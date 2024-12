Stanje stvari: Razstava, ki reflektira duh časa skozi sodobno umetnost

V ribniški Galeriji Miklova hiša se že dve desetletji z izborom del predstavlja Likovna zbirka Riko, ena najbolj prepoznavnih zasebnih umetniških zbirk na Slovenskem. Vsakoletna razstava, ki potrjuje Rikovo del, je del širših zbirateljskih ambicij in poslanstev podjetja Riko.

Letošnji izbor del je zaupan umetnostnemu zgodovinarju Mihi Colnerju, kustosu Galerije Božidar Jakac, publicistu in predavatelju.

Jaka Babnik, Žnjan, Jebodrom, 2012-2014, 120x150cm FOTO: Riko

Razstava Stanje stvari predstavlja raznolike prakse umetnic in umetnikov iz slovenskega kulturnega prostora, ki s svojimi deli predstavljajo lastne vizije sveta, v katerem živijo in delujejo.

Izbor del, ki temelji na fondu Likovne zbirke Riko, prinaša svojstveno refleksijo stanja duha in stanja stvari v družbi, tako danes kot v bolj ali manj bližnji preteklosti. Človek je pač vselej neizbežno ujet v lastno bivanjsko okolje, ki ga tako v fizičnem kot mentalnem smislu definirajo najrazličnejše družbene okoliščine. Izbrana dela so torej nekakšen uvid v različne subjektivne vizualne manifestacije sveta, ki ga je človek zgradil zase in ustvaril po lastnih željah, aspiracijah in nazorih, poudarja Miha Colner, kurator razstave, ki ob tem še doda: "Iz Likovne zbirke Riko so bila izbrana dela umetnic in umetnikov (Jaka Babnik, Vanja Bućan, Staš Kleindienst, Borut Krajnc, Tone Kralj, Metka Krašovec, Zmago Lenárdič, Lina Rica, Ana Sluga, Marko Šuštaršič, Nina Tovornik), ki pripadajo različnim generacijam in so živeli in delovali v različnih časovnih pasovih 20. in 21. stoletja, zato so njihova izkustva v odnosu do sveta in družbe dodobra raznolika in specifična," temu naboru so dodana dela dveh povabljenih umetnikov, Erika Mavriča in Nine Tovornik, ki se na soroden način posvečata stanju stvari svojega časa.

Tranzicija 1 FOTO: Riko

"Prakse te heterogene skupine umetnikov tako segajo od figuralnih in narativnih oblik umetnosti, do abstraktnih in nemimetičnih likovnih izrazov. Kljub časovni diskontinuiteti in izrazni raznolikosti pa izbrane umetnice in umetnike druži zvedavost, potreba po manifestiranju lastnega fizičnega in mentalnega okolja ter lucidno izpostavljanje lastnih vizij sveta in življenja," zaokroži oris razstave Miha Colner in to je nedvomno tudi najbolj slikovito povabilo za obisk.

Ana Sluga, Permeability II, 2014, 142x138cm FOTO: Riko

»Ker se zavedamo, da umetnine dejansko zaživijo šele v povezavi z umetnostnimi institucijami in občinstvom, zbirko z zaokroženim izborom del vsako leto zdaj že sistematično predstavljamo v Galeriji Miklova hiša. In prav razstave, ki dajejo izbrani okvir umetniškim delom, so odlična priložnost, da reflektiramo zbirko, njen pomen in namen, njen fokus in zbirateljske odločitve,« o tesnem sodelovanju z Galerijo Miklova hiša pove Polona Lovšin, kuratorica Likovne zbirke Riko.

Ob tem dodaja, da zbirka, kot pravi Gerard Wajcman, vedno ostaja prikrajšana za vsaj en objekt, ki manjka – prav ta manko pa odpira prostor za nove poglede. »Pogled, ki zbirko hipotetično dopolnjuje, je letos zaupan Mihi Colnerju, da pristopi k oblikovanju razstave; na voljo mu je bil ves fundus in priložnost, da dela iz zbirke tematizira z deli, ki v zbirki niso zastopana. Umik zbirateljskega pogleda v prid kuratorskega pristopa odpira in ponuja nove poglede tako na posamezna dela kot lege, ki jih soustvarja bližina drugih del,« zaključuje Lovšin.

Vanja Bucan, Anatomy of False Memories, 2015-2016 FOTO: Riko

V Likovni zbirki Riko več kot 350 umetniških del

Podjetje Riko ima v svoji bogati in raznoliki zbirki več kot 350 slikarskih in kiparskih del najpomembnejših umetnikov od konca 19. stoletja do danes.

Gre za zasebno umetniško zbirko pod korporativnim okriljem podjetja Riko in je nastala z osebno zbirateljsko ambicijo Janeza Škrabca, ki je družinsko zapuščino bogatil z novimi odkupi, s fokusom na sodobno umetnost pa je zbirko umestil med najbolj prepoznavne umetnostne zbirke na Slovenskem. Sodobna umetnost namreč potrebuje zbirateljske sledilce, ki potrjujejo pomen in vrednost njihovega dela in tudi soustvarjajo boljše produkcijske pogoje za njihovo delo, osvetljujejo pomen zbirateljstva sodobne umetnosti v Riku.

»S tem ko dobimo v posest pomembno likovno delo, smo tudi posredniki med njim, avtorjem in občinstvom. Upravljanje likovne zbirke zato razumemo tudi kot stalno vzdrževanje stikov z likovno sceno, kjer se odprto pogovarjamo o načrtih in potrebah avtorjev in soustvarjamo zgodbo sodobne slovenske umetnosti … Prav zato likovno zbirko sistematično predstavljamo vsako leto v Galeriji Miklova hiša,« o zbirki ponosno pove Janez Škrabec.

V zbirki so s svojimi deli najvidnejši umetniki 20. stoletja, v zbirateljskem fokusu zadnjih let pa prevladujejo predvsem sodobni avtorji – Jasmina Cibic, Viktor Bernik, Živa Drvarič, DK, Žiga Kariž, Matej Andraž Vogrinčič, Miha Štrukelj, Jaka Babnik, Nika Autor, Viktor Bernik, Goran Bertok, Dejan Habicht, Ištvan Išt Huzjan, Staš Kleindienst, Borut Krajnc, Tanja Lažetić, Zmago Lenardič, Nik Erik Neubauer, Roman Uranjek, Alen Ožbolt, Uroš Potočnik, Mark Požlep, Arjan Pregl, Peter Rauch, Lina Rica, Lucija Rosc, Ana Sluga, Small but dangers, Bojan Salaj, Marko Požlep, Nika Autor, Mladen Stropnik, Špela Škulj, Tadej Vaukman in drugi.

Zbirka ni zaključena celota, temveč z zavezanostjo sistematičnemu zbirateljstvu, z jasno zbirateljsko politiko, zbirateljsko odgovornostjo in tudi mecensko držo zasleduje in podpira presežke slovenske sodobne umetnosti. Likovna zbirka Riko se z izborom del v Galeriji Miklova hiša predstavlja že od leta 2004.

Popestrite si decembrske dni z ogledom razstave Stanje stvari. Galerija Miklova hiša je odprta vsak dan od 10. do 12. in od 16. do 18. ure.

Naročnik oglasne vsebine je Riko