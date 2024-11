Forenzika v službi integritete

Sergej Bižal, vodja forenzičnih storitev pri Deloitte Slovenija, o pristopu podjetja do odkrivanja in preprečevanja prevar, korupcije in finančnega kriminala in o implementaciji protikorupcijskih okvirov v slovenskem poslovnem okolju.

Ali lahko predstavite pregled forenzičnih storitev, ki jih izvaja družba Deloitte Slovenija, in njihov pomen v slovenskem poslovnem in regulativnem okolju?

Deloittove forenzične storitve obsegajo širok nabor preiskovalnih in svetovalnih storitev, namenjenih pomoči organizacijam pri zaznavanju, odkrivanju, preprečevanju in preiskovanju prevar, finančnega kriminala, korupcije in drugih oblik kršitev pri poslovanju, ki jih izvajamo skupaj z globalno mrežo strokovnjakov s področij forenzičnega računovodstva, pravne skladnosti, informacijske tehnologije in podatkovne analitike. Takšen multidisciplinarni pristop nam omogoča, da zagotovimo prilagojene rešitve, ki obravnavajo edinstvene potrebe vsakega naročnika.

Pri izbiri storitev smo osredotočeni na potrebe in pričakovanja naročnika, zato je prvi korak poglobljeno razumevanje poslovanja, panoge, strateških ciljev in specifičnih izzivov naročnika preko začetnih posvetovanj in analiz. Na podlagi uvodne analize potreb izberemo strokovnjake s potrebnimi kompetencami, ustrezno tehnološko podporo in določimo metodologijo in postopke, da oblikujemo stranki prilagojene rešitve. Naš pristop temelji na intenzivnem sodelovanju s stranko in po potrebi z njenimi pravnimi svetovalci, kar nam omogoča oblikovanje optimalnih rešitev, ki so usklajene s poslovnimi cilji in pravnimi zahtevami naročnika.

Kako Deloittova forenzična ekipa pristopa k obravnavi prevar?

Deloitte pri preiskovanju prevar združuje strokovno forenzično znanje z najsodobnejšo tehnologijo. Z našimi naprednimi orodji, ki temeljijo na umetni inteligenci in podatkovni analitiki, lahko hitro in natančno analiziramo velike količine podatkov, ki nam omogočajo, da odkrijemo sumljive vedenjske vzorce, statistične anomalije in sporne transakcije, ki bi jih tradicionalne metode lahko spregledale. Predstavljeni pristop je posebej učinkovit pri odkrivanju sofisticiranih in kompleksnih oblik prevar, vključno s pranjem denarja, pri sistemski korupciji in pri kartelnih dogovorih.

Čeprav se stranke pogosto obrnejo na nas, ko zaznajo znake prevare, verjamemo, da je preprečevanje najbolj učinkovit pristop. Naše storitve s področja preprečevanja in zagotavljanja skladnosti poslovanja, pri čemer lahko izpostavim implementacijo sistemov vodenja za preprečevanje podkupovanja ISO 37001, se osredotočajo na vzpostavljanje kulture etičnega poslovanja in zavezanosti poslovodstva, vseh zaposlenih in poslovnih partnerjev, da ravnajo skladno z zakonodajo in pravili družbe. S tem ne le pomagamo pri odkrivanju obstoječih nepravilnosti, temveč bistveno izboljšamo sposobnost organizacij za preprečevanje prihodnjih groženj. Naša strategija, ki temelji na sinergiji strokovnega znanja in inovativnih rešitev, zagotavlja učinkovito obrambo pred različnimi oblikami prevar.

Omenili ste sodelovanje in podporo pravnim svetovalcem. Katere specifične metode in orodja uporablja Deloitte pri svojih storitvah podpore v sodnih postopkih?

Ob pravnih sporih Deloittovi forenzični strokovnjaki ponujajo podporo pri sodnih postopkih s finančnimi analizami, elektronskim odkrivanjem in analizo podatkov (eDiscovery), ocenami povzročene škode in izvedenskimi pričanji. Naša vloga pogosto vključuje tesno sodelovanje s pravnimi ekipami naših strank pri zbiranju in analizi dokazov, bodisi za sodne ali arbitražne postopke. Deloittovi vpogledi pomagajo kvantificirati nastalo škodo, oceniti dokaze in zagotoviti, da so stranke pripravljene na zaščito svojih interesov.

Kakšna je vloga forenzičnega svetovanja pri zagotavljanju skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja?

