spletu, pri čemer lahko izbirate med tremi paketi. Kritje poplave je vključeno v paketih Veliki in Comfort. V paketu Veliki lahko podvojite zavarovalno vsoto za nevarnost poplave. Zavarovanje po svoji meri lahko sklenete tudi pri zastopniku.

Tveganje tudi za pridelke in pomožne prostore

Če želite zavarovati svoj dom, vam lahko pomaga vpogled v oceno tveganja. FOTO: Depositphotos

V Sloveniji so poletne naravne nesreče, kot so toča, nevihte in potresi, resna grožnja našim domovom, veliko škode utrpijo pridelki na naših vrtovih, zunanji pomožni prostori, kot so garaže in vrtne ute, saj poletne nevihte pogosto prinašajo močne padavine in točo, ki lahko poškodujejo strehe hiš, okna, fasade in zunanje objekte. Poleg tega so pogosti tudi udari strel, ki lahko zanetijo požare in povzročijo škodo na infrastrukturi.

Vroča in sušna poletja povečujejo tveganje za sušo, kar lahko poškoduje temelje zgradb in zmanjša stabilnost tal. Ob visokih temperaturah in suši je tudi večja nevarnost za požare, ki lahko uničijo rastlinje in ogrozijo domove.

Kdaj bo udaril naslednji potres

Ustrezno zavarovanje vas ščiti v primeru velike škode, tudi pri potresih. FOTO: Depositphotos

Slovenija ni varna niti pred potresi, saj leži na potresno aktivnem območju, kjer lahko potresi poškodujejo strukturo hiš in povzročijo razpoke v zidovih ter poškodbe temeljev. Samo v 20. stoletju je bilo po podatkih ARSO v Sloveniji 15 močnih potresov, ki so dosegli ali presegli intenziteto VII. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98), ko se pojavijo poškodbe na zgradbah.

Med uničujočimi potresi preteklega stoletja so bili potresi 1917 v Brežicah, leta 1956 na Ilirskobistriškem, leta 1963 na Litijskem, leta 1974 na Kozjanskem, leta 1976 v Furlaniji s posledicami v Posočju, leta 1982 v Savinjski dolini in leta 1998 v Zgornjem Posočju. Naj omenimo še potres 12. julija 2004 na Bovškem, kjer je povzročil tudi gmotno škodo.

V digitalni poslovalnici i.triglav lahko preverite, ali vaš dom ogrožajo potresi.

Nad finančni stres s pravim zavarovanjem

Naravne nesreče, kot so poplave, toča in potresi, povzročajo visoke stroške pri odpravljanju posledic ter ogrožajo finančno varnost gospodinjstev. S pravilnim zavarovanjem se lahko izognete finančnim težavam, vendar je ključno, da ste ozaveščeni o specifičnih tveganjih, ki grozijo vašemu domu.

Pomembno je, da morebitno škodo zaradi poplave čim bolj natančno ovrednotite. Razmislite, kaj vse vam voda lahko uniči. Imate v pritličju ali kleti veliko zelo vredne opreme, gospodinjske aparate, računalnike, športno opremo? Je vaše stanovanje v višjem nadstropju bloka ali živite v pritlični hiši v bližini reke? Od tega je odvisno, za kakšno zavarovalno vsoto se boste odločili pri zavarovanju oziroma ali bo zavarovalnina dovolj, da boste v primeru škode dom sanirali v prvotno stanje brez večjega finančnega stresa.

Katerim tveganjem je izpostavljen vaš dom

Z novostjo v aplikaciji i.triglav lahko hitro in enostavno preverite, katerim naravnim tveganjem je vaš dom izpostavljen. FOTO: Depositphotos

Ocena tveganja, ki je zdaj na voljo v digitalni poslovalnici i.triglav, omogoča analizo izpostavljenosti vašega doma naravnim nesrečam, kot so poplave, potresi, toča in udari strel. Podatki iz različnih virov, kot so poplavne karte Agencije RS za okolje, statistični podatki in pretekli škodni dogodki, omogočajo natančno oceno tveganja, ki je na voljo vsem zavarovancem Zavarovalnice Triglav, in sicer za vaš stalni naslov oziroma naslov, na katerem imate zavarovano nepremičnino.

Čeprav nimate računa i.triglav, je rešitev na dosegu roke

Če še nimate računa i.triglav, je registracija preprosta in hitra. Potrebujete le digitalno napravo in dostop do interneta. Za vpogled v oceno boste morda morali narediti dodatno identifikacijo. Lahko se obrnete tudi na svojega zavarovalnega zastopnika, ki ima vpogled v podatke o izpostavljenosti tveganjem za posamezne nevarnosti na območju, kjer je nepremičnina.

Nova funkcionalnost digitalne poslovalnice i.triglav vam omogoča, da prilagodite svoje zavarovanje glede na specifična tveganja, ki grozijo vašemu domu, in si tako zagotovite ustrezno zaščito svojega doma.

V digitalni poslovalnici ali na spletni strani lahko sklenete enega od treh paketov zavarovanja doma ali pa ga z zastopnikom oblikujete po svoje, glede na specifične potrebe svojega doma. Vsako zavarovanje doma vključuje osnovne oziroma temeljne nevarnosti, to so požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije. Osnovnim nevarnostim pa lahko dodate kritje poplave, izliva vode, strojeloma, potresa in razširite kritje na sončno elektrarno. Posameznim nevarnostim se lahko po potrebi poveča zavarovalno jamstvo.

Če zavarovanje doma že imate, ga enostavno pregledate v digitalni poslovalnici i.triglav in se prepričate, da je posamezno kritje vključeno v polici ter da je zavarovalna vsota dovolj visoka, da boste lahko nepremičnino po škodi sanirali v prvotno stanje.

Preprosto in razumljivo: nevarnosti v treh barvah

Na mobilni aplikaciji i.triglav bote lahko preverili oceno tveganja za različne naravne nesreče na izbranem naslovu: poplave (nizko ogroženo), potresi (srednje ogroženo), toča (visoko ogroženo), strela (srednje ogroženo).

Za vsako od naštetih nevarnosti je izdelana tristopenjska barvna lestvica:

Rumena (nizko tveganje): na podlagi razpoložljivih podatkov in preteklih dogajanj obstaja majhna verjetnost pojava naravne nesreče, kar pa ne pomeni, da je ne bo, zato je vseeno pomembno, da poskrbite za zavarovanje svoje nepremičnine.

Oranžna (srednje tveganje): na podlagi razpoložljivih podatkov in preteklih dogajanj obstaja srednja verjetnost pojava naravne nesreče.

Rdeča (visoko tveganje): na podlagi razpoložljivih podatkov in preteklih dogajanj obstaja visoka verjetnost pojava naravne nesreče.

Če obstaja visoka stopnja tveganja za določeno nevarnost, je priporočljivo, da zavarovanci preverijo kritja in zavarovalne vsote ter se ustrezno zavarujejo.

V pomoč pri spoznavanju različnih kritij naj vam bo tudi brezplačni priročnik za zavarovanje doma.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.