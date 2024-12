Ena najuspešnejših investicijskih zgodb, ki kroji slovenski finančni trg

Ko so pred tremi desetletji prvi posamezniki vložili svoje prihranke v prvo slovensko družbo za upravljanje vzajemnih skladov, so omogočili val, ki je nepovratno spremenil slovenski finančni svet.

Zaupanje teh »pionirjev« vlaganja v vzajemne sklade je omogočilo širitev storitev, razvoj novih skladov in finančnih produktov ter povečalo dostopnost varčevanja za širšo javnost. Ta prelomni korak je spremenil način investiranja in spodbudil tudi izboljšanje finančne pismenosti v Sloveniji. Finančni trg, ki je bil v devetdesetih letih še v povojih, se je začel razvijati in je danes ključni steber gospodarske rasti in osebnega finančnega načrtovanja.

Generali Investments, ki je bil ustanovljen leta 1994 kot prva slovenska družba za upravljanje vzajemnih skladov, letos praznuje 30-letnico. V teh desetletjih so postali sinonim za strokovnost in uspešno plemenitenje premoženja vlagateljev. Prek njih so posamezniki in podjetja začeli vstopati na kapitalske trge in danes jim zaupa že na tisoče vlagateljev.

Nizki začetni stroški in osebno prilagajanje

Generali Investments so si s svojo predanostjo pridobili zaupanje številnih posameznikov in podjetij ter postali vodilni igralec na slovenskem trgu vzajemnih skladov. FOTO: Depositphotos

Ljudje iščejo močne in visoko donosne naložbene priložnosti, ki zmorejo uravnotežiti tveganje in donos, hkrati pa so v skladu z njihovimi edinstvenimi finančnimi cilji, in vzajemni skladi so še vedno ena od najbolj priljubljenih oblik investiranja za posameznike, ki želijo dolgoročno plemenititi svoj kapital. Prednosti teh skladov vključujejo dostopnost z nizkimi začetnimi vložki, profesionalno upravljanje, razpršenost portfelja in relativno nižje stroške transakcij v primerjavi z neposrednimi naložbami v delnice.

Vzajemni skladi so pomemben naložbeni instrument, ki s skrbnim upravljanjem ponuja plemenitenje premoženja. Sklade upravljajo profesionalni upravitelji, ki skrbijo za izbiro naložb, kar manj izkušenim vlagateljem omogoča, da dostopajo do širokega portfelja naložb, ki bi ga sicer težko sestavili sami. Tak način varčevanja je običajno primeren za dolgoročne naložbe, kot je varčevanje za pokojnino. Razne vrste skladov ponujajo različne stopnje tveganja in donosnosti, kar omogoča vlagateljem prilagoditev glede na njihove cilje in stopnjo tveganja, ki so jo pripravljeni sprejeti.

Za različne profile vlagateljev so pri Generali Investments na voljo različni finančni produkti, ki jih na podlagi tržnih trendov, potreb vlagateljev in regulativnih sprememb razvijajo ekipe finančnih analitikov in upravljavci skladov. Vlagatelji se namreč glede na svoje preference lahko odločajo za različne sklade.

Kaj odlikuje vzajemne sklade Generali Investments:

dostopnost in postopnost: na kapitalske trge je mogoče vstopiti z nizkimi zneski, ki jih lahko postopno zvišujete,

na kapitalske trge je mogoče vstopiti z nizkimi zneski, ki jih lahko postopno zvišujete, razpršitev tveganja: upravljavci skladov sredstva vlagajo v različne vrednostne papirje,

upravljavci skladov sredstva vlagajo v različne vrednostne papirje, strokovno upravljanje: družba Generali Investments se lahko pohvali s tradicijo in številnimi nagradami za svojo strokovnost. Njihovi upravljavci dnevno spremljajo dogajanje na finančnih trgih in prilagajajo strategije,

družba Generali Investments se lahko pohvali s tradicijo in številnimi nagradami za svojo strokovnost. Njihovi upravljavci dnevno spremljajo dogajanje na finančnih trgih in prilagajajo strategije, fleksibilnost: sredstva je mogoče prenašati med skladi brez dodatnih stroškov.

Odgovorno investiranje tudi na področju upravljanja premoženja V zadnjih letih je tudi finančne trge obsijal koncept odgovornega investiranja. Generali Investments na tem področju uporablja pristop ESG integracije. To je vse bolj uveljavljen pristop, pri katerem cilj vlaganja ni zgolj maksimiranje dobičkov, temveč tudi spodbujanje bolj trajnostnega gospodarstva, zmanjševanje vpliva na okolje in spodbujanje družbeno odgovornega vedenja podjetij. Z investiranjem v podsklade Generali Krovnega sklada tako prispevate k izboljšanju kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij.

Skrivnostna moč obrestnoobrestnega računa

Pri skladih velja obrestnoobrestni račun, zato privarčevani zneski eksponentno rastejo. FOTO: Depositphotos

Od kod vzajemnim skladom moč, ki ne pojenja? Pri skladih velja obrestnoobrestni račun, kar pomeni, da se obresti ne zaračunajo samo na glavnico, ampak tudi na že pridobljene obresti, zato privarčevani zneski eksponentno rastejo. Kot je dejal Albert Einstein: »Obrestnoobrestni račun je najmočnejša sila v vesolju. Kdor ga razume, zasluži, kdor ga ne, plača.« Pri tej matematični formuli je zelo pomemben dejavnik čas, zato je pametno začeti varčevati čim prej oziroma zdaj, saj bodo prihranki tako hitreje rasli in privarčevani znesek bo eksponentno višji.

Skladi kot dobra zaščita pred inflacijo

Vzajemni skladi so idealna izbira za tiste, ki želijo svoje prihranke oplemenititi na dolgoročni ravni. FOTO: Depositphotos

Slovenci imamo kljub močni priljubljenosti vzajemnih skladov še vedno veliko privarčevanih sredstev v depozitih oziroma na bančnem transakcijskem računu, kar pa jih glede na trenutne obrestne mere ne ščiti pred inflacijo. Prek skladov imajo vlagatelji dostop do naložb, ki ohranjajo svojo vrednost ali jo v času rastočih cen celo povečujejo. Z vlaganjem v vzajemne sklade ste s svojim denarjem prisotni globalno in lahko izkoristite vse prednosti dinamičnega razvoja svetovnega gospodarstva.

Ali ste še vedno v dvomih, zakaj vlagati v vzajemne sklade? Varčevanje v vzajemnih skladih je primerno za boljšo pokojnino, šolanje otrok oziroma njihovo lepšo prihodnost, za nakup nepremičnine ali avtomobila, za uresničitev osebnih želja, kot rezerva za morebitne hude čase ali za večjo finančno svobodo. Dobra stran vlaganja v sklade je tudi likvidnost, saj sredstva niso časovno vezana in so vam vedno na voljo, kar je še posebej priročno, če se pojavijo nepričakovani izdatki.

Tudi pri vlaganju je pomemben osebni pristop, zato je vlagateljem pri generali Investments vedno na voljo individualno svetovanje in prilagoditev strategij njihovim željam ter potrebam.

Generali Investments je zaupanja vreden partner za vlagatelje, ki iščejo strokovno upravljanje.

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d. o. o., Ljubljana.