Pranje denarja je praksa, ki je nevarna za širšo družbo, saj se nezakonito pridobljena sredstva plasirajo, prikrivajo in vključujejo v gospodarstvo. V Deloittu verjamemo, da je skladnost finančnih institucij, ponudnikov finančnih storitev, investicijskih skladov, ponudnikov storitev virtualnih valut in drugih subjektov, ki jih zajema zakonodaja o preprečevanju pranja denarja, ključnega pomena v boju proti prevaram in korupciji. Našim strankam pomagamo pri oblikovanju in implementaciji robustnih programov skladnosti na področju preprečevanja pranja denarja, izvajanju ocen tveganja in odzivanju na pričakovanja regulatorja. Naše strokovno znanje zagotavlja, da stranke učinkovito krmarijo skozi kompleksne in hitro spreminjajoče se regulativne zahteve s čim manjšimi motnjami v rednem poslovanju.

Sergej Bižal FOTO: Deloitte Slovenija

Deloittov okvir za preprečevanje korupcije (Anti-Bribery and Anti-Corruption oz. ABAC) se zdi ključnega pomena za zagotavljanje skladnosti pri večjih naložbah. Nam lahko opišete njegove glavne sestavne dele in koristi?

Aktualni trendi v uveljavljanju protikorupcijske zakonodaje od podjetij zahtevajo implementacijo celovitih programov skladnosti, ki so prilagojeni specifičnim korupcijskim tveganjem. ABAC okvir skladnosti je v mednarodnem poslovnem okolju, predvsem zaradi stroge zakonodaje s čezmejnimi učinki, bistveno bolj uveljavljena praksa kot v Sloveniji, kjer gre pogosto zgolj za formalno izpolnjevanje zahtev nacionalne protikorupcijske zakonodaje.

Robusten ABAC okvir je ključen za zagotavljanje transparentnosti in skladnosti pri strateških odločitvah, kot so združitve in prevzemi ali večje naložbe. To je še posebej pomembno pri strateških investicijah, saj pojav korupcije bistveno vpliva na tveganja ugleda in, v primeru zadolževanj, posledično tudi na stroške financiranja zato je naše priporočilo, da je vzpostavitev učinkovitega okvira za preprečevanje korupcije ena od prednostnih nalog odločevalcev pri strateških investicija v prihodnosti.

Omenjeni okvir obsega oceno tveganja, ki je ključna za prepoznavanje in vrednotenje tveganj korupcije v vseh fazah naložbe in oblikovanje prilagojenih politik in kodeksa ravnanja, ki opredeljujejo etične standarde in pričakovano vedenje. Vzpostavitev robustnih notranjih kontrol na področju nabavnih procesov zagotavlja skladnost pri izboru dobaviteljev in preprečuje nasprotje interesov ter transparentnost transakcij, ki vključuje tudi temeljit skrbni pregled pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev. Usposabljanje in ozaveščanje o ABAC politikah in dobrih praksah, z rednim izobraževanjem ohranja informiranost vseh deležnikov. Bistvena komponenta je tudi vzpostavitev varnih kanalov sporočanja nepravilnosti za ti. žvižgače in redno poročanje regulativnim organom. V našem ABAC programu posebno pozornost namenimo razvoju protokolov za odzivanje na zaznano korupcijo, oblikovanju specializiranih preiskovalnih ekip in izvajanju korektivnih ukrepov, ki preprečujejo ponovitev. Poleg zgoraj opisanih elementov izvajamo redne obdobne preglede sistema zagotavljanja skladnosti ABAC in njegovo posodobitve z dognanji globalnih dobrih praks, ter druge postopke v skladu s posebnimi potrebami industrije, sektorja ali stranke.

Kakšna je Deloittova vizija za prihodnost forenzičnih storitev v Sloveniji?

Deloitte Slovenija je zanesljiv partner tako zasebnih kot javnih organizacij v Sloveniji, ki jim ponujamo potrebne izkušnje, strokovno znanje in orodja za uspešno odzivanje na regulatorne izzive in poslovna tveganja. S spodbujanjem kulture etičnega delovanja, preglednosti in odgovornosti varujemo interese vlagateljev, poslovnih partnerjev in zaposlenih ter krepimo zaupanje deležnikov in širše javnosti. Naša vizija je kontinuirano izboljševanje naših forenzičnih storitev z uporabo najnovejših tehnologij in globalnih dobrih praks, da bi se uspešno lotili vedno novih izzivov naših strank.

Naročnik oglasne vsebine je Deloitte Slovenija